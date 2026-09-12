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11 navad srečnih parov pred spanjem

Bibaleze.si
Partnerski odnosi 0
12. 09. 2026 04.00

Zelo pomembno je, kaj počneta s partnerjem pred spanjem. Preživita čas vsak po svoje ali ga namenita drug drugemu? Psihologi navajajo, kaj počnejo srečni pari, preden utonejo v spanec.

par v postelji

Ugasnite mobilni telefon in ga umaknite v drugo sobo.

Družbena omrežja vplivajo na to, koliko hormona sreče se sprošča pri vas, vse to pa vpliva na čustveno povezanost in intimnost s partnerjem. Psihoterapevtka Carol Carey priporoča, da mobilni telefon ugasnete in pospravite že ob 21. uri zvečer.

Ne govorite o službi.

Poskušajte pozabiti na službene obveznosti in ne odgovarjajte na elektronska pisma v postelji. Takrat je čas, da se posvetita drug drugemu in popolnoma spočijeta, da bosta kos jutrišnjim izzivom. Poklepetajta, ampak izognita se temam, kot sta služba in finančne težave, skratka pozabita na teme, ki bi vam povzročale skrbi.

Pojdite v posteljo, ko gre vaš partner.

Mnogi pari se čez teden ne vidijo veliko in ne odidejo v posteljo hkrati. Psiholog Curt Smith priporoča, da si skupaj skrtačita zobe in gresta skupaj v posteljo. To bo poskrbelo za toplino in intimnost vašega odnosa.

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Sledite rutini.

Vsak dan pred spanjem počnite eno in isto, tako boste svojemu telesu sporočili, da se odpravljate spat. Če boste sledili enaki rutini skupaj s partnerjem, bosta veliko naredila za zaupanje in intimnost.

Imejte iskren pogovor.

Pokažite zanimanje za partnerjeva čustva. Ni nujno, da takoj najdete rešitev za vse težave, včasih je dovolj le izražanje podpore. Psiholog Ryan Howes priporoča, da nekaj minut pred spanjem izražate pozitivna čustva, naklonjenost partnerju. Tako boste dan zaključili pozitivno in se boste počutili več kot odlično. Poskušajte pozabiti, kaj se je zgodilo čez dan in pustite težave postrani, pred vrati spalnice. Povejte na glas: ''Rad te imam! Rada te imam!'' Pomembno je, da ste pri tem resni in da to govorite iz srca.

Poskušajte pozabiti, kaj se je zgodilo čez dan in pustite težave postrani, pred vrati spalnice.
Poskušajte pozabiti, kaj se je zgodilo čez dan in pustite težave postrani, pred vrati spalnice. FOTO: Dreamstime

Ne prepirajte se.

Curt Smith odsvetuje vroče prepire in debate tik pred spanjem. Prepiranje pred odhodom v posteljo ne bo rešilo težav. Dejansko boste zaradi tega težje zaspali in bili depresivni ves naslednji dan.

V spalnici naj ne bodo otroci.

Psiholog Michael Viner-Davis trdi, da so v vaši postelji lahko otroci le, če imajo nočno moro, drugače mora spalnica pripadati le staršem, da lahko ohranijo intimnost.

Ne delite postelje s hišnimi ljubljenčki.

Po poročanju univerze iz Kansasa 63 odstotkov ljudi, ki spijo s hišnim ljubljenčkom, ne spijo dovolj. Mogoče vaš ljubljenček ne spi celo noč in tako vas lahko prebudi.

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Ne pijte in ne kadite pred spanjem.

Kozarček vina pred spanjem spada med romantiko, toda prebavljanje  alkohola je daljši proces, zato bo vaš spanec krajši. Zaradi tega boste utrujeni, nemirni in vzkipljivi zjutraj, ko vstanete. Prav tako alkohol povzroča smrčanje, cigarete pa nespečnost.

Masirajte drug drugega.

Strokovnjaki za spanje so potrdili, da nežna svetloba in masaža pred spanjem povečata kakovost spanca, zmanjšata nemirnost in povežeta par še močneje.

Poljubljajte in objemajte se.

Ne pozabite na poljubljanje in 'cartanje' pred spanjem vsaj nekaj minut takrat, ko ste že v postelji. To je zelo sproščujoče in spodbuja nastanek pozitivnih čustev. Psihologi so prepričani: če se objemate pred spanjem, vaša zveza ni v težavah.

Če se objemate pred spanjem, vaša zveza ni v težavah.
Če se objemate pred spanjem, vaša zveza ni v težavah.FOTO: Dreamstime
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