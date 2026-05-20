Presenetljiv način, kako otrokom približati zelenjavo

Znanstveniki z britanskih univerz Durham in Aston so namreč odkrili, da lahko okus zelenjave, ki jo nosečnica uživa med nosečnostjo, vpliva na to, kako bo otrok določeno hrano sprejemal pozneje v življenju.

V raziskavi so spremljali nosečnice, ki so v zadnjem trimesečju uživale kapsule s korenjem ali ohrovtom. Raziskovalci so nato z ultrazvokom opazovali odzive plodov na različne okuse in vonje v maternici. Ko so bili otroci stari tri leta, so jih ponovno testirali, tokrat z vonjem iste zelenjave.

Rezultati so bili zanimivi: otroci so se precej bolj pozitivno odzvali na tisto zelenjavo, ki so ji bili izpostavljeni že pred rojstvom. Pri zelenjavi, ki je sicer pogosto manj priljubljena zaradi grenkega okusa, kot je ohrovt, so zaznali manj negativnih reakcij, če jo je mati uživala med nosečnostjo.