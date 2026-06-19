Več kot pol milijona slovenskih očetov in vse pomembnejša vloga v družini

Po najnovejših demografskih ocenah v Sloveniji živi nekaj več kot 530.000 očetov. Čeprav številka sama po sebi veliko pove, statistika razkriva tudi številne zanimive trende, ki kažejo, da očetje danes prevzemajo vse bolj dejavno vlogo v življenju svojih otrok.

Očetje postajajo starejši

Eden od najbolj opaznih trendov zadnjih desetletij je naraščanje starosti staršev ob rojstvu otrok. Očetje otrok, rojenih leta 2024, so bili ob rojstvu v povprečju stari 33,8 leta, kar je skoraj tri leta več od mater. V primerjavi z letom 2009 se je povprečna starost očetov povečala za skoraj eno leto. Med očeti novorojenčkov je bilo leta 2024 le 47 mlajših od 20 let, kar predstavlja zgolj 0,3 odstotka vseh očetov. Na drugi strani pa je bilo že 14 odstotkov očetov starih 40 let ali več. Nekateri so bili ob rojstvu otroka celo starejši od 60 let.

icon-expand Očetje otrok, rojenih leta 2024, so bili ob rojstvu v povprečju stari 33,8 leta. FOTO: Adobe Stock

Prisotnost pri porodu postala skoraj samoumevna

Vloga očeta se danes ne začne šele po rojstvu otroka. Podatki kažejo, da so bili očetje leta 2024 prisotni pri kar 84 odstotkih porodov. Še posebej pogosto so bili navzoči pri rojstvu prvega otroka, kjer je delež dosegel 88 odstotkov. Primerjava s preteklostjo pokaže izjemno spremembo. Leta 1992 je bilo pri porodu navzočih manj kot deset odstotkov očetov, sredi devetdesetih let približno četrtina, do leta 2000 pa že več kot polovica. Danes je prisotnost očeta pri porodu za večino družin nekaj povsem običajnega.

Spreminjajo se tudi družinske oblike

Statistični podatki kažejo, da se spreminjajo tudi družinske skupnosti. Večina očetov še vedno živi z otroki in partnerko, vendar narašča tudi število očetov, ki sami skrbijo za svoje otroke. Leta 2021 je med očeti, ki so živeli z otroki, približno devet odstotkov predstavljalo družine, kjer je oče živel sam z otroki. Takšnih družin je danes bistveno več kot pred tremi desetletji.

icon-expand Podatki kažejo, da so bili očetje leta 2024 prisotni pri kar 84 odstotkih porodov. FOTO: Adobe Stock

Več kot statistika

Za številkami se skrivajo zgodbe očetov, ki vsak dan skrbijo za svoje otroke, jih spremljajo pri odraščanju, jim pomagajo pri prvih korakih in jih podpirajo na življenjski poti. Današnje očetovstvo je vse bolj povezano z aktivnim sodelovanjem pri vzgoji, čustveno podporo in prisotnostjo v vsakdanjem življenju družine. Dan očetov je zato priložnost, da se spomnimo, kako pomembna je vloga očeta pri oblikovanju družinskih vezi. Statistika kaže, da so slovenski očetje danes bolj vključeni v življenje svojih otrok kot kadar koli prej – in prav to je morda najlepša številka med vsemi.