Nekoč je bil eden od otrok na koloniji, danes se je vrnil s posebno gesto

"Pred več kot 15 leti sem bil tukaj jaz eden izmed otrok. Tokrat sem se vrnil, da presenetim njih," je ob posnetku zapisal Žan in ob tem dodal srce. V videu je razkril, da se odpravlja na kraj, kjer ni bil že več kot 15 let, vendar mu ogromno pomeni. Prav tam je namreč kot osemletni deček prvič videl morje. Udeležil se je letovanja oziroma kolonije, ki mu je ostala v zelo lepem spominu.

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Takrat otrok, danes njihov gost

Tokrat se je v isti kraj vrnil z drugačno vlogo. Tam so bili otroci, ki se udeležujejo letovanja v okviru programa Zveze prijateljev mladine Slovenije, Žan pa jih je presenetil s koncertom. Lepo gesto je pospremil s hvaležnostjo Zvezi prijateljev mladine Slovenije, ki otrokom omogoča počitnice, druženje in izkušnje, ki bi jim bile sicer morda nedosegljive. "Hvala @zpmslovenije, ker se vsako leto trudite in otrokom ustvarjate lepše poletne dni. Vesel sem, da sem lahko tudi jaz postal majhen delček te čudovite zgodbe," je zapisal.

icon-expand Žan Serčič FOTO: Miro Majcen

Morje je prvič videl prav na letovanju

Žan je letos postal ambasador programa Pomežik soncu, ki otrokom iz socialno šibkejših okolij omogoča brezplačne počitnice. Na ZPMS so ob njegovi predstavitvi izpostavili prav njegovo osebno izkušnjo. "Sam sem morje prvič doživel z letovanjem preko Rdečega križa Slovenije in še danes so to eni izmed mojih najljubših spominov na poletja v otroštvu," je povedal. Program Pomežik soncu otrokom ne omogoča le nekaj dni ob morju, temveč tudi druženje z vrstniki, nova prijateljstva, samostojnost in spomine, ki jih bodo lahko odnesli s seboj domov. ZPMS je leta 2025 v okviru programa omogočila brezplačno letovanje 1.880 otrokom.

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