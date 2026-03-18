Priljubljena oddaja Delovna akcija prihaja z novo sezono

Priljubljena oddaja Delovna akcija se na male zaslone vrača v nedeljo, 29. marca, ob 20. uri

Nova sezona Delovne akcije prinaša pomembno vsebinsko nadgradnjo. Poleg pomoči posameznikom in družinam bodo tokrat v ospredju tudi lokalne skupnosti, društva in posamezniki, ki s svojim delom pomembno prispevajo k družbi. Ustvarjalci tako širijo poslanstvo oddaje – od prenove domov k širšemu vplivu na okolje in skupnost.

Kot poudarja voditeljica Ana Praznik: "Pomoč sočloveku je nekaj najlepšega. Vesela sem, da lahko s to oddajo pomagamo tudi tistim, ki vsak dan pomagajo drugim." Delovna akcija tudi v novi sezoni ostaja zvesta svojemu bistvu – pomagati tistim, ki to najbolj potrebujejo, in hkrati povezovati ljudi skozi solidarnost, srčnost in skupne zgodbe.

