Od gongov do porodnih afirmacij – tako je izgledal vikend, ki ga bodoče mamice niso želele zamuditi

Z vsakim novim začetkom pridejo tudi vprašanja, dvomi in pričakovanja. Prav tukaj je Hura! Nosečka ponudila tisto, kar bodoči starši najbolj potrebujejo: oporo, razumevanje in konkretne odgovore. Predavanja so odpirala teme o porodu, dojenju, odnosih in prvih mesecih z dojenčkom na topel, realen in zelo človeški način. Veliko pozornosti je pritegnilo tudi predavanje antropologa Dana Podjeda o ravnotežju med tehnologijo in bližino ter pomenu pogleda in dotika v času digitalne preobrazbe. Veliko zanimanja je bilo tudi za praktične vsebine: od izbire avtosedeža in vozička do baby handlinga, prve pomoči, hypnobirthinga, prehrane dojenčka, porodnih afirmacij in izdelave poporodnega načrta. Poseben pečat dogodku so dali še sprostitveni trenutki, kot je bila večerna zvočna kopel z gongi, ki je ustvarila pravi baby shower občutek. Babycentrov Baby Shower je ultimativna zmes znanja in praktičnih veščin za porod in starševstvo. To ni navadno izobraževanje, ampak priložnost, da združiš prijetno s koristnim, je povedala diplomirana babica Maja Koprivnikar.

icon-expand

Hura! Nosečka je tako znova dokazala, da Baby Center ni le destinacija za nakup vsega, kar potrebujemo za prihod novega družinskega člana, temveč predvsem močan steber podpore bodočim staršem. Če ste dogodek zamudili, nič hudega: številne strokovnjake lahko spremljate tudi v sklopu brezplačnih spletnih seminarjev Hura! Znanje, ki potekajo vsak drugi torek. Za dodatne ugodnosti pa je na voljo tudi aktualna knjižica Hura! Nosečka s kuponi in popusti za vse pomembne nakupe v času nosečnosti in prvih mesecev z dojenčkom.

icon-expand

O blagovni znamki Baby Center

Baby Center je zvest sopotnik staršev že več kot 30 let. Oblikovali so tri produktne linije – BC baby, BC play in BC style – in kupcem na pregleden način približali ponudbo, ki je na enem mestu ne boste našli nikjer drugje. Z veliko mero odgovornosti, izkušenj in strokovnosti se posvečajo celoviti ponudbi na enem mestu, poskrbijo za učinkovito ter skrbno svetovanje vse od časa nosečnosti pa do obdobja, ko otroci prestopijo prag zgodnjih najstniških let. Baby Center ostaja prva izbira otrok in staršev. Postavlja jih v osrčje svojega delovanja in z njimi tke zaupanja vredne vezi, vse od vesele novice, da prihaja dojenček, pa do priložnostnih nakupov, ko iščete darilo za rojstni dan. Brezplačni Klub Baby Center združuje že skoraj pol milijona uporabnikov, ki so deležni posebnih klubskih ugodnosti. Izkoristite jih lahko v kar 50 trgovinah Baby Center po Sloveniji ter v spletni trgovini babycenter.si.

icon-expand