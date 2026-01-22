9-letnik povzročil manjšo eksplozijo

Kot so poročali nemški mediji, vključno s portalom Stern , je deček želel dokazati, da ima vročino, in je v segreto pečico položil telesni termometer, ki ni namenjen visokim temperaturam.

Ker termometer ni zdržal vročine približno 200 C, je v pečici eksplodiral. Steklo naprave se je zlomilo, pri tem pa se je sprostilo tudi živo srebro, ki ga termometer vsebuje, kar predstavlja nevarnost za zdravje, če pride v stik z živili ali se vdihne. Na srečo ni prišlo do poškodb – ne dečka ne drugih članov družine.

Na kraj dogodka so prispeli gasilci in policija. Pečica je bila zaradi kontaminacije z živim srebrom neprimerna za nadaljnjo uporabo, zato jo bo treba zamenjati ali očistiti po navodilih strokovnjakov. Policijski predstavniki so pojasnili, da je šlo za otroško radovednost, ki pa je lahko privedla do resnejših posledic, če bi kdo bil v bližini razbitin ali kontaminiranega območja. Nemški medij Welt je še zapisal, da je dogodek opozorilo, kako hitro se lahko nedolžen poskus konča nevarno.

Dogodek jasno kaže, da je radovednost otrok treba usmeriti na varen način. Nemški strokovnjaki in gasilci priporočajo naslednje ukrepe:

Ločite otroški prostor od nevarnih aparatov

Otroci naj nimajo dostopa do pečic, kuhalnih plošč, mikrovalovnih pečic in drugih vročih naprav brez nadzora. Uporabite varnostne zapore na pečicah ali omaricah z nevarnimi pripomočki.

Shranjujte nevarne predmete zunaj dosega otrok

Termometri, kemikalije, noži, steklene merilne naprave in težke kuhinjske naprave naj bodo vedno zunaj dosega otrok.

Poučite otroke o nevarnosti vročine

Otrokom pojasnite, da so pečice in kuhalne plošče izjemno vroče in lahko povzročijo hude opekline ali eksplozije.

Varnostne navade pri uporabi pečice in mikrovalovke

Naučite otroke, da nikoli ne postavljajo kovinskih ali steklenih predmetov, ki niso namenjeni visokim temperaturam, v pečico. Redno preverjajte in čistite pečico, da preprečite kontaminacijo ali požar.