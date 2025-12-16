Bibaleze.si
Otroci v stiski: praznični čas, ki ni vedno vesel

B.R.
16. 12. 2025

Na Zvezi Anita Ogulin opozarjajo, da adventni čas ni za vse čaroben. Za številne družine je ta čas najtežji v letu – namesto topline doma jih spremljajo skrbi, tesnoba in osamljenost.

Revščina poseže na vsa področja.

Koordinatorica programa Botrstvo, Tina Plevnik, ob tem opozarja, da starši pogosto močno skrivajo svoje stiske in finančne težave pred otroki. Kljub temu pa otroci subtilno zaznajo napetosti in skrbi v družini. "Neverjetno je, kako čuteči so otroci," pravi ter doda: "Pogosto smo priča situacijam, ko otroci prevzemajo preveliko breme staršev. Posledično se ne vključujejo v šolske in obšolske aktivnosti, ne odkrivajo svojih talentov, postopoma se zapirajo vase in se umikajo iz družbe vrstnikov."

Tudi letos v Zvezi Anita Ogulin letos pozivajo k dobrodelnosti s sloganom: Ne vidiš vsega. Vseeno lahko pomagaš. FOTO: Zveza Anita Ogulin in ZPM

Delila je tudi zgodbo, ki močno ilustrira, kako ranljivi so lahko otroci v težkih družinskih razmerah. "Spomnim se fanta, ki v svoji družini ni poznal topline in ljubezni, bil je žrtev nasilja. Mama mu je nekoč celo rekla, da ga lahko kadarkoli ubije, saj je njen sin. Fant je kljub temu zbral moč in danes živi sam v najemniškem stanovanju. Kljub nenehnemu boju za preživetje in vsakomesečnemu preračunavanju, ali bo dovolj za čez mesec, ni izgubil volje in želje po boljši prihodnosti."

Zveza Anita Ogulin s svojimi aktivnostmi želi otrokom in družinam ponuditi vsaj delček praznične topline ter občutek, da niso sami. Praznični paketi, izleti, tabori in darilca za otroke so majhni koraki, ki lahko otrokom in staršem pomagajo pozabiti na težave in ustvariti dragocene spomine. "Vsak otrok si zasluži občutek varnosti, topline in možnosti, da razvija svoje talente ter sanje, ne glede na situacijo doma," poudarjajo ter dodajajo: "Prazniki so priložnost, da pokažemo, kako lahko skrb in pozornost do otrok spremenita njihov svet."

Pošljite SMS ANITA5 ali ANITA10 na 1919 in pomagajte, da bodo tudi ti otroci in družine deležni decembrske čarobnosti. Prispevajo lahko uporabniki A1, Telekoma Slovenije, T-2 in Telemacha. Več informacij o akciji lahko preberete na spletni strani www.zveza-anitaogulin.si/december.

Če stiske nekoga ne vidimo, še ne pomeni, da je ni
