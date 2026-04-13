To je eno najbolj zdravih živil za zajtrk

Ovseni kosmiči vsebujejo kopico zdravju koristnih hranil – od veliko beljakovin, prehranskih vlaknin ter mineralov, med katerimi je tudi železo. Uporabljate jih lahko za pripravo okusnega zajtrka, kot kašo s suhim sadjem ali oreščki, lahko pa iz njih ustvarjate slastne piškote, energijske ploščice ali jih pripravite na sto in en način, recimo kot dodatke pri kuhani hrani, kot so sarma in čufte ipd., saj se ovseni kosmiči prilegajo tako v sladki kot slani verziji.
Poleg beljakovin, vlaknin in mineralov ovseni kosmiči vsebujejo še vitamin A, vitamine B1 (tiamin), B2 (riboflavin), B3 (niacin) in B6. Zaradi velike vsebnosti vitaminov B-kompleksa bo uživanje ovsenih kosmičev otroku in staršem dalo veliko energije.
Vitamini B-kompleksa poleg tega pomagajo ohranjati mišični tonus, skrbijo za nemoteno delovanje živčnega sistema, pripomorejo k dobri prebavi, poleg tega pa imamo, zahvaljujoč njim, tudi zdrave lase, jetra in oči. Pripravite jih lahko v obliki ljubke živalice ter jih na ta način približate svojemu malčku.
Če želimo, da so hranila v kosmičih organizmu bolj dostopna, je dobro, da kosmiče za nekaj časa namočimo. To še zlasti velja za surove kosmiče, ki niso toplotno obdelani. V tem primeru jih stresemo v skledico, prelijemo s toplo vodo ali toplim mlekom, pokrijemo in pustimo stati nekaj časa, najbolje kar čez noč.
9 razlogov, zakaj ovsene kosmiče vključiti v družinski jedilnik:
Krepijo imunski sistem
Ovseni kosmiči zaradi visokega deleža beta glukana krepijo naš imunski sistem in izboljšuje pretok nautrofilcev do infekcije in njihovo spodobnost odstranitve bakterij. Betaglukan pa poleg izboljšanja imunskega sistema skrbi tudi za zmanjševanje vnetnih procesov v telesu.
Blagodejno delujejo na prebavni sistem
Kot smo omenili, so ovseni kosmiči obogateni tudi z vlakninami, ki skrbijo za dobro in nemoteno prebavo ter pomagajo pri težavah z napihjenostjo in zaprtostjo.
Uravnavajo krvni sladkor
Uživanje ovsenih kosmičev lahko pomaga pri zniževanju sladkorja v krvi, hkrati pa spodbuja izločanje žolčnih kislin.
Znižujejo holesterol v krvi
Visoka vsebnost beta-glukana v ovsenih kosmičih lahko pripomore tudi k zniževanju holesterola v krvi. Skodelica ovsenih kosmičev naj bi namreč dnevno zmanjšala vrednost holesterola v krvi za 8 do 23 odstotkov.
Pospešujejo izgubo odvečnih kilogramov
Če se po porodu soočate z izgubo odvečnih kilogramov, so ovseni kosmiči kot nalašč za vaš zajtrk. Ti namreč dajejo občutek sitosti, medtem ko beta-glukan pripomore k zmanjšanju apetita.
Povečujejo vzdržljivost
Ker so ovseni kosmiči odličen vir proteinov in ogljikovih hidratov, človeku dajejo dovolj energije za intenzivnejše telesne napore. Če jih uživate pred vadbo ali treningom, dokazano povečujejo zmogljivost in blagodejno vplivajo na prebavo.
Zmanjšujejo tveganje za rakom debelega črevesja
Znanstvene študije so dokazale, da hrana, obogatena z rastlinskimi vlakninami, zmanjšuje tveganje za nastanek raka debelega črevesja. Ravno tako je potrjeno, da avenantramid, ki ga vsebujejo ovseni kosmiči zmanjšuje razmnoževanje celic raka debelega črevesja.
Dobro vplivajo na delovanje srca
Ker so ovseni kosmiči obogateni z omega 3-maščobnimi kislinami, folno kislino, kalijem in kalcijem, ki odlično vplivajo na delovanje srca in krvnožilni sistem. Tudi avenantramid, polifenolni antioksidant, naj bi deloval protivnetno ter skrbel za zdravje srca in ožilja.
Delujejo pomirjujoče
Zaradi vsebnosti melantonina, kompleksnih ogljikovih hidratov, triptofana in b6 vitamina, ki vpliva na proizvodnjo serotonina ali hormona sreče, uživanje ovsenih kosmičev deluje pomirjujoče na celotni organizem, zato so primerni tudi za večerjo.
Vir: Roditelji.hr
