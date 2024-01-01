Če obstaja živilo, ki združuje otroke vseh starosti, potem je to kečap. Otroci ga preprosto obožujejo: vanj namakajo pomfri, ga mešajo s testeninami, ga dodajajo na krožnik tudi takrat, ko odrasli zmajujemo z glavo. A resnica je, da tradicionalni kečapi pogosto niso ravno nedolžen preliv: polni so sladkorjev, koncentratov, ojačevalcev okusa in konzervansov.
Vsak starš si želi, da bi njihov otrok razvil zdrave prehranjevalne navade. Vendar pa to pogosto ni preprosto, saj otroci včasih zavračajo zdravo hrano. V tem članku vam ponujamo 10 preprostih nasvetov, kako otroka naučiti, da se bodo zdrave prehranjevalne navade začele razvijati zgodaj.
Borba okoli sladkarij je za starše vedno zahtevna, z otrokovo starostjo pa postaja vse težja. V svetu, kjer nas na vsakem koraku čakajo sladke pijače, prigrizki in hrana z veliko sladkorja, je vzpostavljanje zdravih prehranskih navad resen izziv.
Jabolka, buče, kostanj, cimet ... so priljubljena sezonska živila, ki zaznamujejo jesensko obdobje. Za vas smo pripravili nekaj slastnih receptov za otroke, ki kar kličejo po jesenskem času in bodo vaš dom napolnili z dišečimi aromami jeseni. Pa poglejmo.
Primerna prehrana je ključna za optimalno rast in razvoj otroka. A vsak starš ve, kako težko je zadovoljiti okus malih brbončic. Zato smo tokrat za vas pripravili idejo za kosilo, ki ga otroci zelo radi jedo v vrtcih in šolah. Priprava vam ne bo vzela veliko časa, vanjo lahko vključite tudi otroke.
Nosečnice in otroci so najbolj občutljivi na negativne spremembe v hrani zaradi pogrevanja. Preberite, katera živila je najbolje uživati samo sveže pripravljena.
Noč čarovnic je odlična priložnost, da se poigrate v kuhinji in pripravite strašno dobre prigrizke! Potrebujete le nekaj osnovnih sestavin in ščepec domišljije. Spodaj najdete 4 preproste ideje, ki bodo navdušile otroke, polepšale zabavo in ustvarile pravo čarovniško vzdušje.
Med velja za eno najbolj naravnih in zdravih živil – uporabljamo ga kot sladilo, zdravilo proti prehladu in kot del vsakodnevne prehrane. A za dojenčke je lahko smrtonosen. Le redki vedo, da lahko že majhna količina povzroči hudo zastrupitev, imenovano otroški botulizem.
Z urejeno prebavo bo vaša nosečnost potekala bolj lagodno in sproščeno. Največ lahko naredite same, in sicer z uživanjem uravnotežene in pestre prehrane, obogatene z vlakninami. Preverite, katera živila vsebujejo visok odstotek vlaknin in katerim se je pri težavah z zaprtostjo bolje izogniti.
Svetovni dan hrane, ki ga vsako leto obeležujemo 16. oktobra, letos poteka pod geslom 'Z roko v roki za boljšo (pre)hrano in boljšo prihodnost'. Z začetkom šolskega leta 2024/2025 so v Sloveniji začele veljati nove prehranske smernice, ki prinašajo pomembne spremembe v šolski prehrani. Te spremembe pa ne zadevajo le sestave obrokov, temveč širše razumevanje prehrane kot dela vzgoje, zdravja in trajnosti.
Če vaš malček že več tednov vztrajno zahteva pašteto, juho ali vedno iste testenine, niste sami. Mnogi starši se znajdejo v podobni situaciji in se sprašujejo: Kako se otrok ne naveliča iste hrane?
Izračunajte, kako velik bo vaš otrok, ko odraste.
Upoštevajte, da je izračun velikosti le približen.
Izračunajte, kdaj so vaši plodni dnevi in kdaj imate predvideni datum poroda.
Upoštevajte, da je izračunan datum poroda le približen.