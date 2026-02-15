5 živil, ki jih otroci pogosto jedo, a jim lahko škodijo

1. Sladke pijače in sokovi

Sladke pijače, kot so gazirane pijače, pakirani sadni sokovi in športne pijače, vsebujejo veliko dodanega sladkorja in skoraj nič hranil. Prekomerno uživanje sladkorja pomeni visok vnos kalorij, kar vodi v hitro povečanje telesne teže, debelost in zobno gnilobo. Alternativa: otrokom ponudite vodo, mleko ali vodo z rezinami sadja.

2. Predelani prigrizki (čips, sladkarije, pecivo)

Prigrizki, kot so čips, sladkarije, piškoti ali sladki krekerji, so bogati z nezdravimi maščobami, soljo in sladkorjem, a revni z vitamini in minerali. Dolgotrajno uživanje teh živil lahko povzroči debelost, srčne težave in povečano željo po sladkem. Alternativa: sveže sadje, oreščki ali zelenjavne palčke.

icon-expand Sladke pijače, kot so gazirane pijače, pakirani sadni sokovi in športne pijače, vsebujejo veliko dodanega sladkorja in skoraj nič hranil. FOTO: Shutterstock

3. Ocvrt ali močno predelan "hitri" obrok

Hitri obroki, kot so ocvrt krompirček, piščančji medaljončki ali obroki za pripravo v mikrovalovni pečici, vsebujejo veliko transmaščob, soli in kalorij, a malo vlaknin in hranil. Dolgotrajna uporaba povečuje tveganje za debelost in srčno-žilne bolezni. Alternativa: doma pripravljeni obroki in minimalno ocvrta hrana.

4. Močno sladkani kosmiči za zajtrk in rafinirana žita

Mnogi otroški kosmiči, ki se predstavljajo kot "zdrav zajtrk", vsebujejo veliko dodanega sladkorja in malo vlaknin. Otroci, ki začnejo dan s takšnim zajtrkom, doživljajo hitre poraste in padce krvnega sladkorja, kar vodi v povečano lakoto in večji vnos kalorij čez dan. Alternativa: polnozrnati kosmiči ali ovseni kosmiči z naravnimi dodatki, kot je sadje.

icon-expand Jogurti z okusom in drugi sladkani mlečni izdelki za otroke pogosto vsebujejo dodani sladkor ali umetne arome, zato niso tako zdravi, kot se zdijo. FOTO: Adobe Stock

5. Jogurti z okusom in sladkani mlečni izdelki

Jogurti z okusom in drugi sladkani mlečni izdelki za otroke pogosto vsebujejo dodani sladkor ali umetne arome, zato niso tako zdravi, kot se zdijo. Čeprav mlečni izdelki ponujajo kalcij in beljakovine, dodani sladkor povečuje tveganje za debelost in zobne težave. Alternativa: navaden jogurt, posladkan s svežim sadjem ali z majhno količino medu (primerno za otroka).

Zakaj je to pomembno?

Čeprav ta živila niso "strupena", lahko redno in pogosto uživanje, še posebej kot del vsakodnevne prehrane, vodi v nezdrave prehranjevalne navade in kasnejše zdravstvene težave. Poleg telesnega vpliva lahko preveč sladkorja in predelanih živil negativno vpliva tudi na energijo, koncentracijo in razpoloženje otrok.

Kako uvajati boljše navade

- Omejite pogostost sladkih in predelanih živil – naj bodo poslastica za posebne priložnosti, ne vsakodnevni obrok. - Namesto instantnih obrokov izberite doma pripravljeno hrano iz polnovrednih sestavin. - Vključite otroke v pripravo hrane – to poveča verjetnost, da bodo jedli zdravo. - Redno ponudite vodo namesto sladkih pijač.