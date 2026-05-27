V izolski porodnišnici mamice rodijo s pogledom na morje

V drugem nadstropju Splošne bolnišnice Izola je Oddelek za ginekologijo in porodništvo, kjer letno beležijo med 500 in 550 porodov. Gre za manjšo porodnišnico, kjer se potrudijo za individualen pristop in si – kot pravijo – vzamejo več časa za vsako porodnico, saj se zavedajo, da si vsaka porod zapomni za vse življenje.

Osnovne informacije: Splošna bolnišnica Izola, Oddelek za ginekologijo in porodništvo Naslov: Polje 40, 6310 Izola Telefonska številka porodne sobe: 05/66 06 829 (po telefonu ne posredujejo informacij)

V porodnišnici sta dve porodni sobi – ena z eno, druga z dvema porodnima posteljama. Porodnicam omogočajo, da same izberejo in sproti spreminjajo položaj za porod, če poteka brez zapletov. Lahko rodijo na hrbtu, na boku, sede, na vseh štirih ali na pručki (na voljo so tri porodne pručke). Na voljo so tudi žoge za sedenje, CTG z brezžično telemetrijo pa omogoča gibanje med popadki. Porod v vodi ni na voljo. Poleg babice so partnerji kot spremljevalci lahko dobra opora porodnici med porodom, zato jih aktivno vključujejo. Če porodnici ustreza, jo masirajo in skupaj z njo predihavajo popadke. Prisotnost spremljevalca (običajno partnerja) je mogoča in zaželena ter stane 20 evrov. Ob soglasju porodnice je lahko poleg partnerja prisotna tudi dula. Brezplačno nudijo različne možnosti lajšanja porodne bolečine: rektalne svečke, intravenska zdravila, narkotiki, dušikov oksidul oziroma smejalni plin ter epiduralna analgezija, ki je na voljo 24 ur na dan. Za epiduralno analgezijo je potreben predhoden pregled in pogovor pri anesteziologu. Carski rez izvajajo v operacijski sobi poleg porodne. Lahko poteka v splošni, spinalni ali poglobljeni epiduralni anesteziji, urgentni pa vedno v splošni anesteziji. Velik poudarek dajejo navezovanju stika med mamico in otrokom, tako da po naravnem porodu kot tudi po carskem rezu spodbujajo stik kože na kožo ("skin-to-skin") in zgodnji podoj. Porodnišnica ima stalno prisotna pediatra in anesteziologa. V primeru zapletov je na voljo celoten strokovni tim Splošne bolnišnice Izola, vključno s transfuzijsko službo. V enoti za bolne novorojenčke skrbijo posebej usposobljene medicinske sestre in pediatri, mamica pa lahko otroka obiskuje. V primeru hujših zapletov organizirajo transport v terciarni center v Ljubljano.

Kako je po porodu?

Po vaginalnem porodu brez zapletov ostane porodnica v porodni sobi še dve uri. V primeru vaginalnega poroda z epiduralno analgezijo ali dokončanja poroda s carskim rezom je v porodni sobi štiri ure. Ves čas lahko ostane z njo tudi partner. Mamice nato namestijo na oddelek otročnic, kjer je šest dvoposteljnih in ena nadstandardna soba. Standardne sobe so klimatizirane in imajo televizijo, stranišče ter tuš pa sta skupna za dve sobi. Občutek domačnosti ustvarjajo tudi krasne otroške stenske nalepke nad previjalno površino. Nadstandardna soba omogoča bivanje partnerja oziroma očeta, kar stane 35 evrov na dan za porodnico in 40 evrov za spremstvo. Predhodna rezervacija ni mogoča. Ob sprejemu v porodnišnico nosečnica potrebuje osebno dokumentacijo, vključno z materinsko knjižico, osnovne higienske potrebščine, copate in paket za odvzem matičnih celic, če se za to odloči. V porodnišnici dobi spalno srajco, brisače, oblačila za novorojenčka, mrežaste hlačke, higienske vložke, pleničke in krpice za previjanje. Poskrbljeno je tudi za tri glavne obroke, malico in čaj za dojenje. Na oddelku imajo vzpostavljen 24-urni "rooming-in", kar pomeni, da sta mamica in novorojenček ves čas skupaj. Če je mamica preveč utrujena ali zaradi zdravstvenega stanja ne more skrbeti za otroka, zanj začasno poskrbi zdravstveno osebje. Velik poudarek namenjajo dojenju. Mame učijo prepoznavati znake lakote in si prizadevajo, da bi novorojenčki odšli domov dojeni. Svetujejo in pomagajo tudi mamicam, ki iz različnih razlogov ne dojijo. Če prepoznajo znake poporodne otožnosti ali depresije, porodnico usmerijo k ustreznemu strokovnjaku za duševno zdravje.

Osebje je ves čas na voljo za vprašanja, pomoč pri previjanju, negi in rokovanju z novorojenčkom. V porodnišnici opravijo tudi vse standardne preglede novorojenčka: pregled pediatra, preiskavo sluha, presvetlitev očesnih medijev, ultrazvok kolkov in odvzem krvi za presejalne teste. Obiski so vsak dan med 14.30 in 16.30 za zdrave partnerje in sorojence, pri čemer se urnik lahko prilagaja epidemiološkim razmeram. Če je po porodu vse v redu, mamice in novorojenčki odidejo domov tretji, v primeru carskega reza pa četrti dan po porodu. Mnogorodnice včasih odpustijo dan prej, če tako želijo. V izolski porodnišnici si prizadevajo za celostno in povezano oskrbo nosečnic, porodnic in novorojenčkov. CTG ambulanta za nosečnice, porodna soba, štacija in oddelek otročnic so v istem nadstropju, kar jim omogoča nemoteno sodelovanje – od prihoda nosečnice do odhoda mamice in dojenčka domov. Posebno pozornost namenjajo tudi informiranosti bodočih staršev. Vsak mesec organizirajo brezplačna tematska predavanja, na katerih obravnavajo porod, poporodno obdobje, dojenje in nego novorojenčka. Predavanja vodi strokovno osebje, vključujejo pa tudi ogled porodnišničnih prostorov in priložnost za pogovor in vprašanja. Dobrodošli so vsi, ki jih zanima porod pri njih, tudi tisti, ki so že zaključili priprave na porod in starševstvo. Zadovoljstvo porodnic občasno merijo z anketami. Odzivi so pozitivni – zelo cenijo in jim veliko pomenijo tudi ustne in pisne zahvale, ki krasijo hodnike porodnišnice. Z veseljem jih prebirajo in jim grejejo srce. Vsako novo življenje pa pozdravijo tudi z mesečnim plakatom, na katerem objavijo imena vseh novorojenčkov, rojenih v tekočem mesecu.