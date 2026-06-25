Kdaj lahko otroku ponudimo prvi sladoled? Nasveti strokovnjakov

Sladoled in prehrana otrok do enega leta

Prvo leto življenja je za otrokov razvoj izredno pomembno obdobje, zato je prehrana v tem času predvsem osredotočena na naravna, nepredelana živila. Dojenje ali formula predstavljata glavni vir hranil, postopoma pa se uvajajo tudi druge trde hrane. V tem obdobju strokovnjaki odsvetujejo uvajanje industrijskih sladoledov predvsem zaradi visokega deleža sladkorja, umetnih dodatkov in nizke temperature, ki lahko otroku povzroči prehlad ali prebavne težave.

icon-expand Sladoled je neizogiben simbol poletja – osvežujoč, sladek in priljubljen pri vseh generacijah. FOTO: Adobe Stock

Nutricionistka Tena Niseteo pojasnjuje, da je zaradi vsebnosti sladkorja in nizke temperature bolje, da otroci sladoled prejmejo šele po prvem letu starosti ali celo nekoliko kasneje. Do takrat je priporočljivo uživanje zdravih in hranljivih prigrizkov, kot so domači pireji sadja in zelenjave.

Domači sladoled kot varna in hranljiva izbira

Če želite otroku ponuditi sladoled že kmalu po enem letu, je odlična izbira doma narejen sladoled. Tak sladoled lahko pripravite iz svežega sadja, jogurta ali mleka brez dodanega sladkorja in umetnih dodatkov. Kombinacija sadja in mlečnih izdelkov omogoča hranljiv prigrizek, ki otroku poleg okusa nudi tudi pomembne vitamine, minerale in probiotike. Primeri sestavin za domači otroški sladoled: - Borovnice - Marelice - Breskve - Jagode - Banane - Naravni jogurt ali kefir Domač sladoled je zato lahko odlična alternacija klasičnim industrijskim izdelkom, ki vsebujejo več sladkorja in konzervansov.

icon-expand Sadne sladoledne lučke FOTO: okusno.je

RECEPT: Sadne sladoledne lučke Trislojne sladoledne lučke za srečo in veselje vaših malčkov. Priprava je nadvse preprosta, čas vam bo vzelo zgolj zamrzovanje posameznih plasti - recept na Okusno.je.

Sladoled za otroke nad enim letom

Starejši otroci lahko sladoled uživajo brez večjih omejitev, saj jim ta lahko služi tudi kot hranilen mlečni obrok. Kljub temu pa je priporočljivo, da se sladoled ne uživa prekomerno zaradi vsebnosti sladkorja. Dober kompromis je uživanje sladoleda kot posebnega poletnega prigrizka, obogatenega s svežim sadjem. Nutricionistka opozarja tudi na pomembnost hidracije – otrok naj v vročih poletnih dneh uživa dovolj tekočine, da prepreči dehidracijo.

Kako pravilno shranjevati in postreči sladoled otroku?

V prvih letih življenja so otroci bolj občutljivi na bakterijske okužbe in prebavne težave, zato je pri pripravi in shranjevanju sladoleda še posebej pomembno upoštevati nekaj pravil: - Nakupujte manjše količine hitro pokvarljivih živil. - Preverite kakovost sestavin. - Sladoled pripravljajte neposredno pred postrežbo. - Shranjujte sladoled pri primerni temperaturi, da preprečite rast bakterij.

icon-expand Marelični ledeni jogurt FOTO: okusno.je

- Pravilna higiena in skrbna priprava bosta zagotovili, da bo prvi sladoled za otroka varen in prijeten. RECEPT: Marelični ledeni jogurt Za pripravo mareličnega ledenega jogurta pravzaprav potrebujete samo tri sestavine: zrele marelice, grški jogurt in poljubno sladilo. Prav tako tudi ne potrebujete strojčka za sladoled in posebnih modelčkov za pripravo sladolednih lučk - recept na Okusno.je