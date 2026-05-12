Ideja za kosilo, ki ga bodo otroci z veseljem pojedli

Mojster za razvajanje in zadovoljevanje okusov otroških brbončic je prav gotovo vodja vrtčevske kuhinje, Matej Rotar. Otroci zelo pohvalijo njegove specialitete in vedno dodajo, da ima hrana v vrtcu boljši okus kot katera koli druga. Zato smo ga prosili, da nam razkrije skrivnost recepta za mesne kroglice v paradižnikovi omaki, ki navdušujejo želodčke malčkov.

Kar je odlično pri tej jedi, je to, da lahko pri kuhanju naredimo večjo količino mesnih kroglic z omako ter jih zamrznemo v plastičnih posodicah. Nato lahko po potrebi med tednom, ko smo vsi okupirani z vsakdanjimi opravili in službenimi obveznostmi, vzamemo posodico iz zamrzovalnika, jo odtajamo in kroglice postrežemo tople skupaj s katero izmed ljubih prilog. To je lahko pire iz sladkega krompirja ali pa pirine testenine in njoki.