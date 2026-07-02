Vse več žensk ziba po 40. letu: zakaj se starost prvorodk zvišuje?

Po podatkih Centra za nadzor in preprečevanje bolezni , so ženske nad 40 let v letu 2023 predstavljale približno 4,1 % vseh rojstev, medtem ko je bil delež rojstev pri najstnicah okoli 4,0 %.

Strokovnjaki poudarjajo, da gre za del dolgotrajnega trenda, ki traja že desetletja. Najstniške rojstne stopnje v ZDA so se od leta 1990 zmanjšale za več kot 70 %, medtem ko so rojstva pri ženskah nad 40 let v istem obdobju narasla za skoraj 200 %.

CDC podatki kažejo tudi, da se je rodnost pri ženskah, starejših od 40 let, med letoma 2015 in 2024 še naprej povečevala, medtem ko je rodnost pri mlajših skupinah stagnirala ali padala.