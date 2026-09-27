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Otroci v 70. in 80. letih so odraščali drugače: bi bilo to danes še sprejemljivo?

Bibaleze.si
Naslovnica 0
27. 09. 2026 04.00

Vsaka generacija je prepričana, da je odraščala na poseben način. A ko današnji starši primerjajo svoje otroštvo z otroštvom svojih otrok, hitro ugotovijo, da so se nekatere stvari v nekaj desetletjih močno spremenile.

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Kot ugotavlja avtorica Zanab Jafri na portalu YourTango, bi bile številne vzgojne prakse, ki so bile v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja nekaj povsem običajnega, danes deležne precej kritik. Po drugi strani pa se mnogi odrasli še vedno radi spominjajo svobode in samostojnosti, ki so ju imeli kot otroci.

"Ker sem jaz tako rekel"

Številni starši so bili v preteklosti precej strožji kot danes. Pogosto je bila njihova razlaga preprosto: Ker sem jaz tako rekel. Dolge razprave o pravilih niso bile del vsakdana, otroci pa običajno niso imeli veliko možnosti, da bi izrazili svoje mnenje. Pravila so bila jasna, prav tako posledice, če jih niso upoštevali.

Danes starševstvo temelji na nekoliko drugačnem pristopu. Vse več poudarka je namenjenega pogovoru, razumevanju otrokovih čustev in iskanju razlogov za določeno vedenje. Strokovnjaki ob tem poudarjajo, da otroci še vedno potrebujejo jasne meje, vendar tudi občutek, da so slišani in razumljeni. Zato si mnogi starši prizadevajo najti ravnovesje med doslednostjo in empatijo.

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Otroci so imeli veliko več svobode

Mnogi se spominjajo časov, ko so se po kosilu odpravili od doma in se vrnili šele pred večerjo. Starši pogosto niso vedeli, kje so njihovi otroci vsako minuto dneva, mobilnih telefonov pa seveda ni bilo.

Prav tako ni bilo nič nenavadnega, če je otrok nekaj ur ostal sam doma ali pazil na mlajšega brata oziroma sestro. Danes si marsikateri starš kaj takega težko predstavlja.

Nekateri strokovnjaki menijo, da so otroci zaradi takšne svobode razvijali več samostojnosti in odgovornosti. Po drugi strani pa je družba danes veliko bolj pozorna na varnost in dobrobit otrok, zato ni presenetljivo, da je nadzor večji kot nekoč.

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Varnostni pasovi, čelade in drugi ukrepi, ki danes veljajo za samoumevne

Mnogi vam bodo tudi povedali, da uporaba kolesarske čelade v njihovem otroštvu ni bila prav pogosta. Podobno velja za avtomobilske sedeže in dosledno pripenjanje z varnostnim pasom.

Danes si večina staršev ne predstavlja vožnje brez ustrezne zaščite, saj smo skozi leta dobili številne dokaze o tem, kako pomembni so takšni varnostni ukrepi. Kar se je nekoč zdelo pretirano, danes velja za osnovni del skrbi za otroka.

Kazni, ki jih danes skoraj ne srečamo več

Nekoč so bile pogostejše tudi kazni, ki bi danes naletele na precej kritik. Med njimi so pošiljanje otrok v posteljo brez večerje, izpiranje ust z milom zaradi neprimernega govorjenja ali ignoriranje otrokovih čustvenih odzivov.

Sodobni pristopi k vzgoji praviloma temeljijo na učenju posledic, postavljanju meja in pogovoru. Namen ni le ustaviti neželeno vedenje, temveč otroku pomagati razumeti, zakaj je določeno ravnanje neustrezno.

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Je bilo nekoč res bolje?

Kot piše avtorica na portalu YourTango, mnogi danes občudujejo samostojnost in odpornost generacij, ki so odraščale v 70. in 80. letih. Po drugi strani pa ne gre spregledati dejstva, da so bili nekateri takrat običajni vzgojni pristopi manj varni in manj občutljivi do otrokovih potreb.

Morda odgovor ni v tem, da bi se vrnili v preteklost ali povsem zavrnili stare prakse. Veliko staršev se danes strinja, da je največji izziv najti ravnovesje med zaščito otrok, postavljanjem jasnih meja in omogočanjem dovolj svobode, da se učijo iz lastnih izkušenj.

Vir: YourTango

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