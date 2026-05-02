Elektronske cigarete uničujejo otroške možgane in srce

Kaj je vejpanje in zakaj je tako priljubljeno?
Vejpanje pomeni vdihavanje pare, ki nastane s segrevanjem tekočine v e-cigareti. Ta tekočina običajno vsebuje nikotin, pa tudi različne arome in kemikalije. Zaradi raznolikosti okusov in lažje dostopnosti so e-cigarete postale izjemno priljubljene med mladimi, celo med osnovnošolci, ki začnejo že v petem razredu. Kljub opozorilom staršev in strokovnjakov število uporabnikov še vedno narašča.
Zdravstvene nevarnosti vejpanja pri otrocih in mladostnikih
Zdravniki po vsem svetu so zaskrbljeni zaradi dolgoročnih posledic vejpanja, saj otroški in mladostniški možgani ter srčno-žilni sistem še niso popolnoma razviti. Britanski kardiologi in raziskovalci so na nedavnem kongresu Evropskega združenja za kardiologijo v Madridu opozorili, da vejpanje povzroča:
Povečanje srčnega utripa in krvnega tlaka: Vejpanje vodi v zoženje krvnih žil, kar povečuje obremenitev srca in lahko dolgoročno povzroči otrdelost arterij.
Tveganje za srčne bolezni: Zaradi povečane obremenitve srčnega sistema in poškodbe krvnih žil se poveča nevarnost nepravilnega srčnega ritma, možganske kapi in srčnega infarkta.
Nevarnost zasvojenosti z nikotinom: Visoka vsebnost nikotina v e-cigaretah hitro vodi v odvisnost, kar lahko kasneje pripelje do klasičnega kajenja in drugih težav.
Nevarnosti za razvoj možganov: Nikotin in druge kemikalije negativno vplivajo na razvoj otroških in mladostniških možganov, kar lahko vpliva na kognitivne funkcije in čustveno stabilnost.
Izpostavljenost rakotvornim snovem: Tekočine v e-cigaretah med segrevanjem sproščajo formaldehid, acetaldehid in druge kancerogene kemikalije, ki lahko povzročajo poškodbe celic in vnetja.
Dolgoročne posledice in neznane nevarnosti
Čeprav so e-cigarete na trgu šele nekaj let, raziskave kažejo, da se negativni učinki že kažejo pri mladih uporabnikih. Zaradi relativne novosti naprav je težko natančno oceniti vse dolgoročne posledice. Strokovnjaki menijo, da bo za popolno razumevanje škode potrebnih še več let raziskav, a opozarjajo, da je tveganje zelo resno.
Prof. Maja-Lisa Løchen, vodilna kardiologinja, je na kongresu poudarila, da je vejpanje med mladimi že danes povezano z "izjemno zaskrbljenostjo", saj lahko povzroča nepovratno škodo otroškemu zdravju, zlasti srcu in možganom.
Kaj lahko starši in družba naredimo?
Ozaveščanje in izobraževanje: Pomembno je, da starši, učitelji in skrbniki razumejo nevarnosti vejpanja ter o tem informirajo otroke in mladostnike.
Pogovor z otrokom: Starši naj z otroki in najstniki odkrito govorijo o tveganjih in pritiskih, s katerimi se mladi srečujejo glede uporabe e-cigaret.
Nadzor in omejevanje dostopa: Učinkovite zakonodajne omejitve prodaje e-cigaret mladoletnim lahko pomagajo zmanjšati dostopnost in s tem uporabo.
Podpora pri opuščanju: Za tiste, ki že vejpajo, je pomembno nuditi strokovno pomoč in podporo pri odvajanju od nikotina.
Globalne prepovedi: Nekateri strokovnjaki, kot prof. Løchen, pozivajo k svetovni prepovedi prodaje e-cigaret, dokler niso popolnoma raziskani vsi učinki.
Čeprav se je vejpanje sprva zdelo kot varnejša alternativa kajenju, raziskave jasno kažejo, da je za otroke in mladostnike lahko izjemno škodljivo. Odvisnost od nikotina, škodljivi učinki na srce, možgane in pljuča ter izpostavljenost rakotvornim snovem so razlogi za skrb. Strokovnjaki svetujejo previdnost, odgovorno obravnavo in takojšnje ukrepanje, da zaščitimo zdravje prihodnjih generacij.
Vir: miss7mama
