Slabost, utrujenost in odpor do hrane: Kako preživeti prve tedne nosečnosti?

Ko nosečnost ni tako čudovita, kot smo si predstavljali

O nosečnosti pogosto govorimo kot o posebnem in čarobnem obdobju, vendar je lahko prvo trimesečje tudi zelo zahtevno. Telo se prilagaja velikim hormonskim spremembam, nosečnica pa se lahko poleg telesnih simptomov spopada tudi z negotovostjo, strahovi in čustvenimi nihanji. Med najpogostejšimi težavami so slabost, bruhanje, izrazita utrujenost, občutljive prsi, spremembe apetita in odpor do določenih vonjav ali jedi. Slabost se lahko pojavi kadar koli v dnevu, ne le zjutraj. Pri nekaterih ženskah traja le kratek čas, druge pa se z njo spopadajo več tednov. Kot pojasnjujejo pri Ameriškem združenju porodničarjev in ginekologov (ACOG), se slabost in bruhanje običajno začneta pred devetim tednom nosečnosti. Pri večini žensk se stanje izboljša do približno 14. tedna, pri nekaterih pa lahko težave trajajo dlje. Pomembno je tudi, da nosečnica ne primerja svoje izkušnje z izkušnjami drugih žensk. Vsaka nosečnost je drugačna in dejstvo, da se nekdo drug v prvih mesecih počuti odlično, še ne pomeni, da je z nosečnico, ki se spopada s slabostjo in utrujenostjo, karkoli narobe.

icon-expand Med najpogostejšimi težavami so slabost, bruhanje, izrazita utrujenost, občutljive prsi, spremembe apetita in odpor do določenih vonjav ali jedi. FOTO: Shutterstock

1. Privoščite si več počitka Izčrpanost je lahko eden prvih znakov nosečnosti. Ženska, ki je bila še pred kratkim polna energije, lahko nenadoma ugotovi, da jo utrudi že običajen delovni dan ali gospodinjska opravila. Če je le mogoče, si v tem obdobju privoščite več počitka in pojdite spat nekoliko prej. Če vas čez dan premaga utrujenost, si vzemite kratek odmor. Ni vam treba dokazovati, da zmorete enako kot pred nosečnostjo. Prav tako si brez slabe vesti olajšajte vsakodnevne obveznosti. Če lahko, za pomoč prosite partnerja ali druge bližnje. Včasih lahko že pripravljeno kosilo, pomoč pri gospodinjstvu ali nekaj dodatnega časa za spanje pomembno vplivajo na počutje. 2. Jejte manjše obroke in poslušajte svoje telo Ob misli na hrano se lahko nosečnici obrne želodec, čeprav je hkrati lačna. Nekaterim bolj ustrezajo manjši in pogostejši obroki kot trije veliki obroki na dan. Pomaga lahko, če imate pri roki preproste prigrizke, na primer prepečenec, krekerje ali kos kruha. Nekaterim ustrezajo tudi riž, testenine in druga manj začinjena živila. Če vam vonj vroče hrane povzroča slabost, poskusite hladnejše jedi, ki imajo pogosto manj izrazit vonj. V tem obdobju ni smiselno, da se silite jesti živila, ki jih trenutno ne prenesete. Ko se slabost umiri, lahko postopoma znova vzpostavite bolj raznoliko prehrano. Kljub temu je pomembno, da se prehranjujete čim bolj uravnoteženo, kolikor vam počutje dopušča.

3. Pijte dovolj tekočine Če vam je pogosto slabo, je lahko težko zaužiti dovolj tekočine. Poskusite piti po majhnih požirkih in večkrat čez dan, namesto da naenkrat spijete večjo količino. Če vam navadna voda ne ustreza, lahko poskusite z drugo pijačo, ki jo dobro prenašate, vendar se o primernih možnostih posvetujte z zdravstvenim strokovnjakom. Pri pogostem bruhanju je še posebej pomembno, da nadomeščate izgubljeno tekočino. Če ne morete zadržati tekočine, imate zelo temen urin, urinirate precej manj kot običajno ali ste ob vstajanju omotični, ne čakajte, da bo težava minila sama od sebe. To so lahko znaki dehidracije, zaradi katerih potrebujete zdravniško pomoč. 4. Ugotovite, kateri vonji in živila vam povzročajo slabost Med nosečnostjo lahko postanete občutljivejši na vonjave, ki vas prej niso motile. Vonj kave, kuhanja, parfuma ali določenih živil lahko nenadoma sproži slabost. Če opazite, kaj vam povzroča težave, se tem sprožilcem poskusite čim bolj izogniti. Prostor redno prezračujte, pri kuhanju odprite okno, če vam to ustreza, in prosite bližnje, naj vam pomagajo pri opravilih, ki vam povzročajo največ težav. Nekaterim ženskam pomaga tudi ingver, vendar se je pred jemanjem prehranskih dopolnil med nosečnostjo smiselno posvetovati s farmacevtom ali zdravnikom. Tudi naravni pripravki namreč niso samodejno primerni za vsako nosečnico. 5. Ne pričakujte, da boste vsak dan enako zmogli V prvem trimesečju se lahko počutje hitro spreminja. En dan se boste morda počutili bolje, naslednji pa vas lahko znova presenetita slabost in utrujenost. Poskusite si ne postavljati previsokih pričakovanj. Če morate odpovedati načrtovano druženje, skrajšati delovni dan ali odložiti gospodinjska opravila, to ne pomeni, da ste manj sposobni ali da nosečnosti ne doživljate na pravi način. Če simptomi vplivajo na vaše delo, vsakodnevno življenje ali počutje, se o tem pogovorite z ginekologom. Na voljo so tudi možnosti zdravljenja, ki lahko pomagajo ublažiti slabost in bruhanje. Zdravil med nosečnostjo ne začnite jemati sami, temveč se o primernosti in varnosti posvetujte z zdravstvenim strokovnjakom.

icon-expand Med nosečnostjo lahko postanete občutljivejši na vonjave, ki vas prej niso motile. FOTO: Adobe Stock

Kdaj slabost ni več običajna nosečniška težava?

Občasna slabost je v zgodnji nosečnosti pogosta, vendar je pomembno prepoznati znake, ki zahtevajo zdravniško pomoč. Če nosečnica pogosto bruha, ne more zadržati hrane ali tekočine, izgublja telesno težo ali kaže znake dehidracije, lahko gre za hudo obliko nosečniške slabosti, imenovano hiperemeza gravidarum. To stanje lahko zahteva zdravljenje, včasih tudi bolnišnično oskrbo. Zgodnje ukrepanje je pomembno, saj lahko pomaga preprečiti hujšo dehidracijo in druge zaplete. Zdravnika je treba kontaktirati tudi ob bolečinah v trebuhu, vročini, omedlevici ali drugih simptomih, ki vas skrbijo. Močne bolečine ali obilna krvavitev zahtevajo takojšnjo zdravstveno oceno.

Tudi nosečnica potrebuje razumevanje in podporo

Prvo trimesečje je lahko obdobje velikih sprememb, ki jih okolica ne opazi vedno. Nosečniški trebušček morda še ni viden, vendar to ne pomeni, da telo ne opravlja zahtevnega dela. Ženska se lahko hkrati veseli otroka in težko prenaša simptome nosečnosti, oboje je povsem mogoče. Najpomembneje je, da si dovolite počitek, sprejmete pomoč in o težavah spregovorite, ko jih ne zmorete več obvladovati sami. Ni vam treba trpeti v tišini, da bi dokazali, da ste hvaležni za nosečnost. Če je začetek nosečnosti za vas težji, kot ste pričakovali, to ne pomeni, da bo tako tudi v nadaljevanju. Pri mnogih ženskah se slabost in utrujenost z napredovanjem nosečnosti zmanjšata. Do takrat pa si zaslužite predvsem razumevanje, potrpežljivost in ustrezno podporo.