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Nekdanji tekmovalec MasterChefa postal oče: Dva tedna prezgodaj se jim je pridružil Noah

S.B.
Novice 0
29. 10. 2026 09.55

V družini nekdanjega tekmovalca kuharskega šova MasterChef Slovenija Žige Škvorca vlada nepopisna sreča. S partnerico Anamarijo Klaužar sta se razveselila rojstva drugega otroka, ki sta mu nadela ime Noah. Veselo novico je Žiga sporočil na družbenih omrežjih, kjer je ob fotografiji novorojenčka zapisal, da se je njun sin odločil presenetiti družino in na svet prijokati kar dva tedna pred pričakovanim datumom.

MasterChef Slovenija
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"Nekdo se je odločil, da nam bo polepšal dneve kar dva tedna prej, kot smo pričakovali. Dobrodošel, naš Noah," je zapisal ob prisrčni fotografiji.

Za družino je to posebno obdobje, saj se je njuna hčerka Emily zdaj razveselila bratca, družina pa je postala štiričlanska.

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Žiga Škvorc se je gledalcem prikupil v MasterChefu

Žigo Škvorca smo spoznali v deveti sezoni kuharskega tekmovanja MasterChef Slovenija. V kuhinji je pokazal veliko kuharskega znanja, ustvarjalnosti in želje po učenju ter se prebil vse do tretjega mesta. Zmagala je Zala Pungeršič.

Žiga je po izobrazbi diplomirani multimedijski producent, ukvarja pa se tudi z animacijo in 3D-modeliranjem. V intervjuju za 24ur.com je razkril, da ga je v šov prijavila prav njegova partnerica Anamarija, ki mu je med pripravami na tekmovanje pomagala tudi v kuhinji.

Poleg kuhanja ga zanimajo številna druga področja, med drugim šah in plezanje. Gledalci so ga lahko spoznali kot tekmovalca, ki se rad uči novih stvari in se ne boji novih izzivov.

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Z Anamarijo sta se leta 2024 razveselila prvega otroka

Žiga in njegova partnerica Anamarija Klaužar sta maja 2024 razkrila, da pričakujeta prvega otroka. Anamarijo slovenska javnost pozna tudi kot pevko, saj je sodelovala v oddaji Nova zvezda Slovenije.

Oktobra istega leta sta se razveselila rojstva hčerke Emily. Novico sta javnosti sporočila nekoliko pozneje, ob fotografijah pa zapisala, da se je z njenim prihodom začelo najlepše poglavje njunega življenja.

Zdaj se je družina razveselila še sina Noaha. Veselo novico sta delila s svojimi sledilci, ki so se v komentarjih pridružili čestitkam in lepim željam.

Družina je postala štiričlanska

Prihod novega družinskega člana je za starše vedno posebno doživetje, še posebej, ko jih malček preseneti nekoliko prej, kot so načrtovali. Noah se je odločil, da bo družino razveselil dva tedna pred pričakovanim datumom, s svojim prihodom pa prinesel novo poglavje v življenje Žige, Anamarije in male Emily.

Novopečeni družini želimo veliko zdravja, nežnih trenutkov in čim več lepih skupnih spominov!

 

Žiga Škvorc MasterChef Slovenija Noah Anamarija Klaužar dojenček
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