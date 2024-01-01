Bibaleze.si
Kopanje brez solz
Kopanje brez solz

Zakaj je za mnoge matere december eden najbolj stresnih mesecev leta?
Zakaj je za mnoge matere december eden najbolj stresnih mesecev leta?

Bel jezik pri otroku – kaj pomeni in kdaj obiskati zdravnika?
Bel jezik pri otroku – kaj pomeni in kdaj obiskati zdravnika?

Kako izbrati posteljo za odraščajočega otroka? To so najpomembnejša merila
Kako izbrati posteljo za odraščajočega otroka? To so najpomembnejša merila

Biti kul ima ceno: kako potrošniška kultura oblikuje mladostnike
Biti kul ima ceno: kako potrošniška kultura oblikuje mladostnike

VIDEO: Kako umiti in previti dojenčka?
VIDEO: Kako umiti in previti dojenčka?

Mnoge novopečene mamice je strah, kako bodo doma same poskrbele za dojenčka. Zato smo na Bibaleze.si pripravili koristne informacije o previjanju in umivanju otroka ter čiščenju popkovnega krna. Svetovala nam je Severina Feuš, zaposlena na Ginekološki kliniki v Ljubljani na oddelku perinatologije.

Kako pogosto kopati otroka?
Kako pogosto kopati otroka?

Vsak dan resnično ni potrebno kopati dojenčka, dovolj je, da obrišete pregibe in spolovila. Kopajte ga dvakrat tedensko, ko bo večji pa ga le prhajte.

Mala šola kopanja dojenčka
Mala šola kopanja dojenčka

Mogoče je na prvi pogled kopanje dojenčka preprosto opravilo, toda kljub temu morate biti pozorni na več stvari hkrati. Ker ga niti za sekundo ne smete pustiti samega, si morate vse potrebno pripraviti že prej.

Kaj storiti ob pojavu pleničnega izpuščaja?
Kaj storiti ob pojavu pleničnega izpuščaja?

Plenični izpuščaj, ki se pojavi kot blaga rdečica na koži, kot oteklina, rdečkast izpuščaj, v skrajnih primerih kot gnojne ranice, zna biti zelo trdovratna nadloga. Brigita J. Koračin, mag. farm., nam je pojasnila, kako ravnati ob njegovem pojavu.

Test pokazal, kakšne so plenice v Sloveniji
Test pokazal, kakšne so plenice v Sloveniji

Potrošniške organizacije so preizkusile 84 različnih modelov otroških plenic, 17 izmed testiranih vzorcev potrošniki najdejo tudi na slovenskih trgovskih policah. Test je pokazal, da so plenice iz slovenskih trgovin zelo podobne kakovosti tistim iz zahodnoevropskih držav. Izkazalo pa se je, da je le dobra tretjina plenic brez sledi kemikalij.

Arhiv člankov
Preverite razvoj otroka
Seznam porodnišnic
Vse slovenske porodnišnice na enem mestu
1

Ljubljana

3

Maribor

5

Kranj

7

Jesenice

9

Nova Gorica

11

Postojna

13

Izola

2

Novo mesto

4

Brežice

6

Trbovlje

8

Celje

10

Slovenj Gradec

12

Ptuj

14

Murska Sobota

Anketa + Arhiv
Ste že postavili božično drevo?
Varno božično drevesce: vodič za starše, kako poskrbeti za varne praznike
Varno božično drevesce: vodič za starše, kako poskrbeti za varne praznike
Kako velik bo vaš otrok?

Izračunajte, kako velik bo vaš otrok, ko odraste.

Upoštevajte, da je izračun velikosti le približen.

Datum poroda

Izračunajte, kdaj so vaši plodni dnevi in kdaj imate predvideni datum poroda.

Upoštevajte, da je izračunan datum poroda le približen.

