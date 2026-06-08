Prijazna manjša porodnišnica med Ljubljano in morjem

V Postojni, kjer letno rodi približno 1400 porodnic, se ponašajo z diamantnim certifikatom akreditacije Qmentum International, ki potrjuje predanost varnosti in strokovnosti pri oskrbi mamic in novorojenčkov. Prizadevajo si za individualni pristop ter so zavezani podpori parom na njihovi poti do starševstva. "Smo mamicam in otrokom prijazna porodnišnica. Mamice nam zaupajo, ker prisluhnemo njihovim željam in omogočamo različne oblike porodov," so sporočili. Osnovne informacije: Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna Naslov: Prečna ulica 4, 6230 Postojna Telefon: 05 7000 720, babice (24 ur): 05 726 4489 E-pošta: info@bolnisnica-po.si | babice@bolnisnica-po.si Srce porodnišnice je sodoben in dobro opremljen porodni blok. Imajo štiri porodne sobe, od katerih je ena namenjena porodu v vodi. Če porod poteka brez zapletov, upoštevajo porodni načrt, porodnica pa si glede na počutje lahko sama izbere porodni položaj: na boku, kleče, sede na pručki ali na vseh štirih.

icon-expand Porodna soba FOTO: Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna

Na voljo so masaže, obkladki, gibanje, tuš, CTG aparati in porod v vodi (za slednjega je potrebno doplačilo 300 evrov). Za lajšanje bolečin nudijo tudi epiduralno analgezijo, dušikov oksidul – smejalni plin in intravenozne analgetike; vse protibolečinske metode so dostopne 24 ur na dan in brezplačne. Prisotnost spremljevalca stane 25 evrov; spremljevalec je lahko prisoten tudi pri carskem rezu v spinalni anesteziji. V primeru zapletov je stalno na voljo ekipa ginekologov, anesteziologov in pediatrov. Carski rez se največkrat izvaja v spinalni anesteziji, saj ta omogoča hitrejše okrevanje ter zgodnji stik med mamo in otrokom. Če je ogroženo življenje, poseg izvedejo v splošni anesteziji, saj je najhitrejša.

Kako je po porodu?

Po porodu brez zapletov porodnica s partnerjem in dojenčkom ostane še tri ure v porodni sobi, nato se preseli na porodni oddelek. Na oddelku je sedem troposteljnih in šest nadstandardnih sob (pet omogoča tudi sobivanje partnerja). Sobe so klimatizirane in sodobno opremljene. Stranišče in tuš sta skupna za dve sobi, medtem ko imajo nadstandardne sobe sanitarije v sobi. Cena sobivanja znaša 65 evrov za porodnico in 85 evrov za partnerja na dan. Predhodna rezervacija ni mogoča, saj je odvisno od razpoložljivosti.

icon-expand Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna FOTO: Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna

Mamice ob sprejemu prejmejo bolnišnične halje, brisače, paket higienskih vložkov, mrežaste hlačke ter oblačila in pleničke za novorojenčka. Spodbujajo dojenje, zaposleni imajo dve IBCLC svetovalki, na voljo so električne prsne črpalke ter možnost izposoje in nakupa nastavkov za dojenje. Porodnice sobivajo z otrokom 24 ur na dan, če pa mamica potrebuje počitek ali ji zdravstveno stanje tega ne dopušča, za novorojenčka začasno poskrbi osebje. Mamico in novorojenčka vsak dan obiščeta ginekolog in pediater. Osebje jih nauči rokovanja z dojenčkom, nege, pravilnega dojenja in oskrbe popka. Opravijo tudi vse standardne preglede novorojenčkov: pregled sluha, oči, kolkov in presajalne teste. V primeru prezgodnjega poroda lahko oskrbijo dojenčke po 34. tednu gestacije. Če je porod še prej, nosečnico premestijo v terciarni center. Tudi če je novorojenček v inkubatorju, ima mamica ves čas možnost obiskov, če je otrok dovolj stabilen, ga lahko tudi pestuje. V primeru resnih zdravstvenih težav se novorojenčka z medicinskim osebjem premesti v ljubljansko pediatrično kliniko z rešilcem ali helikopterjem.

icon-expand Omogočajo porod v vodi FOTO: Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna