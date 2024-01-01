V času Zelenega tedna bo na otroškem programu OTO na voljo posebna izbira risank, ki otroke poučujejo o pomembnih okoljskih temah.
Samo še nekaj dni nas loči od počitnic. Za starše, ki nimajo babic in dedkov pri roki, to predstavlja stres, saj je otroke težko animirati dva poletna meseca. Pa vendar obstaja rešitev, in sicer v obliki zabavnih in poučnih risank na priljubljenem programu OTO.
Ljubezen in spoštovanje do narave je pozitiven in nujen odnos do okolja in živih bitij. Povezuje nas z naravnim svetom in nas spominja na realnost: našo odvisnost od nje. Tokrat navajamo številne in pomembne razloge, zaradi katerih bi morali otroke že od majhnega učiti, kako skrbeti za naravo in okolje, pa tudi načine, kako lahko to storimo.
Mali tiger Danijel je animirana glasbena televizijska serija za otroke, stare od dve do štiri leta. Na priljubljenem otroškem programu OTO si jo boste lahko premierno ogledali v ponedeljek, 1. aprila, na sporedu pa bo nato vsak dan (od ponedeljka do nedelje) ob 18.45.
Navdušite svojo deklico s prisrčno lutko iz njene najljubše risanke Gabijina mačja hišica. Ljubko nagrado lahko osvojite tako, da sodelujete v naši nagradni igri. Vse, kar morate storiti, je to, da izpolnite spodnjo prijavnico.
Letošnji Teden otroka je namenjen otroški radovednosti. Poteka od 2. do 8. oktobra in nosi naslov "Zakaji in zatoji radovednosti". Zakaj je dobro spodbujati radovednost otroka in krepiti njegovo željo po znanju in raziskovanju, pa si preberite v tokratnem prispevku.
Sodelujte v super smrkastični nagradni igri, v kateri podarjamo originalno zbirateljsko kolekcijo mini figuric s certifikatom, ki so del 65. obletnice Smrkcev. Vse, kar morate storiti, je, da izpolnite prijavnico v članku.
S prihodom počitnic se otroci že nestrpno pripravljajo na nepozabno poletno dogodivščino na njihovem najljubšem programu OTO. In letos jim OTO prinaša prav posebno presenečenje! Poleg številnih priljubljenih vsebin se bo OTO v juniju prelevil v osveženo podobo, ki bo vsem družinskim članom pričarala še več zabave in smeha.
Bližajo se poletne počitnice in marsikateri otrok jih preživlja v družbi starih staršev. Na kakšen način lahko preživljate dragocen, skupen čas z vnuki, si preberite v spodnjih vrsticah. Za vas smo namreč pripravili nekaj super idej!
Bliža se tisti čas v letu, ko bodo otroci odvrgli šolske torbe za nekaj časa v kot in lahko preprosto uživali v prostem času. Za zabavo bodo poskrbeli na OTO, kjer pripravljajo novosti, ki bodo navdušile tiste z dobrim smislom za humor.
Peter Pan je vsem dobro poznani lik, ki že dolga leta navdušuje tako stare kot mlade. Je brezskrben, igriv in neustrašen, predvsem pa je poln energije in norih idej. V njegovi družbi vam prav gotovo nikoli ne bo dolgčas, saj vas bo popeljal v skrivnosten svet domišljije.
