To je eno najbolj zdravih živil za zajtrk

Ovseni kosmiči vsebujejo kopico zdravju koristnih hranil – od veliko beljakovin, prehranskih vlaknin ter mineralov, med katerimi je tudi železo. Uporabljate jih lahko za pripravo okusnega zajtrka, kot kašo s suhim sadjem ali oreščki, lahko pa iz njih ustvarjate slastne piškote, energijske ploščice ali jih pripravite na sto in en način, recimo kot dodatke pri kuhani hrani, kot so sarma in čufte ipd., saj se ovseni kosmiči prilegajo tako v sladki kot slani verziji.

Poleg beljakovin, vlaknin in mineralov ovseni kosmiči vsebujejo še vitamin A, vitamine B1 (tiamin), B2 (riboflavin), B3 (niacin) in B6. Zaradi velike vsebnosti vitaminov B-kompleksa bo uživanje ovsenih kosmičev otroku in staršem dalo veliko energije.

Vitamini B-kompleksa poleg tega pomagajo ohranjati mišični tonus, skrbijo za nemoteno delovanje živčnega sistema, pripomorejo k dobri prebavi, poleg tega pa imamo, zahvaljujoč njim, tudi zdrave lase, jetra in oči. Pripravite jih lahko v obliki ljubke živalice ter jih na ta način približate svojemu malčku.