Najstnik iz Hrastnika osvojil Avstralijo

17-letni Žiga Šeško velja za enega najobetavnejših mladih tenisačev pri nas. Uspeh v Melbournu pa predstavlja velik mejnik tako v njegovi karieri kot tudi v zgodovini slovenskega tenisa.

Mladi tenisač se je rodil in odraščal v Hrastniku. Njegov oče Dejan Šeško, nekdanji namizni tenisač, ga je že zelo zgodaj uvedel v tenis in pomembno zaznamoval njegovo športno pot.

Mladi tenisač je dijak Gimnazije Litija, kjer se šola na daljavo, da lahko usklajuje izobraževanje z napornim tekmovalnim in trenažnim procesom. Trenutno živi v Bordigheri v italijanski Liguriji, kjer trenira v priznanem teniškem centru pod vodstvom trenerja Riccarda Piattija.