Katera živila si pripraviti v torbo za v porodnišnico?

A zavedati se je potrebno, da je porod zelo energijsko naporna in časovno zelo nepredvidljiva aktivnost. Gre za kombinacijo intenzivne mišične aktivnosti in tudi psihološkega stresa, ki še dodatno dviguje porabo energije. Težko določimo samo količino energije, ki je potrebna za porod, saj je ta odvisna od več faktorjev, a povprečen porod lahko primerjamo z intenzivno telesno aktivnostjo oz. intenzivnim tekom, kjer lahko porabimo tudi med 300 do 400 kilokalorij na uro. Sploh aktivna faza poroda je energijsko zelo zahtevna, zato skušajmo v zgodnji fazi poroda, ko so popadki redkejši in manj intenzivni, ohraniti kar se da veliko energije oz. jo nadomestiti, da nam bo na voljo takrat, ko bo porod napredoval in postal energijsko zahtevnejši.

En način, da to dosežemo, je, da svoj organizem podpremo z majhnimi, pogostimi prigrizki, ki nam bodo pomagali vzdrževati moč in tudi ustrezen nivo hidracije, sploh v primeru, da bo porod dolg ali pa da rojevamo v zelo toplem delu leta oz. dneva. V torbo za v porodnišnico torej pripravimo nekaj steklenic tekočine in kak prigrizek, ki nam lahko pride prav, da ne bomo odvisni od ponudbe iz avtomatov ali okoliških trgovin. A pred zaužitjem česarkoli se vseeno posvetujemo z zdravstvenim osebjem, ki je ob nas in lažje presodi, ali obstaja velika možnost, da bomo med porodom potrebovali medicinski poseg (npr. carski rez, anestezijo ...), kjer pa je priporočeno, da smo tešči. Tudi sicer je tema prehranjevanja in pitja med porodom kompleksna in mnogokrat dobimo nasprotujoča si mnenja tudi od strokovnega osebja (porodničarjev, babic, ...). V primeru, da se ne pričakuje rizičen porod in da vse poteka brez težav, je morda še najboljši nasvet, da poslušamo sebe in svoje telo. Kdo, če ne ženska, ki rojeva sama, bo najbolje vedel, kaj ji paše. Če nam zdravstveno osebje prehranjevanje in pitje močno odsvetuje, pa seveda upoštevamo njihova navodila. V primeru, da nam odsvetujejo tudi uživanje pijače, preverimo, če lahko z njo vsaj izpiramo usta in tako poskrbimo za malenkost boljši občutek in preprečimo izsušitev ustne sluznice.

Med porodom potrebujemo ogromno tekočine. Ustrezna hidracija je ključna, saj preprečuje izčrpanost, ki je lahko posledica dehidracije. Najboljša izbira za nadomeščanje izgubljene tekočine je navadna voda. Pijemo jo po požirkih in sobne temperature. Lahko v ustih raztopimo tudi nadrobljen led. Poleg vode pa, sploh v primeru daljšega poroda, pijemo tudi izotoične športne napitke, ki vsebujejo tako elektrolite, kot tudi sladkor. Kombinacija hranil v takih napitkih je namenjena hitri absorpciji, saj so tako količine posameznih hranil v njih, kot tudi razmerja med hranili taka, da se kar najhitreje absorbirajo in postanejo na voljo telesu oz. celicam. Ko izbiramo med široko ponudbo takih napitkov, skušajmo najti čim bolj naravnega, brez barvil, sladil, ojačevalcev arom in podobno. Izotonični napitek si lahko pripravimo tudi sami doma. Pijemo lahko tudi zeliščne čaje npr. ingverjev ali malinov čaj, pa razredčene sadne sokove npr. jabolčnega ali grozdnega, pripravimo pa si lahko tudi bistro juho.

