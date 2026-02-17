Bibaleze.si
Prehrana, ko je otrok bolan: preprosti nasveti dietetika za hitrejše okrevanje

B.R.
Prehrana 0
17. 02. 2026 02.46

Ko je otrok bolan, pogosto izgubi apetit. A prav prehrana igra ključno vlogo pri okrevanju – ne le zato, da otroku zagotovi energijo, ampak tudi zato, da mu olajša prebavo in podpira imunski sistem. Strokovnjaki priporočajo preprosto, hranljivo in lahko prebavljivo hrano, ki otroku ne obremenjuje prebavnega sistema in obenem podpira okrevanje.

Bolan otrok - 5

Splošna načela za prehrano bolnega otroka

1. Hidratacija je ključna

Ko je otrok bolan, še posebej če ima bruhanje ali drisko, je največja skrb izguba tekočine. Pravilna hidracija je prva prednostna naloga, saj tekočina ne le nadomesti izgubljeno vodo, ampak tudi podpira normalne telesne funkcije med boleznijo. Ponudite otroku vodo, bistre juhe ali razredčene sadne sokove, saj so lažje prebavljivi in blagodejni za razdražen želodec.

2. Majhni in pogosti obroki

Več strokovnjakov poudarja, da majhni obroki, ki se pojavljajo pogosteje (npr. 5–6 manjših obrokov na dan), otrokov prebavni sistem razbremenijo in mu pomagajo lažje vsrkati hranila. To je pogosto bolj učinkovito kot trije veliki obroki, ki lahko otroku povzročijo nelagodje.

3. Juhe in enostavne jedi

Topla, bogata juha je ena izmed najboljših jedi za bolnega otroka:

Piščančja juha – gladka, topla in lahko prebavljiva; dodate lahko tudi riž ali rezance, da juha zagotovi tudi energijo.

Piščančja juha z zdrobovimi žličniki
Piščančja juha z zdrobovimi žličniki FOTO: Adobe Stock

Kuhano, pretlačeno ali zmehčano sadje in zelenjava – navadno lažje prebavljivo in polno esencialnih vitaminov.

Juhe pomagajo tudi pri hidraciji, saj vsebovana tekočina nadomesti izgubljene elektrolite in vitamine, ki jih telo potrebuje za okrevanje.

4. Bananin pire in mehko sadje

Banana, bananin pire ali mehko, zmehčano sadje je za otroka pogosto sprejemljiv vir energije, ki je blizu naravnih virov vitaminov in mineralov. Te jedi so hranljive in dovolj nežne za občutljiv želodec.

5. Preprosti škrobni ogljikovi hidrati

Če otrok želi jesti nekaj bolj trdnega, a še vedno lažjega za prebavo, so priporočljivi preprosti ogljikovi hidrati, kot so:

Krekerji ali popečen kruh – nizka vsebnost vlaknin, nežni za želodec.

Kuhan riž ali testenine – zagotavljajo energijo in se običajno dobro prenašajo.

6. Jogurt s probiotiki

Čeprav se marsikdo izogiba mlečnim izdelkom med boleznijo, nekatere raziskave kažejo, da nekatere vrste jogurta s probiotiki lahko pomagajo pri prebavi in zmanjšujejo trajanje driske, če otrok dobro prenaša mlečne izdelke. Izberite navadni jogurt brez dodanega sladkorja ali kefir.

Hrana in pijače, ki jih je bolje omejiti ali se jim izogniti

Ocvrta in mastna hrana – težko prebavljiva in lahko poslabša slabost ali napihnjenost.

Preveč sladkorja – sladice, gazirane pijače ali sladki prigrizki obremenijo prebavni sistem in ne dajejo prave energije za okrevanje.

Če ima otrok med boleznijo slab apetit, je bolje ponuditi mu najljubše jedi v majhnih porcijah.
Če ima otrok med boleznijo slab apetit, je bolje ponuditi mu najljubše jedi v majhnih porcijah. FOTO: Adobe Stock

Nasveti, kako otroku pomagati jesti med boleznijo

1. Ponudite priljubljene, enostavne jedi

Če ima otrok med boleznijo slab apetit, je bolje mu ponuditi najljubše jedi v majhnih porcijah, ki so lažje prebavljive, kot vztrajati pri velikih obrokih, ki jih otrok morda ne bo želel jesti.

2. Ne silite – poslušajte otrokovo telo

Če otrok ni lačen, ga ne silite jesti velike količine hrane. Raje mu pogosteje ponudite majhen grižljaj, saj to bistveno izboljša prenašanje hrane in omogoča postopno okrevanje.

3. Poskrbite za počitek

Hrana je pomembna, vendar je enako pomemben počitek. Otroku omogočite dovolj spanja in miru, kar telesu pomaga pri regeneraciji in povečanju apetita.

Viri: Academy of Nutrition and Dietetics, Healthline, UNICEF

