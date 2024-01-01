Bibaleze.si
Božično vzdušje: Recept za cimetove piškotke z otroki
Prehrana

Božično vzdušje: Recept za cimetove piškotke z otroki

Zakaj je za mnoge matere december eden najbolj stresnih mesecev leta?
Družina in odnosi

Zakaj je za mnoge matere december eden najbolj stresnih mesecev leta?

Bel jezik pri otroku – kaj pomeni in kdaj obiskati zdravnika?
Zdrav otrok

Bel jezik pri otroku – kaj pomeni in kdaj obiskati zdravnika?

Kako izbrati posteljo za odraščajočega otroka? To so najpomembnejša merila
OGLAS
Novice

Kako izbrati posteljo za odraščajočega otroka? To so najpomembnejša merila

Biti kul ima ceno: kako potrošniška kultura oblikuje mladostnike
Najstniki

Biti kul ima ceno: kako potrošniška kultura oblikuje mladostnike

Otroci obožujejo kečap! Pa bi jim ga še dali, če bi vedeli, kaj je v njem?
Prehrana

Otroci obožujejo kečap! Pa bi jim ga še dali, če bi vedeli, kaj je v njem?

Če obstaja živilo, ki združuje otroke vseh starosti, potem je to kečap. Otroci ga preprosto obožujejo: vanj namakajo pomfri, ga mešajo s testeninami, ga dodajajo na krožnik tudi takrat, ko odrasli zmajujemo z glavo. A resnica je, da tradicionalni kečapi pogosto niso ravno nedolžen preliv: polni so sladkorjev, koncentratov, ojačevalcev okusa in konzervansov.

Kako naučiti otroka, da se prehranjuje zdravo?
Prehrana

Kako naučiti otroka, da se prehranjuje zdravo?

Vsak starš si želi, da bi njihov otrok razvil zdrave prehranjevalne navade. Vendar pa to pogosto ni preprosto, saj otroci včasih zavračajo zdravo hrano. V tem članku vam ponujamo 10 preprostih nasvetov, kako otroka naučiti, da se bodo zdrave prehranjevalne navade začele razvijati zgodaj.

Sladkarije brez slabe vesti: kako jih vključiti v otrokovo prehrano na pameten način
Prehrana

Sladkarije brez slabe vesti: kako jih vključiti v otrokovo prehrano na pameten način

Borba okoli sladkarij je za starše vedno zahtevna, z otrokovo starostjo pa postaja vse težja. V svetu, kjer nas na vsakem koraku čakajo sladke pijače, prigrizki in hrana z veliko sladkorja, je vzpostavljanje zdravih prehranskih navad resen izziv.

Jesenski jedilnik za otroke: Preprosti in okusni recepti
Recepti za malčke

Jesenski jedilnik za otroke: Preprosti in okusni recepti

Jabolka, buče, kostanj, cimet ... so priljubljena sezonska živila, ki zaznamujejo jesensko obdobje. Za vas smo pripravili nekaj slastnih receptov za otroke, ki kar kličejo po jesenskem času in bodo vaš dom napolnili z dišečimi aromami jeseni. Pa poglejmo.

Ideja za kosilo, ki ga bodo otroci z veseljem pojedli
Prehrana

Ideja za kosilo, ki ga bodo otroci z veseljem pojedli

Primerna prehrana je ključna za optimalno rast in razvoj otroka. A vsak starš ve, kako težko je zadovoljiti okus malih brbončic. Zato smo tokrat za vas pripravili idejo za kosilo, ki ga otroci zelo radi jedo v vrtcih in šolah. Priprava vam ne bo vzela veliko časa, vanjo lahko vključite tudi otroke.

Te hrane otrokom nikoli ne pogrevajte
Prehrana

Te hrane otrokom nikoli ne pogrevajte

Nosečnice in otroci so najbolj občutljivi na negativne spremembe v hrani zaradi pogrevanja. Preberite, katera živila je najbolje uživati samo sveže pripravljena.

Preprosti in zabavni recepti za noč čarovnic, ki jih bodo otroci oboževali
Prehrana

Preprosti in zabavni recepti za noč čarovnic, ki jih bodo otroci oboževali

Noč čarovnic je odlična priložnost, da se poigrate v kuhinji in pripravite strašno dobre prigrizke! Potrebujete le nekaj osnovnih sestavin in ščepec domišljije. Spodaj najdete 4 preproste ideje, ki bodo navdušile otroke, polepšale zabavo in ustvarile pravo čarovniško vzdušje.

Zaradi medu končala v bolnišnici. Zdaj želi opozoriti vse starše
Prehrana

Zaradi medu končala v bolnišnici. Zdaj želi opozoriti vse starše

Med velja za eno najbolj naravnih in zdravih živil – uporabljamo ga kot sladilo, zdravilo proti prehladu in kot del vsakodnevne prehrane. A za dojenčke je lahko smrtonosen. Le redki vedo, da lahko že majhna količina povzroči hudo zastrupitev, imenovano otroški botulizem.

Živila, ki lahko pomagajo proti zaprtju v nosečnosti
Prehrana v nosečnosti

Živila, ki lahko pomagajo proti zaprtju v nosečnosti

Z urejeno prebavo bo vaša nosečnost potekala bolj lagodno in sproščeno. Največ lahko naredite same, in sicer z uživanjem uravnotežene in pestre prehrane, obogatene z vlakninami. Preverite, katera živila vsebujejo visok odstotek vlaknin in katerim se je pri težavah z zaprtostjo bolje izogniti.

Nove prehranske smernice v šolah: Kaj se je spremenilo na šolskih krožnikih?
Prehrana

Nove prehranske smernice v šolah: Kaj se je spremenilo na šolskih krožnikih?

Svetovni dan hrane, ki ga vsako leto obeležujemo 16. oktobra, letos poteka pod geslom 'Z roko v roki za boljšo (pre)hrano in boljšo prihodnost'. Z začetkom šolskega leta 2024/2025 so v Sloveniji začele veljati nove prehranske smernice, ki prinašajo pomembne spremembe v šolski prehrani. Te spremembe pa ne zadevajo le sestave obrokov, temveč širše razumevanje prehrane kot dela vzgoje, zdravja in trajnosti.

Prehrana

Vaš malček noče jesti nič drugega kot juho ali pašteto? Strokovnjaki pojasnjujejo, zakaj je to normalno

Če vaš malček že več tednov vztrajno zahteva pašteto, juho ali vedno iste testenine, niste sami. Mnogi starši se znajdejo v podobni situaciji in se sprašujejo: Kako se otrok ne naveliča iste hrane?

Vaš malček noče jesti nič drugega kot juho ali pašteto? Strokovnjaki pojasnjujejo, zakaj je to normalno
1

Ljubljana

3

Maribor

5

Kranj

7

Jesenice

9

Nova Gorica

11

Postojna

13

Izola

2

Novo mesto

4

Brežice

6

Trbovlje

8

Celje

10

Slovenj Gradec

12

Ptuj

14

Murska Sobota

Ste že postavili božično drevo?
Varno božično drevesce: vodič za starše, kako poskrbeti za varne praznike
Varno božično drevesce: vodič za starše, kako poskrbeti za varne praznike
Kako velik bo vaš otrok?

Izračunajte, kako velik bo vaš otrok, ko odraste.

Upoštevajte, da je izračun velikosti le približen.

Datum poroda

Izračunajte, kdaj so vaši plodni dnevi in kdaj imate predvideni datum poroda.

Upoštevajte, da je izračunan datum poroda le približen.

