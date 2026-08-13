Z akcijo Naša moč je zlate barve opozarjajo na izzive otrok, obolelih za rakom

Z njo želijo opozoriti na izzive, s katerimi se otroci srečujejo med zdravljenjem in po njem. Zbirajo pa tudi sredstva za štipendije iz Katrinega sklada.
Vsako leto v Sloveniji za rakom zboli približno 80 otrok in mladostnikov, mlajših od 18 let. Po njihovih navedbah je sporočilo otrok širši javnosti, šolam, učiteljem in bodočim delodajalcem, naj nanje ne gledajo s pomilovanjem ali skozi lečo omejitev, temveč prepoznajo njihovo moč in vztrajnost.
Kampanjo so na inštitutu oblikovali v sodelovanju s podjetjem Europlakat, posebnost letošnje kampanje pa je QR-koda na plakatih, ki mimoidočim omogoča neposredno darovanje prek mobilnega telefona.
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