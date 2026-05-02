Elektronske cigarete uničujejo otroške možgane in srce

Vejpanje pomeni vdihavanje pare, ki nastane s segrevanjem tekočine v e-cigareti. Ta tekočina običajno vsebuje nikotin, pa tudi različne arome in kemikalije. Zaradi raznolikosti okusov in lažje dostopnosti so e-cigarete postale izjemno priljubljene med mladimi, celo med osnovnošolci, ki začnejo že v petem razredu. Kljub opozorilom staršev in strokovnjakov število uporabnikov še vedno narašča.

Zdravniki po vsem svetu so zaskrbljeni zaradi dolgoročnih posledic vejpanja, saj otroški in mladostniški možgani ter srčno-žilni sistem še niso popolnoma razviti. Britanski kardiologi in raziskovalci so na nedavnem kongresu Evropskega združenja za kardiologijo v Madridu opozorili, da vejpanje povzroča:

Povečanje srčnega utripa in krvnega tlaka: Vejpanje vodi v zoženje krvnih žil, kar povečuje obremenitev srca in lahko dolgoročno povzroči otrdelost arterij.

Tveganje za srčne bolezni: Zaradi povečane obremenitve srčnega sistema in poškodbe krvnih žil se poveča nevarnost nepravilnega srčnega ritma, možganske kapi in srčnega infarkta.

Nevarnost zasvojenosti z nikotinom: Visoka vsebnost nikotina v e-cigaretah hitro vodi v odvisnost, kar lahko kasneje pripelje do klasičnega kajenja in drugih težav.

Nevarnosti za razvoj možganov: Nikotin in druge kemikalije negativno vplivajo na razvoj otroških in mladostniških možganov, kar lahko vpliva na kognitivne funkcije in čustveno stabilnost.

Izpostavljenost rakotvornim snovem: Tekočine v e-cigaretah med segrevanjem sproščajo formaldehid, acetaldehid in druge kancerogene kemikalije, ki lahko povzročajo poškodbe celic in vnetja.