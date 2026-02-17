Prehrana, ko je otrok bolan: preprosti nasveti dietetika za hitrejše okrevanje

1. Hidratacija je ključna

Ko je otrok bolan, še posebej če ima bruhanje ali drisko, je največja skrb izguba tekočine. Pravilna hidracija je prva prednostna naloga, saj tekočina ne le nadomesti izgubljeno vodo, ampak tudi podpira normalne telesne funkcije med boleznijo. Ponudite otroku vodo, bistre juhe ali razredčene sadne sokove, saj so lažje prebavljivi in blagodejni za razdražen želodec.

2. Majhni in pogosti obroki

Več strokovnjakov poudarja, da majhni obroki, ki se pojavljajo pogosteje (npr. 5–6 manjših obrokov na dan), otrokov prebavni sistem razbremenijo in mu pomagajo lažje vsrkati hranila. To je pogosto bolj učinkovito kot trije veliki obroki, ki lahko otroku povzročijo nelagodje.

3. Juhe in enostavne jedi

Topla, bogata juha je ena izmed najboljših jedi za bolnega otroka:

Piščančja juha – gladka, topla in lahko prebavljiva; dodate lahko tudi riž ali rezance, da juha zagotovi tudi energijo.