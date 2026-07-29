Zakaj starši v otroške posteljice polagajo velike melone?

Na prvi pogled je videti nadvse prikupno. Dojenček mirno spi, ob njem pa leži velika zelena melona, skoraj tako velika kot on sam. Fotografije in videoposnetki, ki prihajajo predvsem iz Kitajske, so v zadnjih tednih preplavili družbena omrežja in navdušili milijone ljudi. Toda za simpatičnimi prizori se skriva vprašanje, ki ga zastavljajo številni starši ali gre za učinkovito pomoč pri poletni vročini ali za trend, ki ni najbolj varen?

Zakaj ravno zimska melona?

Ne gre za običajno lubenico, temveč za tako imenovano zimsko melono oziroma voščeno bučo (winter melon, wax gourd). Ta vsebuje približno 95 odstotkov vode, zato ostane dlje časa hladna in lahko začasno absorbira telesno toploto. Zaradi tega jo v nekaterih delih Azije že stoletja uporabljajo kot naravno pomoč pri hlajenju telesa v vročih poletnih mesecih. Tradicionalna kitajska medicina ji pripisuje tudi hladilne lastnosti. Prav zaradi tega starši v času vročinskih valov melono položijo ob otroka, da bi mu bilo med počitkom prijetneje. Trend se je letos razširil po družbenih omrežjih in hitro postal viralen.

icon-expand Zimska melona vsebuje 95 odstotkov vode. FOTO: Adobe Stock

Je to res učinkovito?

Čeprav lahko hladna površina velike melone za kratek čas daje občutek prijetne svežine, ni znanstvenih raziskav, ki bi dokazovale, da gre za priporočljiv ali posebej učinkovit način hlajenja dojenčkov. Gre predvsem za tradicionalno prakso in izkušnje posameznikov, ne pa za medicinsko priporočilo.

Strokovnjaki opozarjajo na varnost

Veliko pomembnejše od vprašanja, ali melona res hladi, je vprašanje varnega spanja. Priporočila ameriških zdravstvenih ustanov in pediatrov so jasna: v dojenčkovi posteljici ne sme biti nobenih predmetov, ki bi lahko predstavljali tveganje za zadušitev ali ovirali dihanje. Med spanjem naj bo v posteljici le čvrsta vzmetnica in napeta rjuha. Blazine, odeje, plišaste igrače, spalni gnezdeci, različni pripomočki in tudi večji predmeti ne sodijo v otroško posteljico. Če bi se dojenček med spanjem obrnil proti veliki meloni ali bi se predmet premaknil, bi lahko to predstavljalo nepotrebno tveganje, zlasti pri najmlajših dojenčkih.

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Kako varno pomagati dojenčku med vročino?

Pediatri svetujejo nekaj precej varnejših načinov za lajšanje poletne vročine: - prostor zračite zgodaj zjutraj in pozno zvečer, - temperaturo v prostoru vzdržujte prijetno, po možnosti okoli 20–22 C, - dojenčka oblecite v lahka bombažna oblačila, - ponudite dovolj tekočine oziroma pogosteje dojite, - otroka vedno položite spat na hrbet na ravno in čvrsto ležišče brez dodatnih predmetov.

Prisrčen prizor ni vedno tudi dobra ideja