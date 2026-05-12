Ideja za kosilo, ki ga bodo otroci z veseljem pojedli

S.B.
Prehrana
12. 05. 2026 04.00

Primerna prehrana je ključna za optimalno rast in razvoj otroka. A vsak starš ve, kako težko je zadovoljiti okus malih brbončic. Zato smo tokrat za vas pripravili idejo za kosilo, ki ga otroci zelo radi jedo v vrtcih in šolah. Priprava vam ne bo vzela veliko časa, vanjo lahko vključite tudi otroke.

Čufti v paradižnikovi omaki

Mojster za razvajanje in zadovoljevanje okusov otroških brbončic je prav gotovo vodja vrtčevske kuhinje, Matej Rotar. Otroci zelo pohvalijo njegove specialitete in vedno dodajo, da ima hrana v vrtcu boljši okus kot katera koli druga. Zato smo ga prosili, da nam razkrije skrivnost recepta za mesne kroglice v paradižnikovi omaki, ki navdušujejo želodčke malčkov.

Kar je odlično pri tej jedi, je to, da lahko pri kuhanju naredimo večjo količino mesnih kroglic z omako ter jih zamrznemo v plastičnih posodicah. Nato lahko po potrebi med tednom, ko smo vsi okupirani z vsakdanjimi opravili in službenimi obveznostmi, vzamemo posodico iz zamrzovalnika, jo odtajamo in kroglice postrežemo tople skupaj s katero izmed ljubih prilog. To je lahko pire iz sladkega krompirja ali pa pirine testenine in njoki.

Sestavine:

Za kroglice:

mleto mešano meso

na pol kuhan ali dušen riž

jajca

pražena čebula

sol

muškatni orešček

majaron

peteršilj

Mesne kroglice so priljubljena jed otrok in mladostnikov. FOTO: Shutterstock

Za paradižnikovo omako:&nbsp;

olje

ostra moka

sladkor

paradižnikova mezga

paprika

zelena

koren peteršilja

lovor

sol

Priprava:

Vse sestavine za kroglice zgnetemo v enotno zmes. Predhodno kuhan riž in pražena čebula se morata ohladiti. Iz zmesi s pomočjo vode ali drobtin v dlaneh oblikujemo&nbsp;enakomerno velike kroglice, ki jih polagamo v vrelo paradižnikovo omako in skuhamo. Mesne kroglice lahko spečemo tudi v pečici in jih na koncu prelijemo s kuhano paradižnikovo omako.

Za paradižnikovo omako najprej segrejemo olje in na njem bledo prepražimo moko, dodamo malo sladkorja, paradižnikovo mezgo ter rdečo sladko papriko. Med stalnim mešanjem zalijemo s hladno vodo in pokuhamo. Omako zalijemo do želene gostote in dodamo zeleno, peteršilj in začimbe. Na koncu jo lahko po želji izboljšamo s kislo smetano.

Mesne kroglice lahko postrežete s prilogo, kot so na primer špageti, pljukanci ali njoki. Lahko pa jih postrežete tudi samostojno in poleg dodate skledico zelene solate, ki se bo super prilegla zraven.

