Že poznate najboljšo spletno trgovino z igračami - UNIKASHOP

P.R.
Novice 0
01. 12. 2025 00.15

UNIKASHOP je spletna trgovina podjetja UNIKATOY s široko ponudbo priljubljenih igrač, odličnimi popusti in bogato pustno ponudbo.

UNIKASHOP PR ČLANEK

Kot ena vodilnih slovenskih spletnih trgovin z igračami je UNIKASHOP (https://www.unikashop.si/) zanesljiva izbira za starše, otroke in vse ljubitelje kakovostne igre. Trgovina deluje pod okriljem podjetja UNIKATOY, ki je na domačem in mednarodnem trgu prisotno že več desetletij. Zaradi dolgoletnih izkušenj, premišljene ponudbe in stalnih inovacij je UNIKASHOP postal sinonim za široko izbiro, dostopne cene in hitro dostavo.

UNIKATOY – podjetje z zgodovino in vizijo

UNIKATOY je slovensko podjetje s 35-letno tradicijo v svetu igrač. V letih rasti se je podjetje preusmerilo tudi na razvoj lastnih linij, sodelovanje z mednarodnimi partnerji ter širitev na tuje trge. Danes je UNIKATOY prepoznana kot zaupanja vredna blagovna znamka, ki razume potrebe sodobnih otrok ter pričakovanja staršev.

UNIKASHOP kot uradna spletna trgovina podjetja UNIKATOY združuje vso to zgodovino, znanje in širino v uporabniku prijazno, pregledno in bogato spletno izkušnjo.

UNIKATOY je slovensko podjetje s 35-letno tradicijo v svetu igrač
UNIKATOY je slovensko podjetje s 35-letno tradicijo v svetu igračFOTO: Arhiv naročnika

Izjemna raznolikost najbolj priljubljenih igrač

V središču ponudbe so seveda vrhunske igrače UNIKATOY, ki vključujejo širok spekter izdelkov – od ustvarjalnih setov in igrač na baterije do športnih rekvizitov ter iger za najmlajše. Poleg lastne znamke pa ponujamo tudi številne svetovno priljubljene linije, ki se redno uvrščajo med najbolj iskane:

Gabby's Dollhouse - prisrčne igrače, ki otroke popeljejo v svet zabave in domišljije.

Smrkci - brezčasni junaki, ki navdušujejo več generacij.

Paw Patrol - nesporna uspešnica pri otrocih, ki obožujejo reševalne pasje junake.

Beep Boop - poučne igrače, ki spodbujajo učenje skozi igro.

Skrbno izbran asortiman temelji na kakovosti, varnosti in vrednosti, kar zagotavlja brezskrbno igro in zadovoljstvo kupcev.

Zakaj je igra tako pomembna?

Igra je ključna za razvoj otrok. Spodbuja logično razmišljanje, motorične spretnosti, socialno interakcijo in čustveni razvoj. Prek igre se otroci učijo reševanja problemov, sodelovanja in potrpežljivosti. Zato v UNIKASHOP-u ponujamo igrače, ki niso le zabavne, ampak imajo tudi dodano pedagoško vrednost. Naš cilj je, da s premišljeno izbiro pripomoremo h kakovostnemu razvoju otrok in hkrati omogočimo staršem lažjo odločitev pri nakupu.

Pust – eden naših ljubših običajev

UNIKASHOP ni le trgovina z igračami, krasijo jo tudi pustni kostumi. Ena naših največjih prednosti je široka ponudba pustnih kostumov in dodatkov. Vsako leto pripravimo izjemno bogato kolekcijo, ki vključuje klasične in popularne kostume za otroke in odrasle. Ne glede na to, ali iščete nekaj preprostega, zabavnega ali povsem izvirnega, je naša pustna ponudba oblikovana tako, da ustreza različnim okusom, starostim in proračunom.

Kostumi so izbrani z mislijo na udobje, s poudarjeno kakovostjo materialov in vzdržljivostjo, zato je preobrazba v najljubšega junaka ali lik lažja kot kdaj koli prej. Poleg kostumov ponujamo tudi dodatke, maske, ličila ter pester izbor pripomočkov.

UNIKASHOP ostaja prva izbira za vse, ki cenijo kakovost, veliko izbiro in konkurenčne cene. Z močno podporo, znanjem in izkušnjami podjetja UNIKATOY, bogato zgodovino in sodobnim pristopom k spletni prodaji si prizadevamo, da je nakupovanje preprosto, hitro in zanesljivo. Veseli smo vsakega obiska in verjamemo, da boste v naši ponudbi vedno našli nekaj, kar bo razveselilo vas ali vaše najmlajše.

Naročnik oglasne vsebine je UNIKASHOP

Igrače Unika Unikashop Otroci Darila Unikatoy
