Kaj naj jedo bolni otroci? Dietetičarka svetuje to

Kadar je otrok bolan, se mu pogosto zmanjša apetit, obenem pa njegovo telo potrebuje dovolj tekočine in energije, da se lahko uspešno bori z virusom ali bakterijo. Pomanjkanje hranil in tekočin lahko upočasni okrevanje in poveča utrujenost. Zato je zelo pomembno prilagoditi prehrano tako, da je lahko prebavljiva in hkrati podpira imunski sistem. Kaj svetuje dietetičarka?

Prioriteta: hidracija

Pediatrična dietetičarka in mama, znana kot Lucy na TikToku, je delila več strategij, ki jih uporablja, ko je njen otrok bolan in izčrpan. Prvi korak, ki ga strokovnjakinja izpostavlja, je ustrezna hidracija. Če otrok bruha ali ima drisko, mu ponudi razredčen jabolčni sok (na pol razredčen z vodo). Ta preprosta raztopina lahko pomaga obnoviti tekočine in elektrolite, obenem pa je bolj privlačna za otroka kot neokusna rešitev. Pomembno je poudariti, da je tekočina ključna, ne glede na to, ali gre za vodo, blago juho ali razredčen sok. Vnos tekočine pomaga preprečevati dehidracijo in lahko olajša simptome prehlada ali gripe.

Enostavna, mehka in lahko prebavljiva hrana

Ko se apetit začne vračati, je priporočljivo ponuditi preproste in mehke jedi, ki jih otrok običajno pozna in dobro prenaša. To so lahko: - jogurt ali kefir za lažje pomirjanje želodca, - riž, krompir ali testenine brez težkih omak, - blage zelenjavne juhe ali pireji. Takšna hrana je navadno lažje prebavljiva, kar je v času bolezni še posebej pomembno. Če je otrok že dlje časa brez apetita, je bolje ponuditi manjše, pogostejše obroke.

Dodajanje energije in hranil

Če ima otrok minimalen apetit, lahko hranilno vrednost obrokom povečamo brez večjih količin hrane: - dodajanje masla ali olja v kuhano rižoto ali pire, - jajca v ovseno kašo, - masleni ali avokadov namaz na kruh. Ti dodatki zagotavljajo energijo in potrebne maščobe, obenem pa so dovolj nežni za občutljiv želodec.

Naravne metode proti simptomom

Za lajšanje simptomov, kot je kašelj, je strokovnjakinja omenila tudi preproste domače metode, na primer toplo vodo z medom pred spanjem, če je otrok starejši od enega leta (med nikoli ne dajajte mlajšim dojenčkom).

Sproščen pristop in potrpežljivost

Pomembno je, da starši ne pritiskajo premočno na otroka, da mora jesti določene količine ali vrste živil. Po bolezni se apetit pogosto počasi vrača, zato je boljše ponuditi majhne količine hrane in tekočin skozi dan ter spodbujati otrokovo izbiro, kolikor je to mogoče.

Če ima otrok zmanjšan apetit ali je šibek

Banana ali pire iz banane: mehko, sladko in enostavno za želodec. Ovsena kaša z malo masla ali mleka: topla in mehka, lahko se doda malo medu (če je otrok starejši od 1 leta). Jajčni žličnik ali mehko kuhana jajca: vir beljakovin, ki niso težke za prebavo. Riž ali krompirjev pire: brez težkih omak, z malo masla ali olja.

Če otrok bruha ali ima drisko

Razredčen jabolčni sok (pol na pol z vodo): pomaga pri hidraciji in elektrolitih. Blage juhe (piščančja ali zelenjavna): tekočina + minerali in malo beljakovin. Banana ali kuhano jabolko: mehka in prebavljiva, pomaga stabilizirati želodec. Krekerji ali toast: mehka in nevtralna hrana, ki jo želodec lažje prenaša.

Če otrok ima vročino ali prehlad

Topla zelenjavna juha ali piščančja juha: pomaga hidraciji in lajšanju vnetega grla. Topli napitki (npr. čaj iz kamilice ali blage zeliščne mešanice): za lajšanje grla in pospeševanje hidracije. Jogurt ali kefir: za obnovo črevesne mikroflore, še posebej po driski ali antibiotikih.

Za dodatno energijo in hranila

Avokadov ali masleni namaz na kruh: zdrave maščobe, mehke in lahko prebavljive. Polnomastni jogurt z malo medu ali pireja iz sadja: beljakovine + energija. Riž z dodanim maslom ali olivnim oljem: enostaven vir ogljikovih hidratov in maščob.

Prigrizki med boleznijo

Sadni pireji: jabolko, breskev, hruška. Mali kos kruha ali krekerja: če ima otrok apetit, a ne prenese težke hrane. Smoothie z jogurtom in mehkim sadjem: hranljivo, tekoče in lahko prebavljivo. Ponudite manjše, pogostejše obroke, namesto treh velikih. Hidracija je ključna, predvsem če je otrok bolan in ima zmanjšan apetit. Izogibajte se mastnim, začinjenim in težko prebavljivim jedem, dokler se otrok ne počuti bolje.

