V Avstraliji konec družbenih omrežij za mladoletne

Podjetje je že prejšnji mesec začelo obveščati uporabnike, stare med 13 in 15 let, da bodo njihovi računi od 4. decembra postopoma deaktivirani. Ocenjuje se, da bo ukrep prizadel približno 150.000 uporabnikov Facebooka in 350.000 računov na Instagramu. Threads, podobno kot X, je dostopen le prek računa na Instagramu. Nova avstralska zakonodaja začne veljati 10. decembra, podjetja pa bodo kaznovana z globami do 49,5 milijona avstralskih dolarjev, če ne bodo sprejela "razumnih ukrepov", da preprečijo uporabo družbenih omrežij mlajšim od 16 let.

Meta o skladnosti z zakonom

Predstavnica Mete je za BBC povedala, da bo "izpolnjevanje zakonskih zahtev dolgoročen in večplastni proces". "Čeprav je Meta zavezana izpolnjevanju zakona, menimo, da je potreben bolj učinkovit, standardiziran in zasebnosti prijazen pristop," je dodala. Meta predlaga, da bi vlada zahtevala, da trgovine z aplikacijami preverjajo starost uporabnikov ob prenosu aplikacij in zahtevajo starševsko dovoljenje za mladoletne. Tako bi se izognili potrebi, da najstniki večkrat dokazujejo starost na različnih platformah. Meta je prejšnji mesec sporočila, da bodo uporabniki, ki so bili prepoznani kot mlajši od 16 let, lahko prenesli in shranili svoje objave, videe in sporočila pred deaktivacijo računa. Mladoletni, ki menijo, da so bili pomotoma označeni, lahko zaprosijo za pregled in predložijo "video selfie" ali uradno identifikacijo, kot je vozniško dovoljenje ali druga vladna izkaznica.

icon-expand Poleg Metinih platform so pod prepovedjo še druga družbena omrežja, kot so YouTube, X, TikTok, Snapchat, Reddit, Kick in Twitch. FOTO: Shutterstock