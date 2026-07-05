Nutricionisti razkrivajo, kaj vedno vzamejo s seboj na bazen

Na prvem mestu je voda

Čeprav se zdi samoumevno, je zadostna hidracija poleti še posebej pomembna. Otroci med igro, plavanjem in tekanjem pogosto sploh ne opazijo, da so žejni, zato lahko hitro pride do blage dehidracije. Strokovnjaki Ameriške pediatrične akademije priporočajo, da je voda prva izbira za žejo, saj ne vsebuje dodanega sladkorja in učinkovito nadomešča izgubljeno tekočino. Nutricionisti zato na bazen vedno vzamejo več plastenk vode oziroma stekleničk za večkratno uporabo, ki jih napolnijo že doma.

Sadje, ki osveži in hidrira

Druga stvar, brez katere ne gre, je sadje. Lubenica, melona, jagodičevje, grozdje in mandarine vsebujejo veliko vode, zato pomagajo pri hidraciji in hkrati poskrbijo za osvežitev. Strokovnjaki poudarjajo, da so sadje in zelenjava med najboljšimi poletnimi prigrizki prav zaradi visoke vsebnosti tekočine. Praktičen trik je, da sadje doma narežemo in ga shranimo v manjše posodice, pripravljene za takojšnje uživanje.

icon-expand Lubenica, melona, jagodičevje, grozdje in mandarine vsebujejo veliko vode, zato pomagajo pri hidraciji in hkrati poskrbijo za osvežitev. FOTO: Adobe Stock

Prigrizek naj vsebuje tudi beljakovine

Po nekaj urah plavanja samo sadje običajno ne zadostuje. Nutricionisti zato priporočajo kombinacijo sadja ali zelenjave z virom beljakovin, saj takšna malica nasiti za dlje časa in otrokom zagotovi bolj enakomerno energijo. Med priročne izbire sodijo: - navadni jogurt, - sirni namazi ali sir v koščkih, - trdo kuhana jajca, - humus z zelenjavnimi palčkami, - polnozrnati krekerji s sirom.

Zelenjavne palčke presenetljivo dobro delujejo

Čeprav mnogi starši menijo, da bodo otroci na bazenu želeli le sladke prigrizke, nutricionisti priporočajo tudi kumare, korenje, papriko ali zeleno. Ko so narezani na palčke in pripravljeni za grizljanje, jih otroci pogosto pojedo več, kot bi pričakovali. Posebej priljubljena kombinacija je humus s korenjem in kumarami, ki vsebuje vlaknine, vitamine in nekaj beljakovin.

icon-expand Ko je zelenjava narezana na palčke in pripravljena za grizljanje, jo otroci pogosto pojedo več, kot bi pričakovali. FOTO: Adobe Stock

Kaj pa kosilo?

Če družina na bazenu preživi ves dan, nutricionisti priporočajo preproste obroke, ki jih je mogoče pripraviti že večer prej. Med najbolj praktičnimi so: - polnozrnate tortilje s puranom in zelenjavo, - humusovi zavitki, - solata z zelenjavo, - piščančja solata, - sendviči z jajcem ali tuno. Pomembno je le, da jih hranimo v hladilni torbi z ledenimi vložki.

icon-expand Testeninska solata s tuno FOTO: Shutterstock

Česa nutricionisti ne pakirajo v hladilne torbe in nahrbtnike poleti

Med živili, ki jih strokovnjaki odsvetujejo za vroče poletne dni, so predvsem zelo slani prigrizki, kot so čips, slane prestice in podobni izdelki. Zaradi visoke vsebnosti soli lahko še dodatno povečajo občutek žeje. Prav tako niso najboljša izbira sladke gazirane pijače in sokovi z dodanim sladkorjem.

Pravilo, ki ga vedno upoštevajo

Nutricionisti pravijo, da se pri pripravi hrane za bazen ali na plažo držijo preprostega pravila: v torbi morajo biti vedno voda, sadje in vsaj en vir beljakovin. Takšna kombinacija pomaga ohranjati energijo, preprečuje pretirano poseganje po hitri hrani in poskrbi, da otroci tudi po več urah na soncu ostanejo dobro hidrirani in siti.