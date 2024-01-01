Mnoge novopečene mamice je strah, kako bodo doma same poskrbele za dojenčka. Zato smo na Bibaleze.si pripravili koristne informacije o previjanju in umivanju otroka ter čiščenju popkovnega krna. Svetovala nam je Severina Feuš, zaposlena na Ginekološki kliniki v Ljubljani na oddelku perinatologije.
Vsak dan resnično ni potrebno kopati dojenčka, dovolj je, da obrišete pregibe in spolovila. Kopajte ga dvakrat tedensko, ko bo večji pa ga le prhajte.
Mogoče je na prvi pogled kopanje dojenčka preprosto opravilo, toda kljub temu morate biti pozorni na več stvari hkrati. Ker ga niti za sekundo ne smete pustiti samega, si morate vse potrebno pripraviti že prej.
Plenični izpuščaj, ki se pojavi kot blaga rdečica na koži, kot oteklina, rdečkast izpuščaj, v skrajnih primerih kot gnojne ranice, zna biti zelo trdovratna nadloga. Brigita J. Koračin, mag. farm., nam je pojasnila, kako ravnati ob njegovem pojavu.
Potrošniške organizacije so preizkusile 84 različnih modelov otroških plenic, 17 izmed testiranih vzorcev potrošniki najdejo tudi na slovenskih trgovskih policah. Test je pokazal, da so plenice iz slovenskih trgovin zelo podobne kakovosti tistim iz zahodnoevropskih držav. Izkazalo pa se je, da je le dobra tretjina plenic brez sledi kemikalij.
Izračunajte, kako velik bo vaš otrok, ko odraste.
Upoštevajte, da je izračun velikosti le približen.
Izračunajte, kdaj so vaši plodni dnevi in kdaj imate predvideni datum poroda.
Upoštevajte, da je izračunan datum poroda le približen.