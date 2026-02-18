Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Zala Djuric naj bi postala mamica

Bibaleze.si
Novice 0
18. 02. 2026 15.47

Slovenska igralka in ustvarjalka Zala Djuric naj bi postala mamica deklici. Novica naj bi prišla iz njenega bližnjega kroga, kjer so potrdili, da je igralka že rodila in da se dobro počuti.

Zala Djuric

24ur.com poroča, da je Zala Djuric, ki prihaja iz priznane umetniške družine, že dobila svojega prvega otroka. Čeprav sama novice še ni javno komentirala, naj bi rojstvo potrdili ljudje, ki so ji blizu. Igralka naj bi se trenutno posvečala predvsem družini in prvim tednom materinstva, ki jih želi ohraniti stran od oči javnosti. Prvi je novico spooročil žurnal24

Djuriceva je v zadnjih letih ustvarjala tako v gledališču kot na televiziji, hkrati pa se je preizkusila tudi v pisanju in režiji. Njena kariera je v vzponu, a kot navaja 24ur.com, naj bi si zdaj vzela čas za mirnejše obdobje in nove življenjske obveznosti.

Zala Djurić
Zala DjurićFOTO: POP TV

V javnosti je Zala znana kot nekdo, ki redko razkriva podrobnosti iz zasebnega življenja, zato tudi tokrat ni presenetljivo, da informacij o rojstvu ni delila sama. Kljub temu je novica hitro zaokrožila med oboževalci in v medijih, kjer so ji številni že čestitali za novo življenjsko poglavje.

V uredništvu Bibaleze.si ji izrekamo iskrene čestitke. 

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Zala Djurić rojstvo otroka igralska kariera materinstvo zasebno življenje
Prejšnji članek
Novice

Starševstvo v digitalni dobi: učinki na generacijo Alfa

Naslednji članek
Novice

To otroci odnesejo v odraslost

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1522