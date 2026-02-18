Zala Djuric naj bi postala mamica

24ur.com poroča, da je Zala Djuric, ki prihaja iz priznane umetniške družine, že dobila svojega prvega otroka. Čeprav sama novice še ni javno komentirala, naj bi rojstvo potrdili ljudje, ki so ji blizu. Igralka naj bi se trenutno posvečala predvsem družini in prvim tednom materinstva, ki jih želi ohraniti stran od oči javnosti. Prvi je novico spooročil žurnal24.

Djuriceva je v zadnjih letih ustvarjala tako v gledališču kot na televiziji, hkrati pa se je preizkusila tudi v pisanju in režiji. Njena kariera je v vzponu, a kot navaja 24ur.com, naj bi si zdaj vzela čas za mirnejše obdobje in nove življenjske obveznosti.