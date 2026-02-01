Bibaleze.si
Najstnik iz Hrastnika osvojil Avstralijo

B.R.
Novice 0
01. 02. 2026 09.38

Slovenski tenis je dobil novega junaka. Žiga Šeško, 17-letni slovenski tenisač iz Hrastnika, je osvojil mladinski naslov na Odprtem prvenstvu Avstralije in s tem postal prvi Slovenec v zgodovini, ki je osvojil mladinski turnir za grand slam v posamični konkurenci.

Žiga Šeško je zmagovalec mladinskega turnirja odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu

17-letni Žiga Šeško velja za enega najobetavnejših mladih tenisačev pri nas. Uspeh v Melbournu pa predstavlja velik mejnik tako v njegovi karieri kot tudi v zgodovini slovenskega tenisa.

Mladi tenisač se je rodil in odraščal v Hrastniku. Njegov oče Dejan Šeško, nekdanji namizni tenisač, ga je že zelo zgodaj uvedel v tenis in pomembno zaznamoval njegovo športno pot.

Mladi tenisač je dijak Gimnazije Litija, kjer se šola na daljavo, da lahko usklajuje izobraževanje z napornim tekmovalnim in trenažnim procesom. Trenutno živi v Bordigheri v italijanski Liguriji, kjer trenira v priznanem teniškem centru pod vodstvom trenerja Riccarda Piattija.

Žiga Šeško slovenski tenis OP Avstralije mladinski turnir Grand Slam
