Presenetljiv način, kako otrokom približati zelenjavo

Znanstveniki z britanskih univerz Durham in Aston so namreč odkrili, da lahko okus zelenjave, ki jo nosečnica uživa med nosečnostjo, vpliva na to, kako bo otrok določeno hrano sprejemal pozneje v življenju.
V raziskavi so spremljali nosečnice, ki so v zadnjem trimesečju uživale kapsule s korenjem ali ohrovtom. Raziskovalci so nato z ultrazvokom opazovali odzive plodov na različne okuse in vonje v maternici. Ko so bili otroci stari tri leta, so jih ponovno testirali, tokrat z vonjem iste zelenjave.
Rezultati so bili zanimivi: otroci so se precej bolj pozitivno odzvali na tisto zelenjavo, ki so ji bili izpostavljeni že pred rojstvom. Pri zelenjavi, ki je sicer pogosto manj priljubljena zaradi grenkega okusa, kot je ohrovt, so zaznali manj negativnih reakcij, če jo je mati uživala med nosečnostjo.
Raziskovalci poudarjajo, da gre za manjšo študijo in da na prehranske navade vpliva veliko dejavnikov, od genetike do družinskega okolja. Kljub temu pa ugotovitve odpirajo zanimivo vprašanje: ali lahko okusne preference razvijamo že pred rojstvom?
Strokovnjaki sicer že dolgo opozarjajo, da otroci pogosto potrebujejo večkratno izpostavljenost določeni hrani, preden jo sprejmejo. Pomembna sta tudi način priprave hrane in odnos odraslih do zelenjave. Pretekle raziskave so pokazale, da otroci pojedo več zelenjave, če jo vidijo jesti tudi starši ali če je pripravljena na privlačen način.
Na družbenih omrežjih so se ob novici hitro pojavili tudi številni odzivi staršev
Nekateri prisegajo na začimbe in kreativno pripravo zelenjave, drugi pa trdijo, da je ključ predvsem zgled odraslih. "Veliko otrok sovraži zelenjavo samo zato, ker je bila pripravljena brez okusa," je zapisal eden izmed uporabnikov Reddita.
Čeprav raziskava še ne pomeni čudežne rešitve za vse izbirčne jedce, znanstveniki menijo, da bi lahko zgodnja izpostavljenost okusom igrala pomembnejšo vlogo, kot smo mislili doslej. In morda se ljubezen do korenja res začne že v trebuščku.
Vir: Sciencealert.com
