Tri jesenska živila, ki jih je dobro ponuditi otroku

Ko se začnejo hladnejši dnevi, starši pogosto razmišljajo, kako otroku ponuditi čim bolj raznoliko in hranljivo prehrano. Pri tem ni treba iskati eksotičnih superživil. Veliko dobrih možnosti najdemo kar na jesenskem krožniku.

Buča: ni samo za juho

Buča je jesenska klasika, ki jo lahko otroku ponudimo na precej več načinov kot samo v juhi. Njena značilna oranžna barva je posledica karotenoidov. Med njimi je tudi beta-karoten, ki ga telo lahko pretvori v vitamin A. Ta je pomemben za normalen imunski sistem, vid, rast in razvoj.

Kako jo ponuditi otroku?

- kot kremno bučno juho, - pečeno v pečici, - pretlačeno kot prilogo, - v rižoti, - v omaki za testenine, - v slanih palačinkah ali polpetih, - pri starejših otrocih tudi v bučnem pecivu. Če otrok nad zelenjavo ni posebej navdušen, je buča uporabna tudi zato, ker je naravno nekoliko sladka.

Korenje: preprosto, poceni in hranljivo

Korenje je eno izmed živil, ki jih imamo doma skoraj vedno, zato je lahko zelo preprost način za popestritev otroškega jedilnika. Tudi korenje vsebuje beta-karoten, iz katerega telo tvori vitamin A. Pol skodelice surovega korenja je pomemben prehranski vir vitamina A. Otroku ga lahko ponudimo surovega, če je za to razvojno primeren, ali kuhanega oziroma pečenega. Nekaj preprostih idej: - naribano korenje v solati, - korenčkova juha, - pečeno korenje kot priloga, - korenje v omaki za testenine, - korenčkovi polpeti, - naribano korenje v ovseni kaši ali domačih mafinih. Pri mlajših otrocih je treba seveda upoštevati njihovo razvojno stopnjo in živila pripraviti tako, da zmanjšamo nevarnost zadušitve.

icon-expand Korenje je eno izmed živil, ki jih imamo doma skoraj vedno, zato je lahko zelo preprost način za popestritev otroškega jedilnika. FOTO: Adobe Stock

Sladki krompir: sladek okus, veliko možnosti

Sladki krompir je zanimiv predvsem zato, ker ga otroci pogosto sprejmejo lažje kot nekatere druge vrste zelenjave, ima namreč nekoliko sladek okus. Hkrati je zelo bogat s provitaminom A. Lahko ga: - spečemo v pečici, - pretlačimo v pire, - dodamo zelenjavni juhi, - uporabimo za polpete, - narežemo na palčke in spečemo, - dodamo omaki ali rižoti.

icon-expand Sladki krompir je zanimiv predvsem zato, ker ga otroci pogosto sprejmejo lažje kot nekatere druge vrste zelenjave, ima namreč nekoliko sladek okus. FOTO: Adobe Stock

Zakaj je beta-karoten sploh pomemben?

Beta-karoten je rastlinski pigment, ki daje oranžnim in rumenim živilom značilno barvo. Telo ga lahko pretvori v vitamin A. Vitamin A ima več pomembnih nalog. Potreben je za normalen vid, delovanje imunskega sistema ter rast in razvoj otrok. Zato je smiselno, da so na otroškem krožniku različna živila različnih barv. Oranžna živila niso čudežno zdravilo proti prehladu, lahko pa so del raznolike prehrane, ki otroku zagotavlja hranila, ki jih njegovo telo potrebuje.

Majhen trik: dodajte malo maščobe

Pri živilih, bogatih s karotenoidi, je zanimivo tudi to, da lahko priprava vpliva na njihovo dostopnost telesu. NIH navaja, da lahko kuhanje oziroma toplotna obdelava poveča biološko razpoložljivost beta-karotena iz nekaterih živil. Pri obroku lahko uporabimo tudi majhno količino kakovostne maščobe, na primer olivnega olja. Tako je lahko preprosta kombinacija pečene buče, korenja in nekaj olivnega olja pravzaprav zelo dobra jesenska priloga.

In vendar: ni treba iskati enega "superživila"