Ima vaš malček rad pašteto? Pripravite zdravo različico kar doma
Ima vaš malček rad pašteto? Pripravite zdravo različico kar doma

Skrb zase po porodu: 5 preprostih ritualov, ki res delujejo
Skrb zase po porodu: 5 preprostih ritualov, ki res delujejo

Koliko igrač res potrebuje otrok? Strokovnjaki razkrivajo presenetljiv odgovor
Koliko igrač res potrebuje otrok? Strokovnjaki razkrivajo presenetljiv odgovor

Otroci so najbolj ranljivi – UKC in policija opozarjata na nevarnosti pirotehnike
Otroci so najbolj ranljivi – UKC in policija opozarjata na nevarnosti pirotehnike

Veselje v družini Dončić: fotografijo Olivie delila tudi ponosna mamica
Veselje v družini Dončić: fotografijo Olivie delila tudi ponosna mamica

Jesenski jedilnik za otroke: Preprosti in okusni recepti
Jesenski jedilnik za otroke: Preprosti in okusni recepti

Jabolka, buče, kostanj, cimet ... so priljubljena sezonska živila, ki zaznamujejo jesensko obdobje. Za vas smo pripravili nekaj slastnih receptov za otroke, ki kar kličejo po jesenskem času in bodo vaš dom napolnili z dišečimi aromami jeseni. Pa poglejmo.

Poletni hit: Hiter recept za sadno-jogurtove prigrizke, ki jih otroci obožujejo
Poletni hit: Hiter recept za sadno-jogurtove prigrizke, ki jih otroci obožujejo

Iščete preprost, zabaven in zdrav recept, v katerega lahko vključite tudi svoje otroke? Zamrznjeni sadno-jogurtovi prigrizki so odlična ideja za hitro pripravo osvežilne sladice, prigrizka ali celo poletnega zajtrka. Poleg tega gre za recept brez kuhanja, zato je idealen za prve kulinarične korake najmlajših.

Kako pripraviti tanghulu – sadno sladico, ki jo obožujejo otroci
Kako pripraviti tanghulu – sadno sladico, ki jo obožujejo otroci

Čeprav je stoletja veljal za značilen prigrizek na kitajskih ulicah, pa je v zadnjih letih postal svetovna spletna senzacija. Njegova vizualna privlačnost in preprostost priprave sta ga izstrelili med najbolj deljene in iskane sladice na TikToku in Instagramu.

Hiter in zdrav prigrizek za otroke brez peke: energijske ploščice iz datljev
Hiter in zdrav prigrizek za otroke brez peke: energijske ploščice iz datljev

Ta recept je popoln odgovor na vprašanje, kako narediti hiter, zdrav in okusen prigrizek brez peke, ki bo navdušil tako malčke kot tudi starše. Odličen prigrizek za na plažo, otroško igrišče ali na pot.

Odlična poletna sladica za otroke: Nutelline lučke iz samo dveh sestavin
Odlična poletna sladica za otroke: Nutelline lučke iz samo dveh sestavin

Ko poletno sonce neusmiljeno pripeka in otroci iščejo nekaj hladnega, sladkega in zabavnega, je pravi čas, da jih presenetimo z nečim preprostim, a čarobnim nutellinimi lučkami!

Najboljši otroški prigrizki: Zdravi mafini iz bučk, ki jih otroci obožujejo
Najboljši otroški prigrizki: Zdravi mafini iz bučk, ki jih otroci obožujejo

Če imate doma malčka, ki ne mara zelenjave, ali pa iščete idejo za hitro, zdravo in okusno malico – ti bučkini mafini so prava rešitev. Ne le da bodo otroci prosili za še, tudi vi boste z veseljem posegli po njih.

Kdaj lahko otroku ponudimo prvi sladoled? Nasveti strokovnjakov
Kdaj lahko otroku ponudimo prvi sladoled? Nasveti strokovnjakov

Sladoled je neizogiben simbol poletja – osvežujoč, sladek in priljubljen pri vseh generacijah. Starši se pogosto sprašujejo, kdaj lahko svojega malčka varno in brez skrbi razveselijo s prvim sladoledom. Ali je primerno ponuditi otroku sladoled že v prvem letu? Kaj je treba upoštevati, da bo uživanje sladoleda varno in koristno?

Teh živil otroci do 5. leta starosti ne bi smeli uživati
Teh živil otroci do 5. leta starosti ne bi smeli uživati

Mama dveh otrok in zdravstvena uslužbenka Nikki Jurcutz, ki je tudi na čelu organizacije Tiny Hearts Education, na svojih družbenih profilih redno objavlja nasvete in opozorila za starše, s katerimi želi opozoriti na določene nevarnosti. Tokrat je objavila seznam živil, ki pri otrocih, mlajših od pet let, pomenijo potencialno tveganje za zadušitev.

Zdrava zimska jed na žlico, ki jo otroci obožujejo
Zdrava zimska jed na žlico, ki jo otroci obožujejo

Zimsko obdobje kar kliče po tradicionalnih, kuhanih jedeh na žlico, ki z aromami in toplino napolnijo naše domove, pa tudi lačne želodčke. Tokrat vam predstavljamo recept za eno najboljših jedi za žlico, nad katero bodo navdušeni tudi otroci. Še posebej, če poleg dodate kupček pire krompirja.

Ideje za praznično večerjo, ki jo bodo otroci dejansko jedli
Ideje za praznično večerjo, ki jo bodo otroci dejansko jedli

V letih, odkar sem postala mama, sem se sprijaznila, da verjetno tudi vsaj v bližnji prihodnosti ne bomo imeli "popolne" praznične večerje. Hkrati sem se naučila pripraviti jedi, ob katerih lahko ob praznikih uživa cela družina in ki jih otroci dejansko s slastjo pojedo.

Živila, ki jih pediatrinje nikoli ne bi dale svojim otrokom

Ameriške pediatrinje so naredile seznam živil, ki se jim na splošno izogibajo, še posebej pa jih nikdar ne bi ponudile svojim otrokom. Preverite, za katera živila gre in zakaj jih ni dobro uživati.

Živila, ki jih pediatrinje nikoli ne bi dale svojim otrokom
