Prvo trimesečje je najzgodnejša faza nosečnosti. Začne se prvi dan vaše zadnje menstruacije – še preden ste dejansko noseči – in traja do konca 13. tedna. To je čas velikih pričakovanj in hitrih sprememb za vas in vašega otroka.
"V splošnem velja, da je vsaka krvavitev v nosečnosti nenormalna. Nosečnica lahko krvavi iz različnih organov (sečila, prebavila), vendar so v nosečnosti najpogostejše krvavitve iz rodil, predvsem maternice, ki lahko ogrožajo tako plod kot nosečnico," opozarja Anita Frelih Fabjan, dr. med., specialistka ginekologije in porodništva iz Splošne bolnišnice Jesenice.
Neustrezen odziv zdravnika - ginekologa in porodničarja ob srečanju z nosečnico, ki poroča o zmanjšanem gibanju ploda, je dejavnik, ki prispeva k mrtvorojenosti.
