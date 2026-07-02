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Zapustili so Anglijo in se z otroki preselili na Bali: danes skoraj ne prižgejo televizije

L.G.
Novice 0
02. 07. 2026 04.00

Medtem ko številne družine usklajujejo službo, šolske obveznosti, treninge in nenehno hitenje, se nekateri starši odločijo za povsem drugačno pot. Prav to sta storila tudi Britanca Lucy in Paul, ki sta z otroki zapustila ustaljeno življenje v Angliji ter se preselila na indonezijski otok Bali.

Britanska družina Richardson

Njuna zgodba ni zanimiva le zaradi eksotične lokacije, ampak predvsem zaradi vprašanja, ki si ga zastavlja vedno več staršev: Ali lahko otroci odraščajo počasneje, bolj povezani z naravo in z manj zasloni?

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Od hiše v Angliji do odprte vile sredi džungle

Družina je prodala oziroma oddala svoj dom v Angliji in se preselila na Bali, kjer danes živi v tradicionalni vili brez klasičnih oken in vrat. Dnevni prostor se odpira neposredno na vrt, bazen in tropsko okolico.

Po besedah mame Lucy je bila selitev predvsem odgovor na občutek, da družinsko življenje postaja preveč ujeto v rutino službe, obveznosti in nenehnega stresa.

Čeprav se takšno bivanje marsikomu zdi nenavadno, družina pravi, da so se odprtemu načinu življenja hitro prilagodili. Večino dneva preživijo zunaj, otroci pa se igrajo na vrtu, raziskujejo naravo in veliko manj časa preživijo pred zasloni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zakaj strokovnjaki podpirajo več časa na prostem?

Zgodba britanske družine sovpada z ugotovitvami številnih strokovnjakov. UNICEF opozarja, da današnji otroci preživijo manj časa na prostem kot katerakoli generacija pred njimi, čeprav raziskave kažejo, da igra v naravi pozitivno vpliva na telesno zdravje, socialne veščine, koncentracijo in čustveno počutje otrok.

Po podatkih UNICEF-a so otroci, ki več časa preživijo zunaj, tudi bolj telesno aktivni, kar prispeva k zdravemu razvoju in zmanjšuje posledice sedečega načina življenja.

Podobno poudarja tudi UNESCO, kjer navajajo, da zunanja igra spodbuja samostojnost, ustvarjalnost, reševanje problemov in razvoj socialnih spretnosti.

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Bali je postal magnet za družine

Čeprav ga mnogi poznajo predvsem kot destinacijo za digitalne nomade, na Baliju danes živi vse več družin z otroki. Razlogi so podobni: počasnejši tempo življenja, toplo podnebje skozi vse leto, veliko dejavnosti na prostem in močna mednarodna skupnost družin.

Številne družine poročajo, da otroci tam več časa preživijo na plažah, v naravi in v družbi vrstnikov ter manj pred telefoni in televizijo

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ni vse samo idilično

Seveda življenje v tropskem raju ni brez izzivov. Kot piše Worldly Tribe, se poleg oddaljenosti od doma družine soočajo tudi z drugačnim šolskim sistemom, prometom, tropskim podnebjem in množico živali, ki jih v Evropi običajno ne srečamo v domačem okolju.

Lucy priznava, da so bili komarji, kuščarji in druge živali sprva precejšen šok. Danes pa jih jemljejo kot del vsakdana.

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Bi bili otroci srečnejši z manj obveznostmi?

Seveda selitev na drugi konec sveta ni rešitev za vsako družino. Vendar zgodba britanskih staršev odpira zanimivo vprašanje: ali otroci res potrebujejo še eno dejavnost, še en trening in še en krožek, ali pa bi jim včasih koristilo predvsem več prostega časa za igro, raziskovanje in dolgčas?

Kot piše UNICEF ter Children in Nature, se strokovnjaki vse bolj strinjajo, da prav neorganizirana igra na prostem otrokom omogoča razvoj pomembnih življenjskih veščin, ki jih strukturirane aktivnosti pogosto ne morejo nadomestiti.

Vir: Profimedia, UNICEF, UNESCO

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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