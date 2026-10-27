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Srečni starši bodo vzgojili srečnega otroka

A.K.
Partnerski odnosi 2
27. 10. 2026 04.00

Če je bila le nekaj desetletij nazaj vzgoja otroka bolj kot ne domena mame, pa je v današnjem času zelo drugače. V ospredju je moderno očetovstvo, za katerega so značilni delitev vlog, aktivna vključenost očeta pri vzgoji in negi otroka ter usmerjenost k zdravemu in zadovoljnemu partnerstvu.

družina
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Partnerja oziroma zakonca ne smeta pozabiti, da se družina razvije iz partnerskega odnosa, ki bi moral predstavljati varno bazo, jedro razumevanja in navdiha. Ob prihodu otroka pa zakonca velikokrat potisneta odnos v ozadje, zato je pomembno, da svoje jedro iz katerega črpata moč in radost, vzdržujeta še naprej. Če je partnerski odnos zdrav, potem bo zdrava in srečna tudi družina.

Partnerski odnos in čustvena priprava na otroka

Pomembno je, da je sta partnerja na prihod otroka čustveno pripravljena, kar pomeni, da imata razčiščene konflikte in tudi tiste težje vsebine, ki zavedno ali nezavedno vplivajo nanju. V nasprotnem primeru se bosta ob prihodu otroka bolj kot z njim ukvarjala drug z drugim.

Druga skrajnost pa se kaže v tem, da sta zakonca močno ujeta drug v drugem oziroma prekomerno odvisna od njunega odnosa. V tem primeru lahko novega člana doživljata kot nekoga, ki se je v njuno življenje vrinil. Prihod otroka zagotovo močno prestrukturira partnerski odnos, zato se nanj potrebno pripravljati že od samega spočetja naprej.

Od kakovosti partnerstva je odvisno, ali bo novi član družine partnerja še bolj povezal in utrdil odnos ali ju bo razdvojil.
Kakšen je pomen zdravega partnerskega odnosa v času nosečnosti?

Aktivna očetovska vloga se začne že v času nosečnosti. Partner oziroma bodoči očka tako lahko spremlja svojo drago na ultrazvočne preglede, kjer skupaj opazujeta razvoj še nerojenega bitjeca. Skupaj se udeležujeta predavanj na temo starševstva in šole za starše. Bodoči očetje so vključeni tudi v opremljanje prostorov in nakup opreme za novega družinskega člana. Iščejo informacije, berejo knjige in se izobražujejo o vsem, kar bo prinesla nova vloga. S tem pokažejo, da so svojo vlogo vzeli resno in odgovorno, to pa nedvomno čuti tudi partnerka, ki je zato tudi bolj pomirjena in zadovoljna.

Aktivni očetje svojo vlogo vzamejo resno že od samega začetka – v porodni sobi, kjer otroka pestujejo, ga božajo in negujejo. S tem pa nadaljujejo tudi doma.
Aktivni očetje svojo vlogo vzamejo resno že od samega začetka – v porodni sobi, kjer otroka pestujejo, ga božajo in negujejo. S tem pa nadaljujejo tudi doma.FOTO: Pixabay

Prisotnost partnerja je zelo zaželena tudi med samim porodom, saj so raziskave pokazale, da podpora partnerja močno vpliva na trajanje poroda – ta je običajno krajši, zapletov je manj, partnerko pa njegova prisotnost pomirja. V porodni sobi ji tako lahko pomaga pri dihalnih vajah, masiranju hrbta, izvajanju različnih tehnik sproščanja in menjavanju porodnih položajev. Včasih pa ni potrebno ničesar od naštetega in je dovolj le tiha prisotnost, ki daje vedeti, da bo vse v redu. Vse to močno poglobi odnos, saj gre za zelo močno čustveno in duhovno izkušnjo.

V ospredju je moderno očetovstvo, za katerega je značilna delitev vlog, aktivna vključenost očeta pri vzgoji in negi otroka ter usmerjenost k zdravemu in zadovoljnemu partnerstvu.
V ospredju je moderno očetovstvo, za katerega je značilna delitev vlog, aktivna vključenost očeta pri vzgoji in negi otroka ter usmerjenost k zdravemu in zadovoljnemu partnerstvu. FOTO: Pixabay

Ob prihodu otroka je velikega pomena celostna podpora partnerja

Vsi vemo, da je prihod otroka čudovit dogodek, a hkrati tudi ena najtežjih življenjskih vlog, ob katerih je še toliko bolj pomembno, da sta partnerja drug drugemu v oporo. Aktivni očetje svojo vlogo vzamejo resno že od samega začetka, in sicer že v porodni sobi, kjer otroka pestujejo, ga božajo in negujejo. S tem pa nadaljujejo tudi doma. Moževa pomoč pri gospodinjskih opravilih, negi in hranjenju dojenčka predstavlja za novopečeno mamico ogromno čustveno podporo, ki je ključnega pomena pri premagovanju stresa in različnih čustvenih stisk.

Sodoben mož je ženin zaupnik in zaščitnik, razume njene čustvene izbruhe in ji daje potrditev, da je dobra mama. Ob zavedanju, da v novi vlogi ni sama in da se vedno lahko zanese na svojega  partnerja, se lahko uspešneje in bolj suvereno razvija kot mama in partnerka. Srečna starša, ki ju povezuje ljubeč odnos, bosta vzgojila tudi srečnega in neobremenjenega otroka.

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Komentarji (2)

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vibika 12. 07. 2021 13.25
Dober članek!
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pomlad14 26. 06. 2021 14.46
Kakšne bedarije. Lahko so starši tudi nesrečni, pa bo otrok kljub vsemu srečen.
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