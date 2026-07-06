Blaž Švab priznal da ga ta risanka vedno spravi v dobro voljo

"Radi spremljamo OTO in risanke, kot so Čebelica Maja in Hajdi. Hajdi me še posebej navdušuje in jo res rad gledam. Ob Barbapapi pa se iskreno nasmejim," je povedal priljubljeni glasbenik.

Program OTO že leta navdušuje najmlajše

Program OTO je namenjen otrokom in družinam ter ponuja pester izbor priljubljenih risank, poučnih vsebin in zabavnih zgodb. Generacije otrok so ob njem odraščale ob junakih, ki ne ponujajo le zabave, temveč tudi pomembne življenjske lekcije o prijateljstvu, pogumu, spoštovanju in medsebojni pomoči. Prav zato ni presenetljivo, da ga radi spremljajo tudi starši, ki lahko skupaj z otroki uživajo v kakovostnih družinskih vsebinah.

Čebelica Maja: radovednost in prijateljstvo

Ena najbolj priljubljenih risank na programu OTO je zagotovo Čebelica Maja. Maja je radovedna in pogumna čebelica, ki raziskuje svet okoli sebe ter ob tem spoznava številne živalske prijatelje. Otroci se skozi njene dogodivščine učijo o prijateljstvu, sodelovanju, spoštovanju različnosti in pomenu pomoči drugim. Maja jih spodbuja, da tudi sami z radovednostjo raziskujejo svet in se ne bojijo novih izzivov.

icon-expand Čebelica Maja FOTO: POP TV

Hajdi: zgodba o optimizmu in dobrosrčnosti

Ni skrivnost, zakaj je prav Hajdi risanka, ki je Blažu Švabu še posebej pri srcu. Gre za ganljivo zgodbo deklice, ki kljub številnim življenjskim preizkušnjam ohranja dobro voljo, toplino in veselje do življenja. Hajdi otroke uči sočutja, prijaznosti, hvaležnosti ter pomena družine in prijateljev. Njena zgodba dokazuje, da lahko z optimizmom in odprtim srcem premagamo tudi težke trenutke.

Barbapapa: družina, ustvarjalnost in veliko smeha

Med risankami, ki družino Švab spravljajo v dobro voljo, je tudi Barbapapa. Prikupni junaki so znani po tem, da lahko spreminjajo svojo obliko in tako vedno najdejo ustvarjalne rešitve za najrazličnejše težave. Risanka spodbuja domišljijo, ustvarjalnost, sodelovanje in sprejemanje drugačnosti. Hkrati pa s svojimi zabavnimi zapleti poskrbi za veliko smeha, kar potrjuje tudi Blaž Švab, ki priznava, da se ob njej iskreno nasmeji.

icon-expand Barbapapa: Srečna družina! FOTO: VOYO

Risanke, ki povezujejo generacije

Čeprav so risanke prvenstveno namenjene otrokom, številne med njimi nagovarjajo tudi odrasle. Zgodbe o prijateljstvu, družini, pogumu in dobroti so brezčasne vrednote, ki jih z veseljem spremljajo vse generacije. Morda prav zato Blaž Švab ni edini odrasli, ki z veseljem sede pred televizijski zaslon in si skupaj z najmlajšimi ogleda kakšno epizodo svojih najljubših risanih junakov.