Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Vsi so opazili isto: otrok Kate in Williama ni bilo nikjer

N. Č.
Novice 0
10. 11. 2026 08.13

Čeprav sta se princ William in Kate Middleton udeležila ene najpomembnejših kraljevih slovesnosti v letu, so mnogi opazili, da njunih treh otrok tam ni bilo. George, Charlotte in Louis so pomemben dogodek izpustili. Preverite, zakaj.

Princ George (11), princesa Charlotte (9) in princ Louis (6)
Izberite Bibaleze.si za svoj prednostni vir na Google.

Medtem ko so se na tradicionalni slovesnosti ob dnevu spomina (Remembrance Sunday) zbrali številni člani britanske kraljeve družine, so številni opazili odsotnost treh otrok princa Williama in princese Kate. Princ George, princesa Charlotte in princ Louis namreč tudi letos niso spremljali svojih staršev na enem najpomembnejših dogodkov kraljevega koledarja.

Kate Middleton znova v pomembni vlogi: ob kraljici Camili pritegnila vse poglede
Preberi še
Kate Middleton znova v pomembni vlogi: ob kraljici Camili pritegnila vse poglede

Slovesnost, namenjena spominu na padle vojake

Na letošnji slovesnosti pri spomeniku Cenotaph v Londonu so se poklonili padlim vojakom Združenega kraljestva in držav Commonwealtha. Dogodka so se udeležili kralj Charles III., kraljica Camilla, princ William, Kate Middleton, princesa Anne ter drugi vidni člani kraljeve družine.

Marsikdo pa je pogrešal mlajšo generacijo Walesovih, ki sicer pogosto sodeluje na pomembnih kraljevih dogodkih, kot sta parada Trooping the Colour ali božična maša v Sandringhamu.

Kraljica Camilla in Kate Middleton na dogodku Remembrance Sunday.
Kraljica Camilla in Kate Middleton na dogodku Remembrance Sunday.FOTO: Profimedia

Razlog je predvsem narava dogodka

Kot poroča revija People, naj bi bil glavni razlog za odsotnost otrok predvsem izjemno slovesen in resen značaj dogodka. Gre za eno najbolj ganljivih in formalnih kraljevih obveznosti, zato se je mlajši člani kraljeve družine običajno začnejo udeleževati šele v poznejših letih.

Zanimivo je, da se tudi njun oče, princ William, slovesnosti ni udeležil kot otrok. Prvič je na dogodku sodeloval leta 2004, ko je bil star 22 let. Takrat je slovesnost spremljal z balkona, šele nekaj let pozneje pa je kot vojaški častnik prvič položil venec v spomin na padle vojake.

Pri 13 letih prestopil prag šole, ki jo je obiskoval tudi princ William
Preberi še
Pri 13 letih prestopil prag šole, ki jo je obiskoval tudi princ William

George je že naredil prvi korak

Čeprav se George, Charlotte in Louis še niso udeležili osrednje spominske slovesnosti, je najstarejši sin princa Williama in princese Kate lani že doživel pomemben mejnik. Takrat se je skupaj z mamo udeležil festivala spomina (Festival of Remembrance) v londonski dvorani Royal Albert Hall, ki tradicionalno poteka dan pred Remembrance Sunday, piše People.

Princ George
Princ GeorgeFOTO: Profimedia

William in Kate želita otrokom omogočiti čim bolj običajno otroštvo

Po poročanju kraljevih poznavalcev si princ William in Kate Middleton prizadevata, da bi njihovi otroci odraščali čim bolj običajno ter se kraljevih dolžnosti lotevali postopoma. Tako naj bi večji poudarek trenutno namenjali šoli, družinskemu življenju in otroštvu, medtem ko jih bodo v zahtevnejše javne obveznosti vključevali šele, ko bodo starejši.

Na tribunah sta kljub dežju navijala za najljubši klub
Preberi še
Na tribunah sta kljub dežju navijala za najljubši klub

Za zdaj tako ostaja jasno, da bodo kraljevi oboževalci na prvo udeležbo princese Charlotte in princa Louisa na tej pomembni slovesnosti morali počakati še nekaj let.

Vir: people.com

Kate Middleton princ William kraljeva družina kraljevi otroci dan spomina george
Prejšnji članek
Novice

Več kot 15 let ljubezni, zdaj pa prihaja dojenček

Naslednji članek
Svet slavnih

Ko otroci nagajajo, jih okara kar Pennywise: Priznal, kaj počne doma

Zadovoljna.si To je razlog, da je otroci niso obiskali v bolnišnici
Bibaleze.si Tako Meghan Markle in princ Harry vzgajata svoja otroka
24ur.com Kronanje kralja Karla III. se bliža, nastopajočih še niso uspeli dobiti
Bibaleze.si Kam je izginil mali George? Sin princa Williama in Kate je skoraj že višji od mame
Bibaleze.si Prisrčen vzdevek, ki ga je mama Kate izbrala za princa Louisa
Bibaleze.si Princ Louis spet ukradel šov: splet navdušen nad njegovo nagajivo gesto
Cekin.si Bo princ William res tako ogrozil princa Louisa in princeso Charlotte?
Priporoča
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 2014