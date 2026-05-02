Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Elektronske cigarete uničujejo otroške možgane in srce

B.R.
Novice 1
02. 05. 2026 04.00

V zadnjih letih se je uporaba elektronskih cigaret, bolj znanih kot e-cigarete ali vejpanje, močno povečala predvsem med otroki in mladostniki. Čeprav so bile elektronske cigarete sprva predstavljene kot manj škodljiva alternativa klasičnim cigaretam, raziskave in opozorila zdravnikov kažejo, da predstavljajo resno grožnjo otroškemu in mladostniškemu zdravju.

kajenje

Kaj je vejpanje in zakaj je tako priljubljeno?

Vejpanje pomeni vdihavanje pare, ki nastane s segrevanjem tekočine v e-cigareti. Ta tekočina običajno vsebuje nikotin, pa tudi različne arome in kemikalije. Zaradi raznolikosti okusov in lažje dostopnosti so e-cigarete postale izjemno priljubljene med mladimi, celo med osnovnošolci, ki začnejo že v petem razredu. Kljub opozorilom staršev in strokovnjakov število uporabnikov še vedno narašča.

Zdravstvene nevarnosti vejpanja pri otrocih in mladostnikih

Zdravniki po vsem svetu so zaskrbljeni zaradi dolgoročnih posledic vejpanja, saj otroški in mladostniški možgani ter srčno-žilni sistem še niso popolnoma razviti. Britanski kardiologi in raziskovalci so na nedavnem kongresu Evropskega združenja za kardiologijo v Madridu opozorili, da vejpanje povzroča:

Povečanje srčnega utripa in krvnega tlaka: Vejpanje vodi v zoženje krvnih žil, kar povečuje obremenitev srca in lahko dolgoročno povzroči otrdelost arterij.

Tveganje za srčne bolezni: Zaradi povečane obremenitve srčnega sistema in poškodbe krvnih žil se poveča nevarnost nepravilnega srčnega ritma, možganske kapi in srčnega infarkta.

Nevarnost zasvojenosti z nikotinom: Visoka vsebnost nikotina v e-cigaretah hitro vodi v odvisnost, kar lahko kasneje pripelje do klasičnega kajenja in drugih težav.

Nevarnosti za razvoj možganov: Nikotin in druge kemikalije negativno vplivajo na razvoj otroških in mladostniških možganov, kar lahko vpliva na kognitivne funkcije in čustveno stabilnost.

Izpostavljenost rakotvornim snovem: Tekočine v e-cigaretah med segrevanjem sproščajo formaldehid, acetaldehid in druge kancerogene kemikalije, ki lahko povzročajo poškodbe celic in vnetja.

Zdravniki po vsem svetu so zaskrbljeni zaradi dolgoročnih posledic vejpanja, saj otroški in mladostniški možgani ter srčno-žilni sistem še niso popolnoma razviti. FOTO: Adobe Stock

Dolgoročne posledice in neznane nevarnosti

Čeprav so e-cigarete na trgu šele nekaj let, raziskave kažejo, da se negativni učinki že kažejo pri mladih uporabnikih. Zaradi relativne novosti naprav je težko natančno oceniti vse dolgoročne posledice. Strokovnjaki menijo, da bo za popolno razumevanje škode potrebnih še več let raziskav, a opozarjajo, da je tveganje zelo resno.

Prof. Maja-Lisa Løchen, vodilna kardiologinja, je na kongresu poudarila, da je vejpanje med mladimi že danes povezano z "izjemno zaskrbljenostjo", saj lahko povzroča nepovratno škodo otroškemu zdravju, zlasti srcu in možganom.

Kaj lahko starši in družba naredimo?

Ozaveščanje in izobraževanje: Pomembno je, da starši, učitelji in skrbniki razumejo nevarnosti vejpanja ter o tem informirajo otroke in mladostnike.

Pogovor z otrokom: Starši naj z otroki in najstniki odkrito govorijo o tveganjih in pritiskih, s katerimi se mladi srečujejo glede uporabe e-cigaret.

Nadzor in omejevanje dostopa: Učinkovite zakonodajne omejitve prodaje e-cigaret mladoletnim lahko pomagajo zmanjšati dostopnost in s tem uporabo.

Podpora pri opuščanju: Za tiste, ki že vejpajo, je pomembno nuditi strokovno pomoč in podporo pri odvajanju od nikotina.

Globalne prepovedi: Nekateri strokovnjaki, kot prof. Løchen, pozivajo k svetovni prepovedi prodaje e-cigaret, dokler niso popolnoma raziskani vsi učinki.

Čeprav se je vejpanje sprva zdelo kot varnejša alternativa kajenju, raziskave jasno kažejo, da je za otroke in mladostnike lahko izjemno škodljivo. Odvisnost od nikotina, škodljivi učinki na srce, možgane in pljuča ter izpostavljenost rakotvornim snovem so razlogi za skrb. Strokovnjaki svetujejo previdnost, odgovorno obravnavo in takojšnje ukrepanje, da zaščitimo zdravje prihodnjih generacij.

Ta šola prepovedala telefone že pred petimi leti – rezultati so izjemni: 'Vse se je spremenilo'

Vir: miss7mama

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
vejpanje e-cigarete zdravje otrok nikotinska odvisnost mladostniki otrok mladostnik zdravje nikotin
Komentarji (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mr.poper 02. 05. 2026 09.20
Iz otrok delajo invalide ! Prižgati bi se morali vsi alarmi ,na delo bi se morali javiti vsi inšpektorji v državi bi moralo biti izredno stanje MLADINO NAM UBIJAJO ,POHABLJAJO naslov članka je DOVOLJ ZGOVOREN izdelek uničuje SRCE IN MOŽGANE ......IN NIČ . Postavi se vprašanje ALI SO ODRASLI ,KI SO ZA TO ODGOVORNI ŠE ZA TO DRUŽBO ,KI JO ŽIVIMO .
ODGOVORI
0 0
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1688