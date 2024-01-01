Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA
Sodelujte v nagradni igri in prejmite knjigo Pujsa Pepa!
Oto

Sodelujte v nagradni igri in prejmite knjigo Pujsa Pepa!

Kako podpreti otrokove novoletne zaobljube
Malček

Kako podpreti otrokove novoletne zaobljube

To je darilo, ki zadene v polno
Idejnica

To je darilo, ki zadene v polno

Kako izbrati posteljo za odraščajočega otroka? To so najpomembnejša merila
OGLAS
Novice

Kako izbrati posteljo za odraščajočega otroka? To so najpomembnejša merila

William in George nadaljujeta Dianino tradicijo
Svet slavnih

William in George nadaljujeta Dianino tradicijo

Poučne risanke: Zeleni teden na OTO z okoljevarstvenimi vsebinami
Oto

Poučne risanke: Zeleni teden na OTO z okoljevarstvenimi vsebinami

V času Zelenega tedna bo na otroškem programu OTO na voljo posebna izbira risank, ki otroke poučujejo o pomembnih okoljskih temah.

Z njimi bodo počitnice zabavnejše Z njimi bodo počitnice zabavnejše Z njimi bodo počitnice zabavnejše
Oto

Z njimi bodo počitnice zabavnejše

Samo še nekaj dni nas loči od počitnic. Za starše, ki nimajo babic in dedkov pri roki, to predstavlja stres, saj je otroke težko animirati dva poletna meseca. Pa vendar obstaja rešitev, in sicer v obliki zabavnih in poučnih risank na priljubljenem programu OTO.

Zato je dobro otroke že od malega učiti skrbeti za okolje
Oto

Zato je dobro otroke že od malega učiti skrbeti za okolje

Ljubezen in spoštovanje do narave je pozitiven in nujen odnos do okolja in živih bitij. Povezuje nas z naravnim svetom in nas spominja na realnost: našo odvisnost od nje. Tokrat navajamo številne in pomembne razloge, zaradi katerih bi morali otroke že od majhnega učiti, kako skrbeti za naravo in okolje, pa tudi načine, kako lahko to storimo.

Osvoji pobarvanko z nalepkami Mali tiger Danijel
Oto

Osvoji pobarvanko z nalepkami Mali tiger Danijel

Mali tiger Danijel je animirana glasbena televizijska serija za otroke, stare od dve do štiri leta. Na priljubljenem otroškem programu OTO si jo boste lahko premierno ogledali v ponedeljek, 1. aprila, na sporedu pa bo nato vsak dan (od ponedeljka do nedelje) ob 18.45.

Sodeluj v nagradni igri in osvoji lutko Gabijina mačja hišica
Oto

Sodeluj v nagradni igri in osvoji lutko Gabijina mačja hišica

Navdušite svojo deklico s prisrčno lutko iz njene najljubše risanke Gabijina mačja hišica. Ljubko nagrado lahko osvojite tako, da sodelujete v naši nagradni igri. Vse, kar morate storiti, je to, da izpolnite spodnjo prijavnico.

Zato je pomembno, da je otrok radoveden
Oto

Zato je pomembno, da je otrok radoveden

Letošnji Teden otroka je namenjen otroški radovednosti. Poteka od 2. do 8. oktobra in nosi naslov "Zakaji in zatoji radovednosti". Zakaj je dobro spodbujati radovednost otroka in krepiti njegovo željo po znanju in raziskovanju, pa si preberite v tokratnem prispevku.

Smrkastična nagradna igra: osvoji zbirateljsko kolekcijo mini figuric
Oto

Smrkastična nagradna igra: osvoji zbirateljsko kolekcijo mini figuric

Sodelujte v super smrkastični nagradni igri, v kateri podarjamo originalno zbirateljsko kolekcijo mini figuric s certifikatom, ki so del 65. obletnice Smrkcev. Vse, kar morate storiti, je, da izpolnite prijavnico v članku.

Prisrčne in poučne vsebine, ki bodo navdušile najmlajše
Oto

Prisrčne in poučne vsebine, ki bodo navdušile najmlajše

S prihodom počitnic se otroci že nestrpno pripravljajo na nepozabno poletno dogodivščino na njihovem najljubšem programu OTO. In letos jim OTO prinaša prav posebno presenečenje! Poleg številnih priljubljenih vsebin se bo OTO v juniju prelevil v osveženo podobo, ki bo vsem družinskim članom pričarala še več zabave in smeha.

Ideje, kaj početi na počitnicah pri babici in dedku
Oto

Ideje, kaj početi na počitnicah pri babici in dedku

Bližajo se poletne počitnice in marsikateri otrok jih preživlja v družbi starih staršev. Na kakšen način lahko preživljate dragocen, skupen čas z vnuki, si preberite v spodnjih vrsticah. Za vas smo namreč pripravili nekaj super idej!

Dogodivščine, ki bodo otroke popeljale v svet neskončnega smeha
Oto

Dogodivščine, ki bodo otroke popeljale v svet neskončnega smeha

Bliža se tisti čas v letu, ko bodo otroci odvrgli šolske torbe za nekaj časa v kot in lahko preprosto uživali v prostem času. Za zabavo bodo poskrbeli na OTO, kjer pripravljajo novosti, ki bodo navdušile tiste z dobrim smislom za humor.

Oto

Prihaja leteči junak, ki ga zagotovo poznate

Peter Pan je vsem dobro poznani lik, ki že dolga leta navdušuje tako stare kot mlade. Je brezskrben, igriv in neustrašen, predvsem pa je poln energije in norih idej. V njegovi družbi vam prav gotovo nikoli ne bo dolgčas, saj vas bo popeljal v skrivnosten svet domišljije.

Prihaja leteči junak, ki ga zagotovo poznate
Arhiv člankov
Preverite razvoj otroka
Seznam porodnišnic
Vse slovenske porodnišnice na enem mestu
1

Ljubljana

3

Maribor

5

Kranj

7

Jesenice

9

Nova Gorica

11

Postojna

13

Izola

2

Novo mesto

4

Brežice

6

Trbovlje

8

Celje

10

Slovenj Gradec

12

Ptuj

14

Murska Sobota

Anketa + Arhiv
Ste že postavili božično drevo?
Varno božično drevesce: vodič za starše, kako poskrbeti za varne praznike
Varno božično drevesce: vodič za starše, kako poskrbeti za varne praznike
Kako velik bo vaš otrok?

Izračunajte, kako velik bo vaš otrok, ko odraste.

Upoštevajte, da je izračun velikosti le približen.

Datum poroda

Izračunajte, kdaj so vaši plodni dnevi in kdaj imate predvideni datum poroda.

Upoštevajte, da je izračunan datum poroda le približen.

E-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Bibaleze.si.

Prišlo je do napake.
Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.
Banka Slovenije znižala napoved gospodarske rasti na en odstotek
novice Banka Slovenije znižala napoved gospodarske rasti na en odstotek
Šok, solze, jeza in leto, ki ga družina Dončić nikoli ne bo pozabila
šport Šok, solze, jeza in leto, ki ga družina Dončić nikoli ne bo pozabila
Dubioza kolektiv z razprodanim koncertom zaključila Festival urbane kulture
popin Dubioza kolektiv z razprodanim koncertom zaključila Festival urbane kulture
Monika je hitro zaključila zgodbo s Petrom: Najlepše šele prihaja
tv oddaje Monika je hitro zaključila zgodbo s Petrom: Najlepše šele prihaja
To, kar počnete vsako noč, lahko uničuje vaše zdravje
Vizita.si To, kar počnete vsako noč, lahko uničuje vaše zdravje
Božična večerja: 5 hitrih jedi za gostitelje, ki nimajo časa
Okusno.je Božična večerja: 5 hitrih jedi za gostitelje, ki nimajo časa
Shujšal je za 77 kg, zdaj skrbi za svoje zdravje
Zadovoljna.si Shujšal je za 77 kg, zdaj skrbi za svoje zdravje
En objem je spremenil vse
Moskisvet.com En objem je spremenil vse
William in George nadaljujeta Dianino tradicijo
Bibaleze.si William in George nadaljujeta Dianino tradicijo
Tri stvari, ki jih lahko danes naredite za nižje račune za energijo
Cekin.si Tri stvari, ki jih lahko danes naredite za nižje račune za energijo
S tem bodo letošnji prazniki resnično nekaj posebnega
Dominvrt.si S tem bodo letošnji prazniki resnično nekaj posebnega
7 živil, ki imajo več beljakovin kot jajce
Vizita.si 7 živil, ki imajo več beljakovin kot jajce
Bibaleze
Bibaleze
SEKCIJE:

Novice Nosečnost Dojenček Malček Najstniki Za mami Očkov kotiček Družina in odnosi Prehrana Prosti čas
SLEDI NAM:
Bibaleze.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1329