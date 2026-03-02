Zajemi sapo in skoči v morsko pustolovščino v Supernovi Ljubljana Šiška

Vsako soboto ob 10. uri se nakupovalno središče spremeni v prizorišče morskih dogodivščin. Brez potapljaške opreme, a z veliko domišljije.

Program je zasnovan tako, da združuje gledališke in lutkovne predstave, animacije, ustvarjalne delavnice ter interaktivne kotičke, kjer otroci niso le gledalci, ampak del zgodbe.

Posebnost letošnjega sklopa je tudi zabaven zbirateljski izziv. Ob vsakem obisku otroci prejmejo del sestavljanke. Paket puzzle, ki se skozi vseh šest srečanj sestavi v veliko podobo Podvodnega sveta. Bo vašemu malčku uspelo zbrati vse koščke?

Podvodni svet je predstava in hkrati ideja za sproščeno družinsko dopoldne. Otroci ustvarjajo, raziskujejo in se zabavajo, starši pa si lahko vzamejo trenutek zase, ali pa se preprosto prepustijo otroškemu navdušenju. Vstop na vse dogodke je brezplačen, vsaka sobota pa prinaša tudi presenečenja in darila za obiskovalce.

Če iščete razlog, da v soboto zavijete v Supernovo Ljubljana Šiška, ki diši po morju, gusarjih in otroškem smehu, je Podvodni svet odlična priložnost za skupne spomine.