Zgodnji znaki laktozne intolerance pri otroku

Ste opazili, da se vaš malček po kozarcu toplega kakava večkrat zvija? Morda si mislite: "Saj to je le malo trebušnih krčev, kajne?" Lahko je, lahko pa je eden izmed prvih znakov, da otrokovo črevo ne more dobro prebaviti mlečnega sladkorja laktoze. V tem primeru je pametno poiskati pediatra gastroenterologa, ki bo odkril in zdravil pravi vzrok za nastanek teh neprijetnih simptomov.

Kaj se v otrokovem trebuščku pravzaprav dogaja

Kot že samo ime pove, je laktozna intoleranca stanje, pri katerem otrok ne more učinkovito prebaviti laktoze. Laktoza je naravni mlečni sladkor, ki se nahaja v mleku in mlečnih izdelkih. Da jo telo lahko prebavi, se mora v tankem črevesu tvoriti dovolj encima laktaze, ki ta sladkor razgradi. Če tega encima primanjkuje, bo laktoza neprebavljena potovala v debelo črevo, kjer jo bodo bakterije fermentirale in pri tem proizvajale pline ter druge snovi, ki dražijo črevesje ter povzročajo neprijetne simptome.

Prvi znaki, ki jih starši pogosto spregledajo

Znaki laktozne intolerance se pogosto spregledajo, ne zato, ker jih ni, temveč zato, ker so pogosto nespecifični in se ne pojavijo vedno takoj. Za razliko od alergij, se znaki laktozne intolerance običajno pojavijo 30 minut do nekaj ur po zaužitju mlečnih izdelkov. Poleg tega so znaki zelo splošni in jih starši pogosto pripišejo občutljivemu trebuščku ali prebavnim motnjam po preveč sladkarijah. Značilna je tudi nepredvidljivost simptomov, otrok bo enkrat mleko prenesel brez težav, spet drugič pa bodo težave prisotne, vendar bodo različno intezivne, odvisno od količine laktoze, vrste živila in trenutnega stanja črevesja. Nenazadnje otroci še ne znajo povedati kje točno jih boli in kako močno, zaradi tega znaki pogosto ostanejo neprepoznani ali podcenjeni. Prvi znaki laktozne intolerance, ki se pogosto spregledajo:

1. Boli jih trebušček.

2. Prisotni so krči.

3. Napenja jih.

4. Pojavi se driska ali tekoče blato.

5. Lahko jim se slabo, včasih pa celo bruhajo. Znaki se lahko pojavijo tudi, ko starši tega ne pričakujejo, torej ob uživanju živil, kjer je laktoza skrita, na primer v sladkih pecivih ali omakah.

Novorojenček, malček ali najstnik?

Laktozna intoleranca se pri novorojenčkih le redko pojavi, saj je mati narava poskrbela, da imajo novorojenčki in dojenčki običajno dovolj laktaze za prebavo materinega mleka ali mlečne formule. Pri tako majhnih se laktozna intoleranca običajno napačno zamenja za alergijo na mlečne beljakovine ali preprosto za še nezrel prebavni sistem. Najpogosteje se primarna laktozna intoleranca izrazi med 2. in 12. letom starosti, in sicer zato, ker se naravna proizvodnja laktaze postopoma zmanjšuje. Obstaja pa tudi sekundarna ali prehodna laktozna intoleranca, ki nastane kot posledica črevesnih okužb ali poškodb, npr. gastroenteritisa, celiakije, vnetja črevesja. Simptomi se lahko pojavijo kadarkoli po poškodbi črevesja in so običajno prehodni.

Laktozna intoleranca vs alergija na mlečne beljakovine

Čeprav se lahko simptomi obeh stanj na prvi pogled zdijo podobni, gre za dve popolnoma različni težavi. Pri laktozni intoleranci telo ne more prebaviti sladkorja laktoze, ker ne proizvaja dovolj encima laktaze. Pri alergiji pa telo mlečne beljakovine dojema kot tujek, na katerega je imunski sistem preobčutljiv, kar pomeni, da se nanj prekomerno odzove, čeprav same po sebi telesu niso nevarne. Alergija se razvije že pri dojenčkih, medtem ko se laktozna intoleranca običajno pojavi kasneje.

Laktozna intoleranca se najpogosteje kaže z napihnjenostjo, plini, bolečinami v trebuhu, krči in vodeno drisko. Alergije na mlečne beljakovine pa se najpogosteje izrazijo z bruhanjem, izpuščaji in krvavo drisko. V hujših primerih lahko nastopijo celo težave z dihanjem.

Kdaj k zdravniku?

Vsako intoleranco ali alergijo, ki se pojavi pri otroku je pametno ustrezno diagnosticirati in po potrebi voditi s strokovno pediatrično pomočjo. Znaki, ki nakazujejo, da je zdaj čas za obisk pediatra pa vključujejo:

- Ponavljajoče se prebavne težave, ki se pojavljajo na vsakotedenski ravni.

- Hudo drisko, ki vodi v dehidracijo. Otrok ima suhe ustnice, malo urinira ali se zdi zelo utrujen.

- Otrok počasi pridobiva na teži in počasi raste.

- V blatu se pojavi kri.

- Pride do težav z dihanjem, otekanja in izpuščajev.

- Simptomi vztrajajo kljub eliminaciji mlečnih izdelkov iz otrokove prehrane. Preprosto povedano, če torej simptomi motijo otrokovo vsakodnevno življenje, rast ali zdravje, je priporočljiv obisk pediatra.

Kje najdete dobrega pediatra gastroenterologa?