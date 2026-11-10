Vsi so opazili isto: otrok Kate in Williama ni bilo nikjer

Medtem ko so se na tradicionalni slovesnosti ob dnevu spomina (Remembrance Sunday) zbrali številni člani britanske kraljeve družine, so številni opazili odsotnost treh otrok princa Williama in princese Kate. Princ George, princesa Charlotte in princ Louis namreč tudi letos niso spremljali svojih staršev na enem najpomembnejših dogodkov kraljevega koledarja.

Slovesnost, namenjena spominu na padle vojake

Na letošnji slovesnosti pri spomeniku Cenotaph v Londonu so se poklonili padlim vojakom Združenega kraljestva in držav Commonwealtha. Dogodka so se udeležili kralj Charles III., kraljica Camilla, princ William, Kate Middleton, princesa Anne ter drugi vidni člani kraljeve družine. Marsikdo pa je pogrešal mlajšo generacijo Walesovih, ki sicer pogosto sodeluje na pomembnih kraljevih dogodkih, kot sta parada Trooping the Colour ali božična maša v Sandringhamu.

icon-expand Kraljica Camilla in Kate Middleton na dogodku Remembrance Sunday. FOTO: Profimedia

Razlog je predvsem narava dogodka

Kot poroča revija People, naj bi bil glavni razlog za odsotnost otrok predvsem izjemno slovesen in resen značaj dogodka. Gre za eno najbolj ganljivih in formalnih kraljevih obveznosti, zato se je mlajši člani kraljeve družine običajno začnejo udeleževati šele v poznejših letih. Zanimivo je, da se tudi njun oče, princ William, slovesnosti ni udeležil kot otrok. Prvič je na dogodku sodeloval leta 2004, ko je bil star 22 let. Takrat je slovesnost spremljal z balkona, šele nekaj let pozneje pa je kot vojaški častnik prvič položil venec v spomin na padle vojake.

George je že naredil prvi korak

Čeprav se George, Charlotte in Louis še niso udeležili osrednje spominske slovesnosti, je najstarejši sin princa Williama in princese Kate lani že doživel pomemben mejnik. Takrat se je skupaj z mamo udeležil festivala spomina (Festival of Remembrance) v londonski dvorani Royal Albert Hall, ki tradicionalno poteka dan pred Remembrance Sunday, piše People.

icon-expand Princ George FOTO: Profimedia

William in Kate želita otrokom omogočiti čim bolj običajno otroštvo

Po poročanju kraljevih poznavalcev si princ William in Kate Middleton prizadevata, da bi njihovi otroci odraščali čim bolj običajno ter se kraljevih dolžnosti lotevali postopoma. Tako naj bi večji poudarek trenutno namenjali šoli, družinskemu življenju in otroštvu, medtem ko jih bodo v zahtevnejše javne obveznosti vključevali šele, ko bodo starejši.

Za zdaj tako ostaja jasno, da bodo kraljevi oboževalci na prvo udeležbo princese Charlotte in princa Louisa na tej pomembni slovesnosti morali počakati še nekaj let.