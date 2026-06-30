V prenosnem stranišču na festivalu našli mrtvega novorojenčka

Po podatkih policije zvezne države Michigan je truplo dojenčka, opredeljenega kot novorojenček, mlajši od 28 dni, med rutinskim vzdrževanjem odkril delavec podjetja, ki skrbi za sanitarne enote na festivalskem območju. Dogodek se je zgodil v kamping delu festivala, kjer se je v času konca tedna zbralo več deset tisoč obiskovalcev.

Policija vodi preiskavo

Organi pregona so potrdili, da poteka intenzivna preiskava okoliščin smrti, vzrok smrti pa za zdaj še ni znan. Oblasti so javnost pozvale, naj se vzdrži špekulacij in naj morebitne informacije posreduje policiji. Na policiji so poudarili, da za javnost ni znane neposredne nevarnosti.

Organizatorji: "Strti smo"

Organizatorji festivala so se na dogodek odzvali z izjavo, v kateri so izrazili globoko pretresenost in sožalje. Na družbenih omrežjih so zapisali, da so "strti" in da sodelujejo z oblastmi pri preiskavi. Festival Electric Forest, ki v Rothburyju vsako leto gosti okoli 40.000 do 50.000 obiskovalcev, je eden največjih elektronskih glasbenih dogodkov v ZDA in poteka v kampusnem okolju Double JJ Resorta.

icon-expand V prenosnem stranišču našli mrtvega novorojenčka. FOTO: Adobe Stock

Festival kljub tragediji delno nadaljevan

Dogodek se je odvijal med 25. in 28. junijem, a je bil proti koncu vikenda delno prekinjen zaradi slabega vremena. Kljub temu so se nekatere aktivnosti nadaljevale tudi v ponedeljek, ko se je festival zaključil.

Širši kontekst: varnost na množičnih dogodkih

Tragedija je ponovno odprla vprašanja o varnosti in nadzoru na velikih festivalih, kjer se zberejo desettisoči obiskovalcev, pogosto v kamping pogojih in večdnevnem neprekinjenem dogajanju. Preiskava incidenta še poteka, več informacij pa naj bi policija objavila po opravljeni obdukciji.