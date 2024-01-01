5-letna Neja iz Ajdovščine si pravljice izmišlja s svojo nono. Skupaj sta se spomnili tudi te, ki sta jo naslovili Čudežne nogavičke ter jo prijavili na naš natečaj za najboljšo pravljico. Kako vesela je bila Neja, ko je izvedela, da je zmagala, in bodo to, kar je nastalo v njeni domišljiji, lahko slišali otroci iz vse Slovenije! Spremljali smo, kako je njena pravljica postala Lahkonočnica.
Decembra je na spletnem portalu Bibaleze.si potekal nagradni natečaj Lahkonočnice – Pravljična škatla. Povabili smo vas, da pri otroku spodbudite domišljijo in skupaj z njim napišete pravljico ali narišete risbico.
Zadnja zmagovalna pravljica natečaja Lahkonočnice – Pravljična škatla je pravljica Čudežne nogavičke, katero je napisala petletna Neja.
Na Bibaleze.si poteka nagradni natečaj, pri katerem vabimo otroke, da nam pošljejo pravljico ali risbico. Tokrat nas je navdušila pravljica Ine Prehlajeni zmaj.
Le kaj se skriva v zadnji, četrti pravljični škatli? Pokukajte vanjo skupaj s pravljičarjem Sebastijanom Pregljem ter na podlagi treh predmetov, ki so v njej, z otroki napišite in narišite svoje pravljice. Za nagrado lahko prejmete pravljično škatlo in slastne piškote. Pravljica enega zmagovalca pa bo celo posneta kot Lahkonočnica.
Na spletnem portalu Bibaleze.si poteka nagradni natečaj Lahkonočnice – Pravljična škatla. Zmagovalno pravljico drugega tedna je napisala šestletna Ina.
Pravljičarja Cvetka Sokolov in Žiga X Gombač sta že odprla prvi dve pravljični škatli. Tokrat bo Boštjan Gorenc - Pižama odprl tretjo. Le kaj se skriva v njej? Vabimo vas, da vaši otroci na podlagi predmetov, ki jih bomo našli v škatli, napišejo ali narišejo pravljico. Pošljite nam jo prek prijavnice na dnu strani ter se potegujte za nagrado – pravljično škatlo in slastne piškote. Najboljša pravljica pa bo posneta kot Lahkonočnica.
Konec leta ni le praznično obarvan, včasih se od daleč po tihem prikrade tudi stres. Toda mi smo zbrali nekaj nasvetov, kako ga lahko izbrišete iz svojega družinskega življenja. Prostega časa ne preživite tako, da tekate med policami in nakupujete, poglejte raje drug drugemu v oči ter počnite nekaj skupnega. Z ustvarjalnimi delavnicami doma boste pri otroku spodbudili ne samo domišljijo in ustvarjalnost, temveč boste v njem prebudili tudi ljubezen in razumevanje. Skupaj z najmlajšimi sodelujte pri majhnih družinskih projektih, ki jih začinite s pravljično inspiracijo.
Na spletnem portalu Bibaleze.si poteka nagradni natečaj Lahkonočnice - Pravljična škatla. Povabili smo vas in vaše otroke, da pišete pravljice o predmetih, ki se skrivajo v Pravljični škatli, dobrodošle so tudi risbice. Prejšnji teden je zmagala pravljica Božična snežno bela kapa za Micra, ki jo je napisal Kevin.
Prejšnji teden smo odprli prvo pravljično škatlo - danes bomo skupaj s pravljičarjem Žigo X Gombačem ugotovili, kaj se nahaja v drugi. Upamo, da ste že prejšnji teden otroke spodbudili, da s pomočjo pravljične škatle preizkusijo svojo ustvarjalnost. Vabimo vas, da v nagradnem natečaju sodelujete tudi tokrat. Najprej pa imamo za vas nekaj Gombačevih pravljičnih skrivnosti.
Otroci so se polni pričakovanj in radovedni zbrali okrog pravljičarja Boštjana Gorenca – Pižame. Povedal jim je nadvse smešno pravljico o strašnem zmaju in jih tako popeljal v svet domišljije. Razkril pa jim je tudi recept, kako sploh nastane zgodba, ki vključuje pravljične dogodke, števila, nadnaravne sile, mogočne junake, pošasti, nauk ...
