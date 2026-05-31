Ali lahko doječa mama uživa začinjeno in pekočo hrano?

Nosečnost vključuje kar nekaj odrekanj, še posebej pri prehranjevanju. Izogibati se je treba toplotno neobdelanih živalskih živil, alkohola, kofeina, umetnih sladil, sira s plemenito plesnijo, morskih rib, ki vsebujejo težke kovine, pa tudi začinjene hrane itd. Zato si nosečnica po porodu največkrat privošči ravno vse našteto, česar si med nosečnostjo ni smela. A kako je z uživanjem tovrstne hrane med dojenjem? Je še vedno potrebno odrekanje? Na to vprašanje je za portal Romper odgovorila svetovalka za dojenje in laktacijo, Ashley Georgakopoulos.

Čeprav strokovnjaki trdijo, da začinjena hrana vpliva le na okus materinega mleka, jo mnoge doječe matere zaradi strahu pogosto izločijo iz svoje prehrane. Vendar pa znanstveniki poudarjajo, da je malo dokazov, da tovrstna živila vplivajo na jok, razdražljivost in celo kolike pri dojenčkih. Izjema je le kravje mleko, saj so dojenčki lahko alergični nanj. "Še vedno obstajajo miti o prehrani in dojenju," pravi Ashley Georgakopoulos, svetovalka za laktacijo, in pojasnjuje, da so kolike pri dojenih otrocih najverjetneje posledica nečesa drugega in ne tega, kar mama jé. "Kako bi sicer razložili, da ženske v mnogih kulturah po svetu z veseljem uživajo močne začimbe in hkrati dojijo, ne da bi njihovi otroci pokazali kakršno koli stisko?" poudarja Ashley. Obenem meni, da je uživanje začinjene hrane lahko dobro, saj dojenčka izpostavi različnim okusom, pomaga pa lahko tudi pri razvoju občutka za okus, zato bo otrok veliko lažje sprejel različno hrano, ko bo zamenjal dojenje za gosto hrano.

Strokovnjaki torej ugotavljajo, da je malo ali nič dokazov, da sprememba prehrane med dojenjem vpliva na pojav kolik pri dojenčkih. Nekatere matere se bojijo, da se kislina v želodcu po zaužitju začinjene hrane prenese v mleko, vendar je to po mnenju znanstvenikov le še en mit. Dojenje zahteva dodatne kalorije (450 do 500 kilokalorij na dan), uživanje raznolike hrane pa vam bo dalo energijo in moč za hranjenje in nego vašega otroka. Z izločanjem začinjene hrane ali hrane, za katero mislite, da bi lahko škodovala vašemu otroku, pogosto omejite raznolikost prehrane.