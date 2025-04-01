Bibaleze.si
Vse slovenske porodnišnice na enem mestu: Izberite pravo zase
Vse slovenske porodnišnice na enem mestu: Izberite pravo zase

Zakaj je za mnoge matere december eden najbolj stresnih mesecev leta?
Zakaj je za mnoge matere december eden najbolj stresnih mesecev leta?

Bel jezik pri otroku – kaj pomeni in kdaj obiskati zdravnika?
Bel jezik pri otroku – kaj pomeni in kdaj obiskati zdravnika?

Kako izbrati posteljo za odraščajočega otroka? To so najpomembnejša merila
Kako izbrati posteljo za odraščajočega otroka? To so najpomembnejša merila

Biti kul ima ceno: kako potrošniška kultura oblikuje mladostnike
Biti kul ima ceno: kako potrošniška kultura oblikuje mladostnike

Prijazna manjša porodnišnica med Ljubljano in morjem
Prijazna manjša porodnišnica med Ljubljano in morjem

V središču Notranjske, med Ljubljano in morjem, stoji ena najbolj priljubljenih manjših porodnišnic v Sloveniji. V Bolnišnici za ženske bolezni in porodništvo Postojna, kjer mamice rojevajo že desetletja, si prizadevajo za visoko strokovnost, individualno obravnavo ter občutek varnosti in topline.

V izolski porodnišnici mamice rodijo s pogledom na morje
V izolski porodnišnici mamice rodijo s pogledom na morje

Izolska porodnišnica se ponaša s toplim, osebnim pristopom in celostno obravnavo mamic in novorojenčkov. Ker so CTG-ambulanta, porodna soba, štacija in oddelek za otročnice v istem nadstropju, lahko celostno poskrbijo za nosečnice, mamice in novorojenčke ves čas njihovega bivanja. Bodočim staršem so na voljo brezplačna tematska predavanja in vodeni ogledi, kjer spoznajo osebje in prostore. Vsako rojstvo pozdravijo z mesečno objavo imen novorojenčkov, kar odraža veliko srčnost sicer majhne porodnišnice. In še – novopečene mamice imajo iz sob najlepši pogled na morje.

Porod v Slovenj Gradcu: mamice izkušnjo tudi pisno pohvalijo
Porod v Slovenj Gradcu: mamice izkušnjo tudi pisno pohvalijo

Pozitivni odzivi in pohvale mamic potrjujejo, da je porod v slovenjgraški porodnišnici prijetna in pomirjujoča izkušnja. Porodnicam omogočajo čim več svobode pri izbiri načina poroda in lajšanja bolečin, pri čemer omogočajo različne položaje, porod v vodi, epiduralno analgezijo, TENS terapijo, aromaterapijo in celo shiatsu masažo.

Novost v porodnišnici Novo mesto
Novost v porodnišnici Novo mesto

Porodnišnica Novo mesto je prva porodnišnica v Sloveniji, ki v vseh porodnih sobah omogoča uporabo prenosnega CTG-ja.

Porod na Ptuju: kjer prisluhnejo vsaki mamici in njenim željam
Porod na Ptuju: kjer prisluhnejo vsaki mamici in njenim željam

Posebnost ptujske porodnišnice, ki je ena manjših v Sloveniji, je individualni pristop k vsaki porodnici. So novorojenčku prijazni ter nudijo možnost poroda v vodi in omogočajo sobivanje partnerja.

Porodnišnica Maribor: kraj, kjer se rojeva novo življenje
Porodnišnica Maribor: kraj, kjer se rojeva novo življenje

Porodnišnica Maribor se ponaša z dolgoletno tradicijo, saj njeni začetki segajo v leto 1928. Današnja stavba, ki je svoja vrata odprla leta 1991, je ob odprtju predstavljala vrhunec medicinske infrastrukture. Danes z uvajanjem sodobnih metod in tehnologij zagotavljajo najboljšo možno oskrbo za nosečnice, porodnice in novorojenčke.

Murskosoboška porodnišnica: domačnost, toplina in skrb v prvih trenutkih življenja
Murskosoboška porodnišnica: domačnost, toplina in skrb v prvih trenutkih življenja

Sodobni prostori, prijazno osebje in celovita strokovna podpora v murskosoboški porodnišnici zagotavljajo porodnicam, novorojenčkom in družinam lepe prve družinske trenutke v okolju, ki daje občutek domačnosti in topline.

Trboveljska porodnišnica: majhnost jemljejo kot prednost
Trboveljska porodnišnica: majhnost jemljejo kot prednost

V trboveljski porodnišnici se ponašajo z osebnim pristopom in kontinuirano babiško obravnavo – iste babice spremljajo nosečnico skozi celotno pot od zanositve do poroda. Njihova posebnost je program za shranjevanje popkovnične krvi in tkiv popkovnice.

Kranjska porodnišnica: prvi trenutki so lahko ujeti v fotografski objektiv
Kranjska porodnišnica: prvi trenutki so lahko ujeti v fotografski objektiv

V kranjski porodnišnici zagotavljajo celostno oskrbo in podporo nosečnicam, porodnicam in njihovim družinam tako med kot tudi po porodu. Naučijo jih pravilnega pestovanja, rokovanja z novorojenčkom in nameščanja v lupinico za odhod domov. Lepa novost pa je možnost profesionalnega fotografiranja z novorojenčkom na porodniškem oddelku drugi dan po porodu.

Porodnišnica Celje: prijetno okolje za varen prihod novorojenčka
Porodnišnica Celje: prijetno okolje za varen prihod novorojenčka

V celjski porodnišnici stremijo k visokemu standardu strokovne oskrbe in individualne podpore ter ustvarjanju prijetnega vzdušja, ki omogoča, da porod poteka v varnem in spodbudnem okolju. Njihovo poslanstvo je porodnicam in novorojenčkom zagotoviti vso potrebno skrb za prijetno in nepozabno izkušnjo.

V Porodnišnici Nova Gorica, ki deluje v okviru Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca v Šempetru pri Gorici, vlada prijetno vzdušje. Vsaka porodnica se lahko zanese na individualno obravnavo in pričakuje sodobno opremljenost. Njihova prioriteta je zagotoviti najvišjo raven oskrbe z osebno podporo in pozornostjo, kar omogoča prijetno in varno izkušnjo za mamo in otroka.

Šempetrska porodnišnica: kjer vsako rojstvo postane del umetniške tradicije
Vse slovenske porodnišnice na enem mestu
Varno božično drevesce: vodič za starše, kako poskrbeti za varne praznike
