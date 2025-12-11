Bibaleze.si
Ali bomo tudi v Sloveniji mladostnikom prepovedali družbena omrežja?

B.R.
Novice
11. 12. 2025

Avstralija je postala prva država na svetu, ki je mladostnikom omejila dostop do družbenih omrežij. O podobnih ukrepih zdaj razmišljajo tudi pri nas. Na ministrstvu za digitalno preobrazbo kot eno od možnih rešitev omenjajo evropsko digitalno osebno denarnico, ki bi omogočala zanesljivo preverjanje polnoletnosti uporabnikov.

thumbnail

Pogovor o digitalni zasvojenosti mladostnikov in morebitni prepovedi uporabe družbenih omrežij v Sloveniji je potekal v oddaji 24ur Zvečer, kjer je Miha Kramli, terapevt in vodja Centra za zdravljenje odvisnosti v Zdravstvenem domu Nova Gorica, delil svoje izkušnje in mnenja.

Kramli opozarja, da zasvojenost ni le vprašanje same dostopnosti do digitalnih naprav. "Ko gre otrok na socialna omrežja, YouTube ali igra računalniške igre, naš možganski sistem odreagira drugače," je pojasnil. "Vedno bolj intenzivno išče nagrade in zadovoljstvo, kar lahko vodi v izgubo nadzora nad časom, ki ga preživi pred zaslonom, in celo nad osebnim življenjem."

Po njegovih besedah je ključnega pomena, da starši že zgodaj vzpostavijo kulturo uporabe tehnologije. "Otrok nas ne ocenjuje po tem, kaj govorimo, ampak po tem, kaj delamo. Če starši sami ne vzpostavijo pravil in zgleda, je težko pričakovati, da bo otrok razumel meje."

Terapevt je dodal, da je prepoved uporabe družbenih omrežij za mladoletne lahko del rešitve, vendar sama po sebi ne zadostuje. Pomembno je tudi izobraževanje mladostnikov, da razumejo vpliv digitalnih vsebin na možgane in čustveno stanje, ter omogočanje nadzora in podpore v družini. "Digitalna zasvojenost je resen problem, ki ga ne moremo rešiti samo s tehničnimi ukrepi. Potrebujemo organizirano pomoč, tudi na ravni države."

Ministrstvo za digitalno preobrazbo zato raziskuje možnosti, kot je evropska digitalna osebna denarnica, vendar se še ni odločilo za konkretne ukrepe. Kramli meni, da bo učinkovita rešitev le kombinacija tehničnih omejitev, izobraževanja in aktivne vloge staršev. "Država lahko postavi okvir, a brez domačega vzgleda in kulture uporabe tehnologije bo problem ostal."

Nekateri mladi ob vprašanju, kaj menijo o uvedbi ukrepov, podobnih avstralskim, odgovarjajo, da ne vedo, kaj bi v tem primeru počeli.

V Avstraliji konec družbenih omrežij za mladoletne
Komentarji (0)

