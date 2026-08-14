Zakaj so prve finančne izkušnje otrok pomembne?

V OTP banki zato otrokom ponujajo bančni račun v sklopu paketa za mlade, brez mesečnih stroškov vodenja paketa. Paket raste skupaj z otrokom, na poti pa se mu glede na starost samodejno odklepajo dodatne možnosti - od otroštva do študija in prvih kariernih korakov. Otroci in mladi prve finančne izkušnje najlažje usvajajo postopoma in skozi vsakodnevne situacije. Debetna kartica z njihovim imenom in številnimi ugodnostmi, prvi samostojni nakupi in spremljanje porabe ter varnostno SMS obveščanje – vse to jim pomaga razumeti vrednost denarja ter povezavo med odločitvami in posledicami. Z odraščanjem se širijo tudi njihove potrebe. Žepnini se lahko pridružijo štipendija in plačila za študentsko delo, z njimi pa večja odgovornost pri upravljanju denarja. Zato so jim na voljo tudi mobilna banka, Flik in digitalne denarnice, ki omogočajo hitro in enostavno plačevanje in so vedno pri roki. Pomemben del te poti sta tudi finančna varnost in varčevanje. Ker se cilji mladih z leti spreminjajo, jim OTP banka z vključenim letnim nadomestilom za trgovalni račun in 100 % popustom na vstopne stroške oziroma distribucijsko provizijo za vplačila v vzajemne sklade v ponudbi banke* odpira pot od osnovnega varčevanja do naprednejših naložbenih možnosti.

Za otroka: samostojnost

Pravi prvi samostojni račun, kartica z lastnim imenom in digitalna orodja, ki mu pomagajo pri učenju upravljanja vsakodnevnih izdatkov, prejemanju žepnine, varnem plačevanju in začetku varčevanja za njegove želje.

Za starša: zaupanje in mirnost

Starš lahko otroka uvede v svet denarja na varen, strukturiran in stroškovno premišljen način prek brezplačnih paketov za mlade ter bančne poti, ki raste skupaj z družino.

Podpora staršem pri prvih finančnih odločitvah otrok

Starši ohranjajo pomembno vlogo pri prvih finančnih korakih otrok. Njihova podpora in pogovor otroku pomagata, da denar razume ne le kot sredstvo za porabo, temveč tudi kot odgovornost. OTP banka to učenje dopolnjuje z rešitvami za mlade, kot banka pa so se zavezali tudi k širšim aktivnostim na področju finančnega opismenjevanja mladih. V lokalnem okolju gradijo partnerstva z vrtci in šolami ter jim pomagajo pri izobraževanju otrok o odgovornem upravljanju z denarjem. Samostojne izkušnje so pri tem najmočnejši učitelj. Ko mladi začnejo samostojno prejemati in uporabljati denar, postanejo njihove odločitve bolj oprijemljive, učenje pa bolj življenjsko. Paketi za mlade so brez mesečnega nadomestila za vodenje paketa, zato družinam omogočajo stroškovno premišljeno odločitev, s katero otrokom pomagajo pri preprostem in preglednem upravljanju lastnega denarja.

Paketi za mlade OTP banke so prilagojeni različnim življenjskim obdobjem, zato lahko otroci z njimi postopoma razvijajo več samostojnosti, odgovornosti in zaupanja vase pri upravljanju denarja.

Paket Ježek je namenjen otrokom do 14 let in predstavlja varen uvod v svet denarja ob podpori staršev. V najzgodnejših obdobjih staršem omogoča shranjevanje denarja, ki ga otroci prejmejo ob krstu, godu, rojstnem dnevu ali drugi priložnosti. Je tudi odgovor na vprašanje, kje hraniti del otroškega dodatka, ki ga starši želijo shraniti za pozneje. Poleg varčevanja za otroka omogoča paket tudi plemenitenje teh prihrankov. Pozneje, lahko že ob otrokovem vstopu v šolo, otrokom omogoča prve izkušnje s plačilno kartico, učenje odgovornega ravnanja z denarjem in postopno oblikovanje njihovih varčevalnih navad. Paket Superstar je namenjen najstnikom od 15. do 17. leta, ko želja po samostojnosti postaja vse izrazitejša. Omogoča uporabo digitalnih rešitev, vsakodnevna plačila, spremljane porabe in bolj samostojno upravljanje denarja. Paket Vizija je pripravljen za mlade od 18. do 27. leta, ki vstopajo v obdobje študija, študentskega dela in večje osebne odgovornosti. Omogoča preprosto upravljanje vsakdanjih financ ter možnost osnovnega limita v višini 400 evrov. Poleg bančnih rešitev lahko v OTP banki izkoristite dodatno ponudbo za boljšo varnost vaših otrok z nezgodnim zavarovanjem Varen Junior, prav tako pa lahko zavarujete tudi njihovo bančno kartico. V OTP banki verjamejo, da se finančna samozavest začne graditi zgodaj. Njihova ponudba za mlade zato združuje vsakodnevno bančništvo, digitalne rešitve, varčevalne in naložbene možnosti ter ugodnosti za različna življenjska obdobja. Do konca avgusta lahko nove stranke, ki sklenejo Paket Superstar ali Paket Vizija, sodelujejo tudi v posebni nagradni igri za iPhone 17 Pro. Več informacij o bančni ponudbi za mlade je na voljo na spletni strani OTP banke.

To je tržno sporočilo OTP banke.