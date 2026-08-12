Zakaj nosečnice tako pogosto jokajo?

Hormoni močno vplivajo na razpoloženje

Eden glavnih razlogov so hormonske spremembe. Že v prvih tednih nosečnosti začnejo hitro naraščati ravni estrogena in progesterona, ki poleg priprave telesa na razvoj otroka vplivata tudi na delovanje možganov in živčnega sistema. Po podatkih ameriškega združenja porodničarjev in ginekologov lahko prav te hormonske spremembe povzročijo izrazitejša nihanja razpoloženja, večjo občutljivost in hitrejše čustvene odzive, zlasti v prvem trimesečju.

icon-expand V zadnjih letih so raziskovalci ugotovili, da nosečnost ne spreminja le telesa, temveč tudi možgane. FOTO: Adobe Stock

Tudi možgani se med nosečnostjo spreminjajo

V zadnjih letih so raziskovalci ugotovili, da nosečnost ne spreminja le telesa, temveč tudi možgane. Raziskava, objavljena v ugledni reviji Nature Neuroscience, je pokazala, da med nosečnostjo pride do sprememb v delih možganov, ki sodelujejo pri socialnem razumevanju, empatiji in prepoznavanju čustev. Raziskovalci menijo, da gre za prilagoditev, ki materi pomaga bolje zaznavati otrokove potrebe po rojstvu. To pomeni, da so številne nosečnice resnično bolj čustveno odzivne, ne zato, ker bi bile "preveč občutljive", temveč zato, ker se njihovi možgani pripravljajo na materinstvo.

Poleg hormonov svoje naredi tudi stres

Nosečnost prinese veliko vprašanj. Bo otrok zdrav? Kako bo potekal porod? Bom dobra mama? Kako se bo spremenilo življenje? Takšne skrbi so povsem običajne. Poleg tega številne nosečnice pestijo utrujenost, slabost, bolečine v hrbtu, slabši spanec in telesno nelagodje, kar dodatno zmanjša sposobnost spoprijemanja s stresom. Po podatkih britanske zdravstvene službe NHS so nihanja razpoloženja eden najpogostejših spremljevalcev nosečnosti in jih doživlja velik delež bodočih mamic.

Jok ni znak šibkosti

Marsikatera nosečnica se ustraši, da z njo nekaj ni v redu, ker jo hitro spravijo v jok tudi malenkosti. Psihologi poudarjajo, da je jok normalen način sproščanja čustvene napetosti. Če se po joku počutite bolje in vas čustva ne ovirajo pri vsakodnevnem življenju, to običajno ni razlog za skrb.

icon-expand V nosečnosti se pojavi nešteto skrbi in vprašanj. FOTO: Adobe Stock

Kdaj so čustva lahko znak težav?

Čeprav so spremembe razpoloženja pričakovane, strokovnjaki opozarjajo, da jih ne smemo zamenjati z depresijo ali anksioznostjo. Pogovor z zdravnikom je priporočljiv, če: - žalost traja več kot dva tedna, - izgubite zanimanje za stvari, ki so vas prej veselile, - vas preplavljata brezup ali občutek nemoči, - vas tesnoba ovira pri vsakodnevnih opravilih, - imate težave s spanjem, ki niso povezane le s telesnim nelagodjem, - imate občutek, da svojih čustev ne zmorete več obvladovati. Z duševnimi težavami med nosečnostjo ali po porodu se sreča približno ena od desetih žensk v državah z višjimi prihodki, delež pa je v nekaterih okoljih še precej višji.

Kako si lahko pomagate?

Strokovnjaki priporočajo nekaj preprostih načinov, ki lahko pomagajo ublažiti čustvena nihanja: - poskrbite za dovolj spanja in počitka, - vsak dan se vsaj nekoliko gibajte, če nosečnost poteka brez zapletov, - o svojih občutkih se pogovarjajte s partnerjem ali bližnjimi, - ne primerjajte svoje nosečnosti z objavami na družbenih omrežjih, - dovolite si jokati, ne da bi se zaradi tega obsojali, - če vas skrbi, se pogovorite z ginekologom ali babico.

Vsaka nosečnost je drugačna

Nekatere ženske med nosečnostjo skoraj ne opazijo sprememb razpoloženja, druge pa imajo občutek, da jih čustva spremljajo iz dneva v dan. Oboje je lahko povsem normalno. Pomembno pa je razlikovati med običajnimi čustvenimi nihanji in dolgotrajno stisko. Če imate občutek, da vas žalost, tesnoba ali jok preplavljajo in ne minejo, poiščite pomoč. Zgodnja podpora lahko pomembno izboljša počutje nosečnice in prispeva tudi k zdravemu začetku otrokovega življenja.