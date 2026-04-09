Recept za hitro pripravljen, a zelo hranljiv otroški obrok

S.B.
Prehrana 0
09. 04. 2026 04.00

Močnik je stara jed, ki so jo nekoč pripravljale naše babice. Odlično tekne prav najmlajšim. Ga še znate pripraviti?

mocnik

Z uravnoteženo prehrano, ki ustreza potrebam otrok, pripomoremo k njihovi skladni rasti in razvoju ter dobri psihofizični kondiciji. Pomembno je, da otrokom zagotovimo raznolike jedi, ki vsebujejo sadje, zelenjavo, meso in mleko. Za vas smo tokrat pripravili recept za jed, ki bazira na mleku.

Močnik je gosta jed iz zdroba, ki ga lahko zakuhamo v kropu ali mleku. Zanj po navadi uporabimo kar pšenično belo moko, lahko pa tudi ajdovo, koruzno ali ovseno. Otrokom je po navadi ljubši, če je narejen na mlečni osnovi, dodamo mu lahko tudi koščke sadja. To jed so poznali že v srednjem veku, pripravljale so jo tudi naše babice, še vedno pa jo lahko otroci poskusijo v času prehranjevanja v vrtcih. Gre za slovensko narodno jed, ki je hitro pripravljena in zelo hranljiva. 

Recept za mlečni usukan močnik nam je namreč zaupal kuharski mojster Matej Rotar, vodja kuhinje, ki skrbi za jedilnik v mestnem vrtcu. Zanj pa potrebujete le nekaj osnovnih sestavin, ki jih imate prav gotovo že v vaši kuhinji.

Otroci imajo zelo radi preproste jedi, kot je mlečni močnik.
FOTO: Adobe Stock

Potrebujete: 

- moko (lahko del ostre), 

- jajce, 

- mleko, 

- sol, 

- sladkor po okusu.

Postopek priprave:

Moko presejemo v skledo, v skodelico ubijemo jajce in ga razžvrkljamo. Moko osolimo, prilivamo stepeno jajce in neprestano mešamo, da dobimo drobne usukančke. Slednje oblikujemo še z rokami med prsti in dlanmi. Mleko zavremo, med mešanjem zakuhamo usukančke. Pri nizki temperaturi jih kuhamo 15–20 minut. Kuhan močnik po želji sladkamo. Lahko mu dodamo tudi koščke priljubljenega sadja. 

