9-letnik povzročil manjšo eksplozijo

B.R.
Novice 0
22. 01. 2026 12.07

Na Bavarskem je prišlo do nenavadnega incidenta, v katerega je bil vpleten devetletni deček. Namen njegove poteze je bil nedolžen – želel je prepričati mamo, da je bolan – a posledice so bile nepričakovane, saj je prišlo do eksplozije v pečici.

otrok

Kot so poročali nemški mediji, vključno s portalom Stern, je deček želel dokazati, da ima vročino, in je v segreto pečico položil telesni termometer, ki ni namenjen visokim temperaturam.

Naivna poteza z resnimi posledicami

Ker termometer ni zdržal vročine približno 200 C, je v pečici eksplodiral. Steklo naprave se je zlomilo, pri tem pa se je sprostilo tudi živo srebro, ki ga termometer vsebuje, kar predstavlja nevarnost za zdravje, če pride v stik z živili ali se vdihne. Na srečo ni prišlo do poškodb – ne dečka ne drugih članov družine.

Posredovali gasilci in policija

Na kraj dogodka so prispeli gasilci in policija. Pečica je bila zaradi kontaminacije z živim srebrom neprimerna za nadaljnjo uporabo, zato jo bo treba zamenjati ali očistiti po navodilih strokovnjakov. Policijski predstavniki so pojasnili, da je šlo za otroško radovednost, ki pa je lahko privedla do resnejših posledic, če bi kdo bil v bližini razbitin ali kontaminiranega območja. Nemški medij Welt je še zapisal, da je dogodek opozorilo, kako hitro se lahko nedolžen poskus konča nevarno.

Nasveti za varno uporabo naprav v gospodinjstvu in kuhinji

Dogodek jasno kaže, da je radovednost otrok treba usmeriti na varen način. Nemški strokovnjaki in gasilci priporočajo naslednje ukrepe:

Ločite otroški prostor od nevarnih aparatov

Otroci naj nimajo dostopa do pečic, kuhalnih plošč, mikrovalovnih pečic in drugih vročih naprav brez nadzora. Uporabite varnostne zapore na pečicah ali omaricah z nevarnimi pripomočki.

Shranjujte nevarne predmete zunaj dosega otrok

Termometri, kemikalije, noži, steklene merilne naprave in težke kuhinjske naprave naj bodo vedno zunaj dosega otrok.

Poučite otroke o nevarnosti vročine

Otrokom pojasnite, da so pečice in kuhalne plošče izjemno vroče in lahko povzročijo hude opekline ali eksplozije.

Varnostne navade pri uporabi pečice in mikrovalovke

Naučite otroke, da nikoli ne postavljajo kovinskih ali steklenih predmetov, ki niso namenjeni visokim temperaturam, v pečico. Redno preverjajte in čistite pečico, da preprečite kontaminacijo ali požar.

Ukrepi po nesrečah

Če pride do razlitja živega srebra ali drugih nevarnih snovi, naj otroci in hišni ljubljenčki ostanejo zunaj prostora. Prostor je treba prezračiti, ostanke pa odstraniti po navodilih strokovnjakov ali gasilcev.

12-letna hčerka Baldwina sprožila val kritik

