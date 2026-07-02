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Vse več žensk ziba po 40. letu: zakaj se starost prvorodk zvišuje?

S.B.
Novice 0
02. 07. 2026 04.00

Najnovejši podatki ameriškega Centra za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) kažejo pomemben premik v starosti mater v Združenih državah Amerike. Prvič v zgodovini se je zgodilo, da je delež rojstev pri ženskah, starejših od 40 let, presegel delež rojstev pri najstnicah.

Anne Hathaway

Po podatkih Centra za nadzor in preprečevanje bolezni, so ženske nad 40 let v letu 2023 predstavljale približno 4,1 % vseh rojstev, medtem ko je bil delež rojstev pri najstnicah okoli 4,0 %.

Dolgoročni trend: manj najstniških nosečnosti, več mater po 40. letu

Strokovnjaki poudarjajo, da gre za del dolgotrajnega trenda, ki traja že desetletja. Najstniške rojstne stopnje v ZDA so se od leta 1990 zmanjšale za več kot 70 %, medtem ko so rojstva pri ženskah nad 40 let v istem obdobju narasla za skoraj 200 %.

CDC podatki kažejo tudi, da se je rodnost pri ženskah, starejših od 40 let, med letoma 2015 in 2024 še naprej povečevala, medtem ko je rodnost pri mlajših skupinah stagnirala ali padala.

Hilary Swank je postala mama pri 48.
Hilary Swank je postala mama pri 48.FOTO: Profimedia

Zakaj se starost mater zvišuje?

Strokovnjaki kot glavne razloge navajajo več dejavnikov:

- odlaganje starševstva zaradi kariere in izobraževanja

- višje življenjske stroške in finančno negotovost

- širši dostop do kontracepcije

- napredek reproduktivne medicine (IVF, zamrzovanje jajčec, darovana jajčeca)

Ti dejavniki omogočajo, da se vse več ljudi za starševstvo odloča kasneje v življenju.

Padec najstniških rojstev kot javnozdravstveni uspeh

Strokovnjaki hkrati opozarjajo, da je upad najstniških nosečnosti tudi rezultat uspešnih javnozdravstvenih politik, boljše spolne vzgoje in dostopa do kontracepcije, kar je v zadnjih desetletjih bistveno zmanjšalo število najstniških rojstev.

Širši družbeni pomen

Demografi opozarjajo, da ta sprememba ne pomeni nujno, da imajo ljudje več otrok, temveč predvsem, da se starševstvo premika v poznejša življenjska obdobja. Skupno število rojstev v ZDA sicer ostaja v dolgoročnem upadu.

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Kdaj ste prvič postali starš

Viri: Fox News, CDC

materinstvo poznejsi porod demografija zdravje zensk starševstvo
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