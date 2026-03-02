Zajemi sapo in skoči v morsko pustolovščino v Supernovi Ljubljana Šiška

Vsako soboto ob 10. uri se nakupovalno središče spremeni v prizorišče morskih dogodivščin. Brez potapljaške opreme, a z veliko domišljije.
Šest sobot, šest morskih zgodb
Program je zasnovan tako, da združuje gledališke in lutkovne predstave, animacije, ustvarjalne delavnice ter interaktivne kotičke, kjer otroci niso le gledalci, ampak del zgodbe.
Sobotni morski koledar prinaša:
- 7. marec – Podvodni cirkus
Cirkuška predstava z obiskom morske deklice in princa ter ustvarjalnice.
- 14. marec – Morske dogodivščine
Lutkovna predstava, XXL družabne igre, morske ustvarjalnice in frizerski kotiček.
- 21. marec – Podvodna čarovnija
Čarovniška predstava, animacije z napihljivimi živalmi in glitter tatuji.
- 28. marec – Častna gusarska
Gledališka predstava, animacije, ustvarjalnice in poslikava obraza.
- 11. april – Gusarska dežela čistih voda
Igrana predstava z interaktivnimi animacijskimi kotički.
- 18. april – Ribič Pepe
Glasbeno obarvana interaktivna predstava in ustvarjalne delavnice.
Zbirateljski izziv za male raziskovalce
Posebnost letošnjega sklopa je tudi zabaven zbirateljski izziv. Ob vsakem obisku otroci prejmejo del sestavljanke. Paket puzzle, ki se skozi vseh šest srečanj sestavi v veliko podobo Podvodnega sveta. Bo vašemu malčku uspelo zbrati vse koščke?
Sobotni ritual, ki diši po morju
Podvodni svet je predstava in hkrati ideja za sproščeno družinsko dopoldne. Otroci ustvarjajo, raziskujejo in se zabavajo, starši pa si lahko vzamejo trenutek zase, ali pa se preprosto prepustijo otroškemu navdušenju. Vstop na vse dogodke je brezplačen, vsaka sobota pa prinaša tudi presenečenja in darila za obiskovalce.
Če iščete razlog, da v soboto zavijete v Supernovo Ljubljana Šiška, ki diši po morju, gusarjih in otroškem smehu, je Podvodni svet odlična priložnost za skupne spomine.
O skupini Supernova
Skupina Supernova Group upravlja 24 nakupovalnih središč v 16 mestih v Sloveniji in je z različnimi naložbenimi projekti v državi vložila več kot 550 milijonov evrov. Poleg Slovenije je aktivno prisotna tudi na trgih Hrvaške, Italije, Avstrije, Nemčije, Slovaške in Romunije. S skupnim portfeljem, ki obsega več kot 120 nepremičnin, njihova skupna vrednost presega 2,1 milijarde evrov.
Naročnik oglasne vsebine je Supernova