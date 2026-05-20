Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Presenetljiv način, kako otrokom približati zelenjavo

S.B.
Prehrana 0
20. 05. 2026 04.00

Mnogi starši poznajo vsakodnevni boj za mizo, brokoli ostane nedotaknjen, korenje roma na rob krožnika, ob omembi ohrovta pa sledijo zavijanje z očmi in protesti. A nova raziskava kaže, da bi se lahko otrokov odnos do zelenjave začel oblikovati veliko prej, še preden sploh prvič sede v otroški stolček.

Otrok ne mara zelenjave

Znanstveniki z britanskih univerz Durham in Aston so namreč odkrili, da lahko okus zelenjave, ki jo nosečnica uživa med nosečnostjo, vpliva na to, kako bo otrok določeno hrano sprejemal pozneje v življenju.

V raziskavi so spremljali nosečnice, ki so v zadnjem trimesečju uživale kapsule s korenjem ali ohrovtom. Raziskovalci so nato z ultrazvokom opazovali odzive plodov na različne okuse in vonje v maternici. Ko so bili otroci stari tri leta, so jih ponovno testirali, tokrat z vonjem iste zelenjave.

Rezultati so bili zanimivi: otroci so se precej bolj pozitivno odzvali na tisto zelenjavo, ki so ji bili izpostavljeni že pred rojstvom. Pri zelenjavi, ki je sicer pogosto manj priljubljena zaradi grenkega okusa, kot je ohrovt, so zaznali manj negativnih reakcij, če jo je mati uživala med nosečnostjo.

Otroci so se precej bolj pozitivno odzvali na tisto zelenjavo, ki so ji bili izpostavljeni že pred rojstvom.
Otroci so se precej bolj pozitivno odzvali na tisto zelenjavo, ki so ji bili izpostavljeni že pred rojstvom. FOTO: Adobe Stock

Raziskovalci poudarjajo, da gre za manjšo študijo in da na prehranske navade vpliva veliko dejavnikov, od genetike do družinskega okolja. Kljub temu pa ugotovitve odpirajo zanimivo vprašanje: ali lahko okusne preference razvijamo že pred rojstvom?

Strokovnjaki sicer že dolgo opozarjajo, da otroci pogosto potrebujejo večkratno izpostavljenost določeni hrani, preden jo sprejmejo. Pomembna sta tudi način priprave hrane in odnos odraslih do zelenjave. Pretekle raziskave so pokazale, da otroci pojedo več zelenjave, če jo vidijo jesti tudi starši ali če je pripravljena na privlačen način.

5 načinov, kako izbirčnemu otroku ponuditi zelenjavo
Preberi še
5 načinov, kako izbirčnemu otroku ponuditi zelenjavo

Na družbenih omrežjih so se ob novici hitro pojavili tudi številni odzivi staršev

Nekateri prisegajo na začimbe in kreativno pripravo zelenjave, drugi pa trdijo, da je ključ predvsem zgled odraslih. "Veliko otrok sovraži zelenjavo samo zato, ker je bila pripravljena brez okusa," je zapisal eden izmed uporabnikov Reddita.

Čeprav raziskava še ne pomeni čudežne rešitve za vse izbirčne jedce, znanstveniki menijo, da bi lahko zgodnja izpostavljenost okusom igrala pomembnejšo vlogo, kot smo mislili doslej. In morda se ljubezen do korenja res začne že v trebuščku.

To je najboljši način, da otrok začne jesti zelenjavo, ki je ne mara
Preberi še
To je najboljši način, da otrok začne jesti zelenjavo, ki je ne mara

Vir: Sciencealert.com

nosečnost prehrana v nosečnosti otrokov okus zdrava prehrana izbirčni jedci
Naslednji članek
Vse o prehrani

Ena tistih kremnih juhic, ki nikoli ne razočarajo

Bibaleze.si Na ta način bodo otroci pojedli tudi zelenjavo
Bibaleze.si 5 načinov, kako izbirčnemu otroku ponuditi zelenjavo
Bibaleze.si Kako za otroke pripraviti okusnejšo zelenjavo?
Bibaleze.si Kako je Matt Damon svoje otroke navdušil nad brokolijem – poskusite tudi vi
Bibaleze.si Vrtnarjenje z otroki: igriva pot k naravi, rasti in zdravi prehrani
Bibaleze.si Idealen poletni prigrizek za malčke
Bibaleze.si Zakaj otroci zavračajo novo hrano?
Priporoča
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1734