Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Tri jesenska živila, ki jih je dobro ponuditi otroku

S.B.
Prehrana 0
10. 09. 2026 04.00

Buča, korenje in sladki krompir niso samo pisani jesenski dodatki na krožniku. Vsebujejo pomembna hranila, med drugim beta-karoten, iz katerega telo tvori vitamin A. Ta ima pomembno vlogo pri normalnem delovanju imunskega sistema, rasti in razvoju ter zdravju oči. Kako jih lahko vključimo v otroško prehrano?

juha

Ko se začnejo hladnejši dnevi, starši pogosto razmišljajo, kako otroku ponuditi čim bolj raznoliko in hranljivo prehrano. Pri tem ni treba iskati eksotičnih superživil.

Veliko dobrih možnosti najdemo kar na jesenskem krožniku.

Buča: ni samo za juho

Buča je jesenska klasika, ki jo lahko otroku ponudimo na precej več načinov kot samo v juhi.

Njena značilna oranžna barva je posledica karotenoidov. Med njimi je tudi beta-karoten, ki ga telo lahko pretvori v vitamin A. Ta je pomemben za normalen imunski sistem, vid, rast in razvoj.

Kako jo ponuditi otroku?

- kot kremno bučno juho,

- pečeno v pečici,

- pretlačeno kot prilogo,

- v rižoti,

- v omaki za testenine,

- v slanih palačinkah ali polpetih,

- pri starejših otrocih tudi v bučnem pecivu.

Če otrok nad zelenjavo ni posebej navdušen, je buča uporabna tudi zato, ker je naravno nekoliko sladka.

Odlični bučni krofi, ki bodo navdušili otroke
Preberi še
Odlični bučni krofi, ki bodo navdušili otroke

Korenje: preprosto, poceni in hranljivo

Korenje je eno izmed živil, ki jih imamo doma skoraj vedno, zato je lahko zelo preprost način za popestritev otroškega jedilnika.

Tudi korenje vsebuje beta-karoten, iz katerega telo tvori vitamin A. Pol skodelice surovega korenja je pomemben prehranski vir vitamina A.

Otroku ga lahko ponudimo surovega, če je za to razvojno primeren, ali kuhanega oziroma pečenega.

Nekaj preprostih idej:

- naribano korenje v solati,

- korenčkova juha,

- pečeno korenje kot priloga,

- korenje v omaki za testenine,

- korenčkovi polpeti,

- naribano korenje v ovseni kaši ali domačih mafinih.

Pri mlajših otrocih je treba seveda upoštevati njihovo razvojno stopnjo in živila pripraviti tako, da zmanjšamo nevarnost zadušitve.

Korenje je eno izmed živil, ki jih imamo doma skoraj vedno, zato je lahko zelo preprost način za popestritev otroškega jedilnika.
Korenje je eno izmed živil, ki jih imamo doma skoraj vedno, zato je lahko zelo preprost način za popestritev otroškega jedilnika.FOTO: Adobe Stock

Sladki krompir: sladek okus, veliko možnosti

Sladki krompir je zanimiv predvsem zato, ker ga otroci pogosto sprejmejo lažje kot nekatere druge vrste zelenjave, ima namreč nekoliko sladek okus.

Hkrati je zelo bogat s provitaminom A. Lahko ga:

- spečemo v pečici,

- pretlačimo v pire,

- dodamo zelenjavni juhi,

- uporabimo za polpete,

- narežemo na palčke in spečemo,

- dodamo omaki ali rižoti.

Sladki krompir je zanimiv predvsem zato, ker ga otroci pogosto sprejmejo lažje kot nekatere druge vrste zelenjave, ima namreč nekoliko sladek okus.
Sladki krompir je zanimiv predvsem zato, ker ga otroci pogosto sprejmejo lažje kot nekatere druge vrste zelenjave, ima namreč nekoliko sladek okus.FOTO: Adobe Stock

Zakaj je beta-karoten sploh pomemben?

Beta-karoten je rastlinski pigment, ki daje oranžnim in rumenim živilom značilno barvo. Telo ga lahko pretvori v vitamin A.

Vitamin A ima več pomembnih nalog. Potreben je za normalen vid, delovanje imunskega sistema ter rast in razvoj otrok.

Zato je smiselno, da so na otroškem krožniku različna živila različnih barv.

Oranžna živila niso čudežno zdravilo proti prehladu, lahko pa so del raznolike prehrane, ki otroku zagotavlja hranila, ki jih njegovo telo potrebuje.

Na ta način bodo otroci pojedli tudi zelenjavo
Preberi še
Na ta način bodo otroci pojedli tudi zelenjavo

Majhen trik: dodajte malo maščobe

Pri živilih, bogatih s karotenoidi, je zanimivo tudi to, da lahko priprava vpliva na njihovo dostopnost telesu. NIH navaja, da lahko kuhanje oziroma toplotna obdelava poveča biološko razpoložljivost beta-karotena iz nekaterih živil.

Pri obroku lahko uporabimo tudi majhno količino kakovostne maščobe, na primer olivnega olja.

Tako je lahko preprosta kombinacija pečene buče, korenja in nekaj olivnega olja pravzaprav zelo dobra jesenska priloga.

Recept za slastno juho, ki jo otroci obožujejo
Preberi še
Recept za slastno juho, ki jo otroci obožujejo

In vendar: ni treba iskati enega "superživila"

Najpomembnejše je, da otrok uživa raznoliko prehrano.

NHS priporoča, da otroci uživajo različne vrste sadja in zelenjave ter druga živila iz različnih skupin. Raznolika prehrana je namreč najboljši način, da otrok dobi širok spekter vitaminov, mineralov in drugih hranil.

Zato naj buča, korenje in sladki krompir ne bodo nova otroška superživila, ki jih mora otrok jesti vsak dan.

Naj bodo samo tri okusne jesenske možnosti več.

In včasih je prav to najboljši pristop: namesto da otroka prepričujemo, da mora jesti nekaj zaradi odpornosti, mu ponudimo pisan krožnik, iz katerega lahko postopoma spoznava različne okuse.

Jeseni je za to priložnosti več kot dovolj.

5 okusnih živil za dobro odpornost in zdravje otroka
Preberi še
5 okusnih živil za dobro odpornost in zdravje otroka
jesenska prehrana otrok zdrava prehrana buča recepti beta karoten zdrav razvoj otroka
Naslednji članek
Recepti za malčke

Zdrav prigrizek za otroke iz dveh sestavin: hitre energijske ploščice brez peke

Bibaleze.si Razlogov, zakaj bi ga morali uživati, je veliko
Bibaleze.si 3 zdrave malice za na plažo, ki jih lahko ponudimo svojemu malčku
Bibaleze.si 4 živila, ki jih morajo jesti otroci, da ostanejo zdravi
Bibaleze.si 5 načinov, kako izbirčnemu otroku ponuditi zelenjavo
Bibaleze.si 5 okusnih živil za dobro odpornost in zdravje otroka
Bibaleze.si Uvajanje dojenčka na gosto hrano z metodo BLW
Bibaleze.si Zdrava zimska jed na žlico, ki jo otroci obožujejo
Priporoča
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1933