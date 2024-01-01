Jabolka, buče, kostanj, cimet ... so priljubljena sezonska živila, ki zaznamujejo jesensko obdobje. Za vas smo pripravili nekaj slastnih receptov za otroke, ki kar kličejo po jesenskem času in bodo vaš dom napolnili z dišečimi aromami jeseni. Pa poglejmo.
Iščete preprost, zabaven in zdrav recept, v katerega lahko vključite tudi svoje otroke? Zamrznjeni sadno-jogurtovi prigrizki so odlična ideja za hitro pripravo osvežilne sladice, prigrizka ali celo poletnega zajtrka. Poleg tega gre za recept brez kuhanja, zato je idealen za prve kulinarične korake najmlajših.
Čeprav je stoletja veljal za značilen prigrizek na kitajskih ulicah, pa je v zadnjih letih postal svetovna spletna senzacija. Njegova vizualna privlačnost in preprostost priprave sta ga izstrelili med najbolj deljene in iskane sladice na TikToku in Instagramu.
Ta recept je popoln odgovor na vprašanje, kako narediti hiter, zdrav in okusen prigrizek brez peke, ki bo navdušil tako malčke kot tudi starše. Odličen prigrizek za na plažo, otroško igrišče ali na pot.
Ko poletno sonce neusmiljeno pripeka in otroci iščejo nekaj hladnega, sladkega in zabavnega, je pravi čas, da jih presenetimo z nečim preprostim, a čarobnim nutellinimi lučkami!
Če imate doma malčka, ki ne mara zelenjave, ali pa iščete idejo za hitro, zdravo in okusno malico – ti bučkini mafini so prava rešitev. Ne le da bodo otroci prosili za še, tudi vi boste z veseljem posegli po njih.
Sladoled je neizogiben simbol poletja – osvežujoč, sladek in priljubljen pri vseh generacijah. Starši se pogosto sprašujejo, kdaj lahko svojega malčka varno in brez skrbi razveselijo s prvim sladoledom. Ali je primerno ponuditi otroku sladoled že v prvem letu? Kaj je treba upoštevati, da bo uživanje sladoleda varno in koristno?
Mama dveh otrok in zdravstvena uslužbenka Nikki Jurcutz, ki je tudi na čelu organizacije Tiny Hearts Education, na svojih družbenih profilih redno objavlja nasvete in opozorila za starše, s katerimi želi opozoriti na določene nevarnosti. Tokrat je objavila seznam živil, ki pri otrocih, mlajših od pet let, pomenijo potencialno tveganje za zadušitev.
Zimsko obdobje kar kliče po tradicionalnih, kuhanih jedeh na žlico, ki z aromami in toplino napolnijo naše domove, pa tudi lačne želodčke. Tokrat vam predstavljamo recept za eno najboljših jedi za žlico, nad katero bodo navdušeni tudi otroci. Še posebej, če poleg dodate kupček pire krompirja.
V letih, odkar sem postala mama, sem se sprijaznila, da verjetno tudi vsaj v bližnji prihodnosti ne bomo imeli "popolne" praznične večerje. Hkrati sem se naučila pripraviti jedi, ob katerih lahko ob praznikih uživa cela družina in ki jih otroci dejansko s slastjo pojedo.
Ameriške pediatrinje so naredile seznam živil, ki se jim na splošno izogibajo, še posebej pa jih nikdar ne bi ponudile svojim otrokom. Preverite, za katera živila gre in zakaj jih ni dobro uživati.
