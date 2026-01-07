100 doma šolanih otrok ne opravi izpitov

Strokovni delavci centrov za socialno delo (CSD) opažajo, da se povečuje število otrok iz skupin staršev, ki zaradi lastnih prepričanj svojih otrok ne vključijo v formalno izobraževanje. Po ocenah strokovnjakov je teh otrok že več kot otrok iz tradicionalno ranljivih skupin, izpitov pa ne opravi približno 100 otrok na leto.

Lani sprejeta novela zakona o osnovni šoli jasno določa, da morajo otroci, ki se šolajo na domu, opraviti izpite iz vseh predmetov, ki jih obiskujejo njihovi vrstniki, ter doseči enakovreden izobrazbeni standard. Novela prav tako opredeljuje dolžnosti in odgovornosti staršev pri izbiri izobraževanja na domu.

Od septembra lani je Inšpektorat za šolstvo po poročanju Dnevnika izdal pet odločb o prekrških, povezanih z neizpolnjevanjem obveznosti otrok, ki se šolajo doma, ter uvedel postopke proti staršem teh otrok. Poleg tega je letos uvedel še pet postopkov zoper starše, katerih otroci ne obiskujejo pouka. Učenci, ki ne pristopijo k opravljanju izpitov, namreč izgubijo pravico do izobraževanja na domu in bi morali izobraževanje nadaljevati v šoli.

Kot poroča Delo, šolska inšpekcija trenutno obravnava 549 primerov prekrškov, povezanih z neobiskovanjem pouka. Po ocenah strokovnjakov se letno približno sto otrok šola na domu, a ne opravi zahtevanih izpitov, kar predstavlja izziv za izvajanje zakonodaje in nadzor kakovosti izobraževanja.

Povečevanje šolanja na domu prinaša številne prednosti, kot sta prilagoditev učenja otrokovim potrebam in fleksibilnost, a hkrati odpira vprašanja o nadzoru kakovosti, socializaciji otrok in odgovornosti staršev. Strokovnjaki opozarjajo, da mora biti vsak primer izobraževanja na domu skrbno spremljan, da se zagotovi enakovredna izobrazba in spoštovanje pravic otrok.