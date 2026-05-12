Ideja za kosilo, ki ga bodo otroci z veseljem pojedli

Mojster za razvajanje in zadovoljevanje okusov otroških brbončic je prav gotovo vodja vrtčevske kuhinje, Matej Rotar. Otroci zelo pohvalijo njegove specialitete in vedno dodajo, da ima hrana v vrtcu boljši okus kot katera koli druga. Zato smo ga prosili, da nam razkrije skrivnost recepta za mesne kroglice v paradižnikovi omaki, ki navdušujejo želodčke malčkov.
Kar je odlično pri tej jedi, je to, da lahko pri kuhanju naredimo večjo količino mesnih kroglic z omako ter jih zamrznemo v plastičnih posodicah. Nato lahko po potrebi med tednom, ko smo vsi okupirani z vsakdanjimi opravili in službenimi obveznostmi, vzamemo posodico iz zamrzovalnika, jo odtajamo in kroglice postrežemo tople skupaj s katero izmed ljubih prilog. To je lahko pire iz sladkega krompirja ali pa pirine testenine in njoki.
Sestavine:
Za kroglice:
mleto mešano meso
na pol kuhan ali dušen riž
jajca
pražena čebula
sol
muškatni orešček
majaron
peteršilj
Za paradižnikovo omako:
olje
ostra moka
sladkor
paradižnikova mezga
paprika
zelena
koren peteršilja
lovor
sol
Priprava:
Vse sestavine za kroglice zgnetemo v enotno zmes. Predhodno kuhan riž in pražena čebula se morata ohladiti. Iz zmesi s pomočjo vode ali drobtin v dlaneh oblikujemo enakomerno velike kroglice, ki jih polagamo v vrelo paradižnikovo omako in skuhamo. Mesne kroglice lahko spečemo tudi v pečici in jih na koncu prelijemo s kuhano paradižnikovo omako.
Za paradižnikovo omako najprej segrejemo olje in na njem bledo prepražimo moko, dodamo malo sladkorja, paradižnikovo mezgo ter rdečo sladko papriko. Med stalnim mešanjem zalijemo s hladno vodo in pokuhamo. Omako zalijemo do želene gostote in dodamo zeleno, peteršilj in začimbe. Na koncu jo lahko po želji izboljšamo s kislo smetano.
Mesne kroglice lahko postrežete s prilogo, kot so na primer špageti, pljukanci ali njoki. Lahko pa jih postrežete tudi samostojno in poleg dodate skledico zelene solate, ki se bo super prilegla zraven.
