Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA
Darilo za rojstni dan
Pravljična škatla

Darilo za rojstni dan

Zakaj je za mnoge matere december eden najbolj stresnih mesecev leta?
Družina in odnosi

Zakaj je za mnoge matere december eden najbolj stresnih mesecev leta?

Bel jezik pri otroku – kaj pomeni in kdaj obiskati zdravnika?
Zdrav otrok

Bel jezik pri otroku – kaj pomeni in kdaj obiskati zdravnika?

Kako izbrati posteljo za odraščajočega otroka? To so najpomembnejša merila
OGLAS
Novice

Kako izbrati posteljo za odraščajočega otroka? To so najpomembnejša merila

Biti kul ima ceno: kako potrošniška kultura oblikuje mladostnike
Najstniki

Biti kul ima ceno: kako potrošniška kultura oblikuje mladostnike

Petletnico bo zdaj poznala vsa Slovenija!
Pravljična škatla

Petletnico bo zdaj poznala vsa Slovenija!

5-letna Neja iz Ajdovščine si pravljice izmišlja s svojo nono. Skupaj sta se spomnili tudi te, ki sta jo naslovili Čudežne nogavičke ter jo prijavili na naš natečaj za najboljšo pravljico. Kako vesela je bila Neja, ko je izvedela, da je zmagala, in bodo to, kar je nastalo v njeni domišljiji, lahko slišali otroci iz vse Slovenije! Spremljali smo, kako je njena pravljica postala Lahkonočnica.

To je zmagovalna pravljica!
Pravljična škatla

To je zmagovalna pravljica!

Decembra je na spletnem portalu Bibaleze.si potekal nagradni natečaj Lahkonočnice – Pravljična škatla. Povabili smo vas, da pri otroku spodbudite domišljijo in skupaj z njim napišete pravljico ali narišete risbico.

Čudežne nogavičke
Pravljična škatla

Čudežne nogavičke

Zadnja zmagovalna pravljica natečaja Lahkonočnice – Pravljična škatla je pravljica Čudežne nogavičke, katero je napisala petletna Neja.

Prehlajeni zmaj
Pravljična škatla

Prehlajeni zmaj

Na Bibaleze.si poteka nagradni natečaj, pri katerem vabimo otroke, da nam pošljejo pravljico ali risbico. Tokrat nas je navdušila pravljica Ine Prehlajeni zmaj.

Le kaj se skriva v zadnji škatli?
Pravljična škatla

Le kaj se skriva v zadnji škatli?

Le kaj se skriva v zadnji, četrti pravljični škatli? Pokukajte vanjo skupaj s pravljičarjem Sebastijanom Pregljem ter na podlagi treh predmetov, ki so v njej, z otroki napišite in narišite svoje pravljice. Za nagrado lahko prejmete pravljično škatlo in slastne piškote. Pravljica enega zmagovalca pa bo celo posneta kot Lahkonočnica.

Prav posebne barvice
Pravljična škatla

Prav posebne barvice

Na spletnem portalu Bibaleze.si poteka nagradni natečaj Lahkonočnice – Pravljična škatla. Zmagovalno pravljico drugega tedna je napisala šestletna Ina.

Boštjan Gorenc - Pižama: Potrebna je vaja, vaja, vaja ...
Pravljična škatla

Boštjan Gorenc - Pižama: Potrebna je vaja, vaja, vaja ...

Pravljičarja Cvetka Sokolov in Žiga X Gombač sta že odprla prvi dve pravljični škatli. Tokrat bo Boštjan Gorenc - Pižama odprl tretjo. Le kaj se skriva v njej? Vabimo vas, da vaši otroci na podlagi predmetov, ki jih bomo našli v škatli, napišejo ali narišejo pravljico. Pošljite nam jo prek prijavnice na dnu strani ter se potegujte za nagrado – pravljično škatlo in slastne piškote. Najboljša pravljica pa bo posneta kot Lahkonočnica.

Tako lahko brez stresa preživite veseli december
Pravljična škatla

Tako lahko brez stresa preživite veseli december

Konec leta ni le praznično obarvan, včasih se od daleč po tihem prikrade tudi stres. Toda mi smo zbrali nekaj nasvetov, kako ga lahko izbrišete iz svojega družinskega življenja. Prostega časa ne preživite tako, da tekate med policami in nakupujete, poglejte raje drug drugemu v oči ter počnite nekaj skupnega. Z ustvarjalnimi delavnicami doma boste pri otroku spodbudili ne samo domišljijo in ustvarjalnost, temveč boste v njem prebudili tudi ljubezen in razumevanje. Skupaj z najmlajšimi sodelujte pri majhnih družinskih projektih, ki jih začinite s pravljično inspiracijo.

Božična snežno bela kapa za Micra
Pravljična škatla

Božična snežno bela kapa za Micra

Na spletnem portalu Bibaleze.si poteka nagradni natečaj Lahkonočnice - Pravljična škatla. Povabili smo vas in vaše otroke, da pišete pravljice o predmetih, ki se skrivajo v Pravljični škatli, dobrodošle so tudi risbice. Prejšnji teden je zmagala pravljica Božična snežno bela kapa za Micra, ki jo je napisal Kevin.

Pravljične skrivnosti Žige X Gombača
Pravljična škatla

Pravljične skrivnosti Žige X Gombača

Prejšnji teden smo odprli prvo pravljično škatlo - danes bomo skupaj s pravljičarjem Žigo X Gombačem ugotovili, kaj se nahaja v drugi. Upamo, da ste že prejšnji teden otroke spodbudili, da s pomočjo pravljične škatle preizkusijo svojo ustvarjalnost. Vabimo vas, da v nagradnem natečaju sodelujete tudi tokrat. Najprej pa imamo za vas nekaj Gombačevih pravljičnih skrivnosti.

Pravljična škatla

Starši, to je najlepša popotnica za otrokovo življenje!

Otroci so se polni pričakovanj in radovedni zbrali okrog pravljičarja Boštjana Gorenca – Pižame. Povedal jim je nadvse smešno pravljico o strašnem zmaju in jih tako popeljal v svet domišljije. Razkril pa jim je tudi recept, kako sploh nastane zgodba, ki vključuje pravljične dogodke, števila, nadnaravne sile, mogočne junake, pošasti, nauk ...

Starši, to je najlepša popotnica za otrokovo življenje!
Arhiv člankov
Preverite razvoj otroka
Seznam porodnišnic
Vse slovenske porodnišnice na enem mestu
1

Ljubljana

3

Maribor

5

Kranj

7

Jesenice

9

Nova Gorica

11

Postojna

13

Izola

2

Novo mesto

4

Brežice

6

Trbovlje

8

Celje

10

Slovenj Gradec

12

Ptuj

14

Murska Sobota

Anketa + Arhiv
Ste že postavili božično drevo?
Varno božično drevesce: vodič za starše, kako poskrbeti za varne praznike
Varno božično drevesce: vodič za starše, kako poskrbeti za varne praznike
Kako velik bo vaš otrok?

Izračunajte, kako velik bo vaš otrok, ko odraste.

Upoštevajte, da je izračun velikosti le približen.

Datum poroda

Izračunajte, kdaj so vaši plodni dnevi in kdaj imate predvideni datum poroda.

Upoštevajte, da je izračunan datum poroda le približen.

E-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Bibaleze.si.

Prišlo je do napake.
Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.
Neobičajni manever predsednika vlade
novice Neobičajni manever predsednika vlade
Zmage, ki presegajo dosežke na kolesu
šport Zmage, ki presegajo dosežke na kolesu
Kaj so Božičku letos napisali naši znani obrazi?
popin Kaj so Božičku letos napisali naši znani obrazi?
Kako so 'žarili' Pahorja, Plestenjaka in Potrebuješa?
tv oddaje Kako so 'žarili' Pahorja, Plestenjaka in Potrebuješa?
Nevarna kombinacija zdravil in kave, ki jo večina ljudi spregleda
Vizita.si Nevarna kombinacija zdravil in kave, ki jo večina ljudi spregleda
Slastna praznična sladica brez peke
okusno.je Slastna praznična sladica brez peke
Tega nocoj ne smete spregledati
Zadovoljna.si Tega nocoj ne smete spregledati
Pevec ima raka
Moskisvet.com Pevec ima raka
Kako do popolnih družinskih fotografij?
Bibaleze.si Kako do popolnih družinskih fotografij?
Babica: Vnukom ne kupujem daril
Cekin.si Babica: Vnukom ne kupujem daril
Stonehenge, zimski solsticij in črna mačka: dobro ali slabo znamenje?
Dominvrt.si Stonehenge, zimski solsticij in črna mačka: dobro ali slabo znamenje?
Ujela podjetnika in lastnika znanega nočnega kluba
Zadovoljna.si Ujela podjetnika in lastnika znanega nočnega kluba
Bibaleze
Bibaleze
SEKCIJE:

Novice Nosečnost Dojenček Malček Najstniki Za mami Očkov kotiček Družina in odnosi Prehrana Prosti čas
SLEDI NAM:
Bibaleze.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1329