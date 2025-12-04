Bibaleze.si
V Avstraliji konec družbenih omrežij za mladoletne

B.R.
Novice 0
04. 12. 2025 09.55

Meta je s svojih platform Instagram, Facebook in Threads začela odstranjevati profile avstralskih otrok, mlajših od 16 let – le teden dni pred uradnim začetkom zakona, ki bo prepovedal uporabo družbenih omrežij mladoletnim.

najstnik

Podjetje je že prejšnji mesec začelo obveščati uporabnike, stare med 13 in 15 let, da bodo njihovi računi od 4. decembra postopoma deaktivirani. Ocenjuje se, da bo ukrep prizadel približno 150.000 uporabnikov Facebooka in 350.000 računov na Instagramu. Threads, podobno kot X, je dostopen le prek računa na Instagramu.

Nova avstralska zakonodaja začne veljati 10. decembra, podjetja pa bodo kaznovana z globami do 49,5 milijona avstralskih dolarjev, če ne bodo sprejela "razumnih ukrepov", da preprečijo uporabo družbenih omrežij mlajšim od 16 let.

Meta o skladnosti z zakonom

Predstavnica Mete je za BBC povedala, da bo "izpolnjevanje zakonskih zahtev dolgoročen in večplastni proces". "Čeprav je Meta zavezana izpolnjevanju zakona, menimo, da je potreben bolj učinkovit, standardiziran in zasebnosti prijazen pristop," je dodala. Meta predlaga, da bi vlada zahtevala, da trgovine z aplikacijami preverjajo starost uporabnikov ob prenosu aplikacij in zahtevajo starševsko dovoljenje za mladoletne. Tako bi se izognili potrebi, da najstniki večkrat dokazujejo starost na različnih platformah.

Meta je prejšnji mesec sporočila, da bodo uporabniki, ki so bili prepoznani kot mlajši od 16 let, lahko prenesli in shranili svoje objave, videe in sporočila pred deaktivacijo računa. Mladoletni, ki menijo, da so bili pomotoma označeni, lahko zaprosijo za pregled in predložijo "video selfie" ali uradno identifikacijo, kot je vozniško dovoljenje ali druga vladna izkaznica.

Poleg Metinih platform so pod prepovedjo še druga družbena omrežja, kot so YouTube, X, TikTok, Snapchat, Reddit, Kick in Twitch.
FOTO: Shutterstock

Poleg Metinih platform so pod prepovedjo še druga družbena omrežja, kot so YouTube, X, TikTok, Snapchat, Reddit, Kick in Twitch.

Avstralska vlada poudarja, da je cilj zaščititi otroke pred škodljivimi vplivi družbenih omrežij. Kritiki pa opozarjajo na morebitne negativne posledice:

- Mnogi najstniki uporabljajo družbena omrežja za komunikacijo s prijatelji in socialne povezave, popolna prepoved pa lahko posledično pomeni izolacijo.

- Obstaja tveganje, da se mladi selijo na manj regulirane ali nove aplikacije, ki za zdaj niso pod strogim nadzorom, kar lahko vodi do nenadzorovane uporabe.

Ministrica za komunikacije Anika Wells je povedala, da pričakuje začetne težave v prvih dneh in tednih prepovedi, vendar je cilj zaščititi generacijo alfa, otroke, mlajše od 15 let, in prihodnje generacije. "Z enim zakonom lahko zaščitimo generacijo alfa, da jih plenilski algoritmi, ki jih je ustvaril njihov razvijalec in jih je opisal kot 'vedenjski kokain', ne potegnejo vase," je dejala ter poudarila, da so otroci že od prvega trenutka, ko dobijo pametni telefon in družbena omrežja, priklopljeni na "dopaminski kapljični sistem".

Ministrica je dodala, da spremljajo tudi manj znane aplikacije, kot sta Lemon8 in Yope, da preverijo, ali se otroci selijo na te platforme po uvedbi prepovedi.

